Mit steigenden Temperaturen betrachten viele Menschen das Leben im Dachgeschoss als echte Herausforderung. Die Befürchtung, dass sich die Wohnung zu sehr aufheizt, bereitet Sorgen. In der Nacht kommt man nicht richtig zu Ruhe und schläft schlecht, tagsüber fühlt man sich müde und schlapp – für die Arbeit im Homeoffice oder die Hausaufgaben fehlt die Konzentration. Kranke und ältere Menschen sowie Kinder leiden oft besonders unter der Hitze. Gesundheitliche Probleme können aber jedem drohen, der den hohen Temperaturen zu lange ausgesetzt ist. Umso wichtiger ist es, frühzeitig ein Aufheizen der Wohnung zu verhindern und auf bewährte Hitzeschutzmaßnahmen zu setzen. Denn mit speziell für Velux Dachfenster entwickelten Lösungen lässt sich der Sommer ohne Sorgen vor einer zu heißen Wohnung genießen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist, einen Hitzeschutz außen vor dem Dachfenster anzubringen. Nur so werden die heißen Sonnenstrahlen gestoppt, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und die energiereiche Strahlung die Zimmer aufheizt. Dann lässt sich der Sommer in den eigenen vier Wänden unbeschwert genießen und bei angenehmen Temperaturen schlafen. Effektiv helfen dabei Produkte, die speziell für Velux Dachfenster entwickelt wurden.



Dezente Markisen mit oder ohne Lichteinfall

Wer nicht auf Tageslicht verzichten möchte, aber dennoch die Wärme aus dem Wohnraum fernhalten will, sollte auf die Velux Hitzeschutz-Markise mit transparentem Stoff setzen. Deren lichtdurchlässiges Gewebe hält die energiereichen Sonnenstrahlen von der Scheibe fern. Trotzdem fällt noch genügend Tageslicht in den Raum und auch der Blick durch das Dachfenster in die Umgebung ist möglich. Damit eignet sich diese Lösung insbesondere für tagsüber genutzte Räume wie Kinderzimmer, Homeoffice oder Küche. Für Personen, die auf Tageslicht verzichten können, gibt es die Markisen auch mit verdunkelndem Stoff. Dann kann für einen ungestörten Schlaf auf ein zusätzliches Rollo oder Plissee verzichtet werden. Da beide Markisen außen auf dem Flügel montiert werden, lassen sich die Fenster zum Lüften öffnen.



Premium-Lösung für das Dachfenster

Rundum-Schutz für Dachfenster erhält man mit Velux Rollläden. Mit dieser Lösung werden Dachräume nicht nur kühl gehalten und komplett verdunkelt. Ein Rollladen bietet zusätzlichen Lärmschutz, indem er beispielsweise Regen- und Hagelgeräusche deutlich mindert. Außerdem gewährt er mehr Sicherheit vor Einbrechern und verhindert unerwünschte Blicke in die eigenen vier Wände. Weiteres Plus: Im Winter verbessert er die Wärmedämmung von Dachfenstern und hilft so beim Energiesparen.



Automatisch hitzefrei

Alle drei Lösungen gibt es in elektrisch- oder solarbetriebenen Varianten, mit denen sich der Schutz vor Hitze im Dachgeschoss auch automatisch realisieren lässt. Mit dem Zubehör Velux App Control lassen sich Rollläden, Markisen und auch Dachfenster per Fingertipp aufs Handy steuern. Zusätzlich sind Programmierungen möglich, mit denen sich beispielsweise die Rollläden zu bestimmten Zeitpunkten öffnen und schließen.



Mit dem Einsatz des Smart-Home-Systems Velux Active geht man noch einen Schritt weiter. Intelligente Sensoren überwachen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration im Raum und steuern unter Berücksichtigung aktueller Wetterdaten Dachfenster und Zubehör automatisch für ein angenehmes Raumklima. Der Hitzeschutz fährt von selbst aus, bevor es heiß wird und schützt das Dachgeschoss vor Überhitzung. Die Einrichtung des Systems ist so einfach, dass dafür keine Hilfe vom Handwerksbetrieb nötig ist.



Den für das eigene Dachfenster passenden Hitzeschutz ermittelt man über das Typenschild, welches sich bei geöffnetem Fenster rechts oder links hinter der Griffleiste befindet. Mehr Informationen zu einem angenehmen Sommer im Dachgeschoss finden sich unter www.velux.de/hitzeschutz.



Hintergrundinformation

Lüften als Baustein für angenehmes Raumklima

Im Sommer sollten tagsüber Fenster und Türen weitestgehend geschlossen sein, da sonst die Hitze von draußen in die Wohnung gelangt. Besser ist es, das Dachgeschoss morgens, spät abends und nachts zu lüften, wenn es etwas kühler ist. Besonders schnell tauscht man die über den Tag erwärmte Luft mit Querlüften oder unter Nutzung des Kamineffekts aus: Durch das Öffnen mehrerer Fenster auf unterschiedlichen Stockwerken zieht warme, feuchte Luft oben im Haus durch das Dachfenster ab, während unten automatisch kühlere, trockene Luft nachströmt.







Hitzeschutz-Markisen für Velux Dachfenster verhindern, dass sich Dachgeschosse im Sommer zu sehr aufheizen. In der Ausführung mit transparentem Stoff bleibt der Raum hell und der Ausblick aus dem Fenster weiter möglich.

Foto: Velux







Mit Hitzeschutz-Markisen ist es möglich, die Dachfenster zum Lüften zu öffnen. Das sollte möglichst früh morgens, abends oder in der Nacht erfolgen, damit die tagsüber warme Luft gar nicht erst in die Wohnung gelangt.

Foto: Velux





Effektiven Schutz vor sommerlicher Hitze gewährleisten nur außenliegende Lösungen wie Hitzeschutz-Markisen, hier mit verdunkelndem Stoff. Sie verhindern, dass die energiereichen Strahlen auf die Scheibe treffen und den Raum aufwärmen.

Foto: Velux





Rollläden sind die Premium-Lösung für das Dachfenster: Sie schützen effektiv vor sommerlicher Hitze, bieten erhöhten Lärmschutz und können Dachräume bei Bedarf vollständig verdunkeln.

Foto: Velux





Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen in einer verdunkelnden Ausführung ermöglichen einem ungestörten Schlaf ohne störendes Licht bei angenehmen Temperaturen.

Fotos: Velux

Über die Velux Deutschland GmbH

Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern verfolgt die Vision, mit Hilfe von Tageslicht und frischer Luft bessere Lebensbedingungen unter dem Dach zu schaffen und mit innovativen Konzepten die Architektur der Zukunft nachhaltig zu gestalten. International ist die Gruppe mit ca. 11.000 Mitarbeiter:innen in über 38 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt Velux in Produktion und Vertrieb über 1.500 Mitarbeiter:innen. Neben Dachfenstern und vielfältigen Dachfensterkombinationen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnen- und Hitzeschutzprodukte sowie Zubehör für den Fenstereinbau. Smart-Home-Lösungen und automatisierte Systeme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Mit Velux Commercial bietet ein eigener Unternehmensbereich Tageslicht-Lösungen speziell für gewerbliche, öffentliche und industrielle Gebäude.

Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Velux Gruppe verpflichtet, zukünftige CO2-Emissionen im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaschutz-Übereinkommens deutlich zu reduzieren und bis 2041 lebenslang klimaneutral zu werden. Dies realisiert sie gemeinsam mit dem WWF durch internationale Waldprojekte, die alle seit Gründung im Jahr 1941 verursachten CO2-Emissionen binden werden.



Weitere Informationen unter www.velux.de.