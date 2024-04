Erste TEC-Tagung für Auszubildene (04/11/2024 02:23:47 PM) VEKA lud Azubis aus den Partnerbetrieben ein



Der Systemgeber VEKA setzt sich seit vielen Jahren besonders engagiert für die Ausbildung des eigenen Nachwuchses an und ist dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Jetzt hat VEKA zum ersten Mal auch die Azubis der Partnerunternehmen zu einer besonderen Veranstaltung eingeladen und damit neue Wege beschritten, branchenweit Wissen zu vermitteln: Am 8.4.2024 fand am VEKA Firmensitz in Sendenhorst die erste Azubi-TEC-Tagung statt – ein großer Gewinn für alle Beteiligten.



110 Auszubildende aus den verarbeitenden VEKA Partnerbetrieben waren der Einladung zur ersten Azubi-TEC-Tagung gefolgt. Die Veranstaltung bot ähnlich wie die bekannte VEKA TEC-Tagung einen ausgewogenen Mix aus Theorie und Praxis in Form von Vorträgen und praktischer Fensterfertigung im VEKA Systemtechnikum, war aber speziell auf Azubis zugeschnitten. Dabei kam neben der Wissensvermittlung auch der Spaß nicht zu kurz. So traten die Azubis aus den unterschiedlichsten Ausbildungsgängen am Nagelbalken gegeneinander an. Der Sieger war ein Azubi des Fensterherstellers Blecher, dem es gelang, den Nagel mit nur zwei Schlägen zu versenken.



Zuvor hatte VEKA Marketing- und Vertriebsvorstand Josef L. Beckhoff die Teilnehmenden begrüßt, im Anschluss erwartete diese ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm zu Produktneuheiten, den Nachhaltigkeitszielen der VEKA Gruppe sowie ein Ausblick auf zukünftige Projekte. Im praktischen Teil erhielten die Azubis bei einer Werksführung Einblicke in die Profilproduktion und im Systemtechnikum wurde unter anderem ein anschaulicher Einblick in das Prüfwesen vermittelt.



Ausbildungsleiterin Ingrid Westenhorst zeigte sich begeistert, dass die Veranstaltung auf so große Resonanz gestoßen ist, und zieht auf Basis erster Rückmeldungen ein rundum positives Fazit: „Die erste Azubi-TEC-Tagung war ein voller Erfolg. Das liegt sicher auch daran, dass es eine Aktion von Azubis für Azubis war!“ Die VEKA Azubis waren mit großem Engagement an der Planung und Durchführung der Tagung beteiligt. Sie haben durch den Tag geführt und sich als Betreuer vorbildlich um die Besuchergruppen gekümmert. Großes Lob kam auch von den VEKA Partnerbetrieben, die diese innovative Veranstaltung als kreatives Instrument für die eigenen Mitarbeiterbindung einstuften.





Über VEKA:

VEKA hat sich seit der Unternehmensgründung 1969 von einem regionalen Kleinbetrieb zum Weltmarktführer für Kunststoffprofilsysteme für Fenster und Türen entwickelt. Zu der internationalen Unternehmensgruppe gehören heute 49 Standorte inkl. 23 Produktionswerke auf 4 Kontinenten. Rund 7.000 Mitarbeitende erwirtschafteten 2023 weltweit einen Jahresumsatz von 1,5 Mrd. Euro. Allein in Sendenhorst, dem Stammsitz der Unternehmensgruppe, sind 1.500 Mitarbeiter:innen tätig.

Der Erfolg des nach wie vor familiengeführten Unternehmens basiert auf einem kompromisslosen Qualitätsanspruch, der sowohl die Produkte wie auch alle Unternehmensbereiche und Serviceleistungen umfasst. Neben Profilsystemen für Fenster, Türen und Rollläden sowie Plattensystemen aus Kunststoff gehören auch innovative Oberflächenveredelungstechnologien und digitale Lösungen rund um das Fenster zum Portfolio der Gruppe. VEKA verfolgt eine enkelgerechte Unternehmensentwicklung mit einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Handeln.







VEKA Marketing- und Vertriebsvorstand Josef L. Beckhoff begrüßte den Nachwuchs der Fensterbranche

Bild: © VEKA





Mit Spaß und Geschick bei der Sache: Die Azubis am Nagelbalken

Bild: © VEKA







Insgesamt 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zur ersten Azubi-TEC-Tagung bei VEKA angereist

Bild: © VEKA