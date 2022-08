Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge in Ditzingen erhält Green Loan Certificate (08/17/2022 03:49:22 PM) Die Verzinkungsanlage in Werk 1 der Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge in Ditzingen aus den 1980iger Jahren entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik weshalb in eine rechnergesteuerte Verzinkungsanlage nach modernsten Standards investiert wurde. Die neue Anlage ist vor allem ein großer Schritt hinsichtlich Energie- und Materialeffizienz also Umweltfreundlichkeit.



Die neue Galvanikanlage wurde finanziert über das Energieeffizienzprogramm der KfW. Dieses Programm finanziert Maßnahmen, welche die Strom- oder Wärmeeffizienz deutlich erhöhen und damit zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen.

Der Kredit in Höhe von sechs Millionen Euro floss unter anderem in folgende Maßnahmen: Energieeffizienzpumpen, Deckeltechnik zur Reduzierung der Abluftmenge, Wärmerückgewinnung und Wiederverwendung der Wärme über Wärmepumpen für die Hallenbeheizung sowie energetische Erneuerung des Hallendachs.

Die neue Galvanik hat die Energieeffizienz stark verbessert: beim Wasserverbrauch werden 13,8 %, beim Stromverbrauch knapp 19 % und beim Gasverbrauch 33 % eingespart und leistet so einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Die kreditgebende Bank, IKB Deutsche Industriebank AG, wurde jetzt im Green Loan Framework zertifiziert und damit berechtigt die Green Loan Certificates auszustellen. Damit erfolgt nun die rückwirkende Anerkennung der Erneuerung der veralteten Verzinkungsanlage bei Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge.



Öffnen, bewegen, schließen, sichern

Die GU-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Fenster- und Türtechnik, Automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagementsystemen. Sie fertigt und vertreibt unter den Marken GU, BKS und FERCO Systemlösungen, Baubeschläge, Schlösser, Schließsysteme und Zutrittskontroll-Systeme. Die GU-Gruppe bietet „Vorsprung mit System“ mit ihrem aufeinander abgestimmten Komplettsortiment und liefert Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassaden- und vernetzten Sicherheitslösungen für Objekte.





Weitere Informationen:

Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Johann-Maus-Straße 3 – D-71254 Ditzingen

www.g-u.de















v.l.n.r.: Ralf Möller, Firmenkundenbetreuer I Direktor, IKB Deutsche Industriebank AG

ppa. Dirk Leuker, Leitung Finanzen, Gretsch-Unitas







