Aluhaus HST Slide mit viel Licht und großen Lösungen (01/08/2024 11:44:50 AM) Grenzen verschieben



Die Anforderungen an gute Terrassenelemente sind hoch: Sie müssen sich unauffällig in die Hausfassade einfügen, möglichst viel Tageslicht in die Räume lassen und gleichzeitig gut vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und klimatischen Einflüssen schützen. Auch die gestiegenen Ansprüche der Endkunden in Richtung Komfort sollten erfüllt werden. Aluhaus hat seine Kollektion an Terrassenelementen jetzt mit der HST Slide um ein neues System erweitert, das all diese Anforderungen erfüllt.



Das neue Terrassentürsystem Aluhaus Slide ist äußerst energieeffizient und darüber hinaus besonders einbruchhemmend. Mit dem Hebe-Schiebetür-System lassen sich auch große Durchgangsbereiche zwischen Drinnen und Draußen realisieren. Aluhaus ist die Aluminium-Marke von Oknoplast, einer der führenden Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium in Europa.



Konstruktionshöhen von bis zu 3,2 Metern und Flügelbreiten bis zu 3,3 Metern sind planbar. Die Anzahl der Schiebeflügel ist auf vier pro Seite begrenzt. Selbst Konstruktionen über Eck sind machbar. Zwei- oder Dreifachverglasungen sorgen für hohen Wärme- und Schallschutz. Mit einem Wärmedurchgangskoeffizient von Uw bis 0,84 W/(m2K) entsprechen die Terrassentüren höchsten Anforderungen für Energieeffizienz. Die Luftdurchlässigkeit reicht bis Klasse 4, EN 12207, die Schlagregendichtheit - ein Faktor der heute zunehmend nachgefragt wird - reicht bis Klasse 9. Die Widerstandsfähigkeit bei Windlast geht bis Klasse C nach EN 12210.



Das neue Terrassentürsystem erfüllt auch die gestiegenen Komfortansprüche der Bewohner. So lässt sich Slide durch einen Automatik-Antrieb erweitern. Dieser wird mittels Schalter oder Fernsteuerung bedient. Eine Mikro-Lüftung ist ebenso integrierbar wie die Verwendung von Schließsensoren, besonders einbruchhemmenden Beschlägen oder unterschiedlichen Sicherheitsgläsern.



Für moderne Optik sorgt die mögliche Auswahl aus allen RAL-Farbtönen oder verschiedenen Holzdekoren, unter denen der Kunde wählen kann.



Mit dem innovativen Glasrandverbund Warmatec, der mittlerweile standardmäßig integriert ist, wird die Energieeffizienz noch einmal verbessert. Die warme Kante von Aluhaus vereint hervorragende Isoliereigenschaften mit einem attraktiven Design.







Das neue System HST Slide von Aluhaus überzeugt mit einem Optimum an Tageslicht in den Räumen. Auch moderne Ecklösungen sind im Angebotsprogramm enthalten.











Die Terrassentür HST Slide mit zwei Schienen sorgt für hervorragende Energieeffizienz und stellt Eindringlinge vor ernsthafte Probleme.





Fotos: Oknoplast

Über OKNOPLAST



OKNOPLAST ist einer der führenden Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium in Europa. Seit Gründung im Jahr 1994 steht das Familienunternehmen mit Hauptsitz bei Krakau in Polen für Premium-Qualität, Innovationskraft und edles Design zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits 3.500 Handelspartner in 19 Ländern weltweit vertrauen dem weltweit größten Veka-Verarbeiter. Eine eigene Niederlassung in Deutschland garantiert den Fachhandelspartnern einen professionellen Service ohne sprachliche Barrieren. Die Marke OKNOPLAST gehört zusammen mit den Marken ALUHAUS (Aluminium-Haustüren und -Fenster), WND (Kunststofffenster und -haustüren für den Objektbereich) und Hermet10 (Kunststofffenster und -haustüren auf dem spanischen Markt) zur international agierenden Muttergesellschaft OKNOPLAST. Mit 3.200 Mitarbeitern und einer Produktionskapazität von 2,5 Millionen Fenster- und Türeneinheiten jährlich erwirtschaftete OKNOPLAST international in 2022 einen Jahresumsatz von 385 Millionen Euro. OKNOPLAST setzt als Trendsetter immer wieder neue Maßstäbe und gilt als eine der bekanntesten Marken der Branche.



Weitere Informationen unter www.oknoplast.de