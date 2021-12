Aluhaus kommt mit neuem Haustür-Konfigurator (11/22/2021 01:28:32 PM) Traumhaustür nur wenige Klicks entfernt



Mit dem neuen Haustüren-Konfigurator von Aluhaus können Bauherren und Renovierer ihre Traumhaustür im Internet ganz einfach selbst planen – dies in nur wenigen Schritten. Der fertige Entwurf lässt sich in eine Hausfront oder in ein digitales Bild des eigenen Hauses integrieren. So kann man gleich sehen, wie die "neue“ Haustür wirkt. Auf digitale Anfrage schickt der Aluhaus-Fachhändler dann das passende Angebot. Für Jan-Hendrik Wittenberg, den Marketing-Chef von Oknoplast Deutschland, liegen die Vorteile des Konfigurators auf der Hand: "Der digitale Berater ermöglicht es dem Endnutzer, aus der großen Anzahl von Produktvarianten der Elite-Serie seine individuelle Traum-Haustür selbst zu konfigurieren und erleichtert unserem Fachhandelspartner die Arbeit.“ Als Marke von Oknoplast stellt Aluhaus hochwertige Haustüren und Fenster aus Aluminium her.

Der Aluhaus Haustüren-Konfigurator (https://configurator.aluhaus.com/) für die Modelle "Elite 90“ und "Elite Comfort 75“ ist jetzt noch smarter und stylischer. Kompakt und übersichtlich stellt er alle Vorteile dieser variantenreichen Produktlinie vor. Mit ein paar Mausklicks lassen sich Design, Farbe und Ausstattung der Traumhaustür online bestimmen. Um die Wirkung der Haustürvariante zu prüfen, kann man den Entwurf in eine Hausfront oder in ein digitales Bild des eigenen Hauses integrieren. Dabei kann die Tür sowohl von außen als auch von innen betrachtet werden. Die Konfiguration lässt sich später jederzeit per Code wieder abrufen und überarbeiten, an einen Aluhaus-Fachhandelspartner senden sowie als PDF speichern.



"Vielen Kunden sind Standardprodukte nicht mehr genug“, stellt Jan-Hendrik Wittenberg fest. "Sie wollen ein individualisiertes Produkt, das speziell auf ihre Vorstellungen zugeschnitten ist. Hier kann der Konfigurator als digitaler Berater eine wertvolle Hilfestellung leisten. Als besonderen Mehrwert erhält der Kunde zudem gleich eine Ansicht seiner Wunschtür“, erklärt der Marketing-Chef von Oknoplast Deutschland. Gleichzeitig möchte das Unternehmen seine Partner unterstützen – denn: "nicht jeder Fachhändler hat eine eigene Ausstellung, um das Produkt anschaulich zu präsentieren.“



Haustüren der Serie "Elite“ gibt es in den Bautiefen 90 mm (Elite 90) und 75 Millimeter (Elite Comfort 75). Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium, die Komponenten sind aus Edelstahl. Das macht die Türen nicht nur pflegeleicht, sondern zu einem echten





Darf es eine Dekorverglasung oder ein Holzdekor sein? Oder eine Haustür in Bicolor-Optik? Seitenteile mit faszinierenden Designs und Oberlichter? Mit dem neuen Aluhaus-Haustüren-Konfigurator können Bauherren und Renovierer ihre Wunschhaustür im Internet selbst planen. Der fertige Entwurf lässt sich in eine Hausfront oder in ein digitales Bild des eigenen Hauses integrieren. So sieht man gleich, wie das neue Schmuckstück wirkt.





Viele Kunden geben sich nicht mehr mit Standardprodukten von Haustüren zufrieden. "Sie wollen ein individualisiertes Produkt, das speziell auf ihre Vorstellungen zugeschnitten ist. Hier kann unser Aluhaus-Haustüren-Konfigurator als digitaler Berater eine wertvolle Hilfestellung leisten und einen unmittelbaren Zusatznutzen durch die Visualisierung der Haustür liefern“, weiß der Marketing-Chef von Oknoplast Deutschland, Jan-Hendrik Wittenberg.





Fotos: Oknoplast Schmuckstück. Die Türfüllung ist bereits im Standard mit Dreifachverglasung und teilweise auch mit einseitiger Flügelüberdeckung in der Grundausstattung erhältlich. Beide Produktlinien gibt es auch beidseitig flügelüberdeckend. Bei allen Modellen wird das Mehrscheiben-Isolierglas zwischen den Aluminiumblechen eingelassen und mit Silikon abgedichtet. Somit besitzen die Türen eine sehr gute Wärmedämmung und sparen bares Geld. Elite 90-Modelle erfüllen mit einem U-Wert bis 0,74 W/(m²K) sogar Passivhausstandard.



Nicht nur das hochwertige und wertbeständige Material der Elite-Haustüren überzeugt. Bauherren und Renovierer profitieren außerdem von der großen Farbauswahl und der Vielzahl an Füllungen und Formen, die den individuellen Baustil unterstreichen. Ein besonderes Highlight sind beispielsweise die Bicolor-Türen, bei denen zwei Farben auf einer Füllungsseite kombiniert werden können. Elite 90-Haustüren lassen sich zusätzlich mit verschiedenen Holzdekoren beschichten – von Mahagoni über Mooreiche bis Nussbaum. Die Gestaltung der Tür mit Seitenteilen und Oberlichtern ist ebenfalls möglich. Ein besonderes Schmankerl sind die sieben einzigartigen, stilvollen und teilmattierten Dekorverglasungen für Seitenlichter. Sie passen hervorragend zu jeder einzelnen Türfüllung und verleihen dem Eingangsbereich das gewisse Etwas. Auf Wunsch sind auch eine individuelle Anordnung oder ein eigenständiges Muster realisierbar.

Sämtliche dieser Ausstattungsmöglichkeiten und noch mehr Optionen sind im Konfigurator anwählbar. So sind Bauherren und Renovierer nur wenige Klicks von der Wunschtür entfernt. Last but not least gewährleisten sämtliche Elite-Haustüren Einbruchschutz gemäß der Widerstandsklasse RC3, so wie es die Polizei empfiehlt.

Weitere Informationen unter www.aluhaus.com.de und https://configurator.aluhaus.com/