eTronic (03/02/2021 08:56:45 AM) Smarter Funksensor für die Fensterüberwachung



Ist das Fenster offen oder verriegelt? Mit den Funksensoren aus dem Hause MACO wird diese Frage überflüssig. mTronic und der neue eTronic sind in Kombination mit der EnOcean-Technologie geeignete Partner für handelsübliche Smart-Home-Systeme für die Kontrolle von Fensterzuständen vor Ort sowie von unterwegs.



Innovative Verschlussüberwachung

Mit dem eTronic bringt MACO einen Funksensor auf den Markt, der die wichtigsten Fensterzustände erkennt: offen und verriegelt. Damit verschafft er den Bewohnern ein rundum sicheres Gefühl in den eigenen vier Wänden. eTronic glänzt mit enorm langer Batterielebensdauer und ist daher verlässlicher Partner von Alarmanlagen sowie automatischen Zustandsmeldungen, die neben Sicherheitskontrolle auch die Heizungssteuerung und automatische Lüftungsregelung im Blick halten.



Schnell eingerichtet

eTronic ist, wie sein großer Bruder mTronic, vielseitig einsetzbar: Dank EnOcean-Funkstandard und seiner innovativen Funktionsweise lässt er sich nicht nur kabellos, sondern auch beschlagunabhängig einsetzen, in jedem Profil und jedem Material. Verarbeiter können ihn außerdem in der Fertigung schon vorbereitet miteinbauen und die Elektronik jederzeit später bei Bedarf des Kunden ergänzen und aktivieren. So lassen sich Fenster smart-home-tauglich vorbereiten.



Partner für vielseitige Anwendung im Wohn- und Objektbau

Seine einfache Montage und sein leistbarer Preis machen ihn zum attraktiven Partner für die breite Anwendung an jedem beliebigen Fenster – ganz gleich ob Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer – im privaten wie im Objektbau, wenn viele Fenster ausgestattet werden sollen.

















Verschlussüberwachung für die flächendeckende Anwendung: einfache Nachrüstung, beschlagsunabhängig, für jedes Material und jedes Profil.





Für die sichere Gebäudehülle

Wer neben dem eTronic als Verschlussüberwachung auch noch gekippte Fenster im Erdgeschoss überwachen möchte, kombiniert den eTronic mit dem mTronic. Letzterer kontrolliert zusätzlich die Kippstellung und meldet dem Smartphone, wenn sich jemand unerlaubt daran zu schaffen macht.

Der mTronic fügt sich auch in Haus- und Schiebetüren und bildet gemeinsam mit dem eTronic das ideale Team zur Sicherung der gesamten Gebäudehülle. Dazu zählen Statuskontrolle und Einbruchhemmung, Heizkostensparen sowie die Jalousiensteuerung.





Über Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO)

MACO, gegründet 1947, zählt zu den Weltmarktführern für Fenster-, Tür- und Großflächenbeschläge und ist Anbieter innovativer System- und Sicherheitslösungen. Dazu zählen immer mehr die Vernetzung mechanischer Bauteile mit elektronischen Komponenten und Funksensoren für die Anbindung an Smart-Home-Systeme zur Automation von Bedienung und Zustandsüberwachung. MACO ist bekannt als Innovationstreiber und Hersteller mit Weitblick, der frühzeitig Zukunftsszenarien in die Produktentwicklung einplant und durchaus für disruptive Lösungen in der Branche sorgt. 2018 hat MACO mit der Eröffnung seines Forschungs- und Innovationszentrums am Hauptsitz in Salzburg Weichen für innovatives Arbeiten gestellt. Mit Übernahme der Mehrheit an der deutschen Hautau GmbH wird MACO seine starke Position in großen Schiebesystemen und Fensterautomation weiter ausbauen. Der Hauptsitz mit Produktion befindet sich in der Stadt Salzburg. Zusätzlich betreibt das Familienunternehmen fünf weitere Produktionswerke: in Mauterndorf und Trieben (A), in Helpsen (D), ein Montagewerk in Kaluga (RU) und eines in Gliwice (PL). Hinzu kommen 15 Niederlassungen weltweit. Insgesamt beschäftigt der Beschlägehersteller mehr als 2.600 Mitarbeiter, die einen Exportanteil von 96 Prozent in 40 Länder sichern.