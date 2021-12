Fugendichtband mit Mikrotherm-Technologie (12/02/2021 08:20:05 AM) ISO-Chemie hat ein multifunktionales Abdichtungsband für die thermische Isolierung indirekt bewitterter Fugen von Fenstern, Fassaden, Holzbauten und Dachdeckungen entwickelt. Durch die neuartige Mikrotherm-Technologie hat ISO-BLOCO XTHERM eine geringe Wärmeleitfähigkeit und besitzt sehr gute Schalldämmwerte von bis zu 62 dB.



Neben den ausgezeichneten wärmedämmenden und schalldämmenden Eigenschaften weist das Dichtband eine hohe Dauerbewegungsaufnahmefähigkeit auf und eignet sich damit perfekt für die Abdichtung von Bewegungsfugen bei verdecktem Einbau. Über die dampfdiffusionsoffene Materialstruktur kann Feuchtigkeit, die ggf. in der Fuge eingeschlossenen ist, entweichen. Somit bleibt die Fuge trocken und Schimmelbildung kann vermieden werden.



Das vorkomprimierte, imprägnierte Dichtband aus PUR-Weichschaumstoff kann witterungsunabhängig in vielen verschiedenen Baubereichen eingesetzt werden. Da sich der Mikrotherm-Effekt über die ganze Bautiefe erstreckt, eignet sich ISO-BLOCO XTHERM besonders gut für die Montage von Bauelementen mit größeren Rahmenbautiefen und den Einbau von gängigen Haustüren und Hebeschiebetüren. Durch einen geringen Banddruck innerhalb der Fuge können Druckbelastungen reduziert werden, die bei Hebeschiebetüren im Sturzbereich auftreten.



Bei der Fenstermontage eignet sich das Band hervorragend für eine einfache und zuverlässige Fugenabdichtung im Bereich der mittleren Funktionsebene von Fenster- und Türanschlüssen. Denn ISO-BLOCO XTHERM hat einen hohen Fugeneinsatzbereich. So können mit nur einer Banddimension unterschiedliche Fugen in einem

So funktioniert die Mikrotherm-Technologie



Arbeitsschritt sicher abgedichtet werden. Das spart wertvolle Arbeitszeit und Kosten bei der Fensterabdichtung. Das multifunktionale Fugendichtband kann dabei mit den anderen Systemprodukten des Fensterdichtsystems und WDVS-Dichtsystems von ISO-Chemie kombiniert werden. ISO-BLOCO XTHERM ist für Fensterbautiefen von 30 bis 200 mm und in verschiedenen Dimensionen für Fugen von 4 bis 60 mm lieferbar.



Im Fassadenbau kann das Band als Schalungsanschluss sowie als Auflage für Ortbeton oder Betonelemente verwendet werden. Im Trockenbau und Holzbau eignet es sich beim Innenausbau von leichten Trennwänden oder zur Entkopplung bei Doppelböden. Bei der Dachdeckung kann man mit ISO-BLOCO XTHERM ebenso eine Entkopplung herstellen und Bereiche um und an Dachpfetten und Dachflächenfenstern dämmen.



In Sachen Wohngesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene wurde ISO-BLOCO XTHERM von der GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) geprüft und nach EMICODE® in der Premiumklasse als „sehr emissionsarm” ausgezeichnet. Mit der Zertifizierung wurde bestätigt, dass das emissionsarme Band keine schädlichen Stoffe an die Raumluft abgibt und daher bedenkenlos in Innenräumen eingesetzt werden kann.



ISO-Chemie hat das innovative Fugendichtband mit Mikrotherm-Technologie zum Patent angemeldet und gibt 10 Jahre Funktionsgarantie auf das Abdichtungsprodukt.



Mehr Informationen unter: www.iso-chemie.de/xtherm