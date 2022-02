Stellenangebot Position:

Handelsvertreter (m/w) Region:

Nordrhein-Westfalen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen Handelsvertreter (m/w) für unsere hochwertigen Aluminium Haustüren. Region: NRW Postleitzahlen 40-47 Unternehmensprofil: In dreijähriger Entwicklungsarbeit und in enger Zusammenarbeit mit dem Profil-Hersteller SCHÜCO haben die Ingenieure von ADORO eine technisch einzigartige Aluminium Haustür entwickelt.



Ein 4 Dichtungssystem indem eine speziell entwickelte und geschützte EPDM Mitteldichtungsform die in allen vier Ecken verschweißt ist und für einen außergewöhnlichen Wärmeschutz sorgt ist nur eins von zahlreichen Vorteilen die unsere Aluminium Haustür bietet.



So kann ADORO als einer der ersten europäischen Aluminium Haustür-Hersteller ein Prüfzeugnis (ausgestellt von IFT Rosenheim) mit einem Wärmedurchgangskoeffizient von 0,49 W/m²K vorweisen. Werte nach DIN EN ISO 10077-1. IFT Rosenheim geprüft.



Seit dem Verkaufsstart im Jahre 2010 und dem Messeauftritt in Mailand auf der MADEexpo 2011 hat ADORO dann auf der Internationalen Fachmesse Fensterbau/Frontale 2012 in Nürnberg die auch in das ADORO-Programm aufgenommene Eckverschweißte Konstruktion vorgestellt.



Eine Vielzahl von Unternehmen aus der Branche hat unsere Kombination aus Technik, Qualität und Design angesprochen, so dass die Resonanz entsprechend hoch ist und die Unternehmen Ihr Programm mit unserem Sortiment erweitert haben.



Kontaktadresse: Adoro Haustüren GmbH Herr J. Petrovic Vertriebsleitung Theresienhöhe 6a 80339 München Telefon: 015778463376 Fax: 089215563189 e-Mail: j.petrovic@adoro-tueren.de Internet: www.adoro-tueren.de