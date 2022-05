Einer für alles (05/24/2022 08:53:29 AM) Groß Fenster + Türen setzt auf vielseitige Winkhaus Technik und reagiert damit flexibel auf Kundenwünsche.



Kaum etwas schweißt Hersteller und Verarbeiter mehr zusammen als eine gemeinsame Geschichte. Das gilt auch in der Bauelemente-Branche. Mit Groß Fenster + Türen und Winkhaus haben sich vor über fünfzig Jahren zwei gefunden, denen vieles gemeinsam ist. Der Bauelementeproduzent nutzt Winkhaus Lösungen in großer Bandbreite für all seine ideenreichen Fenster und Türen.



Seit mehr als 115 Jahren ist der Traditionshersteller nahe Passau in Familienhand. Mit den Brüdern Martin und Johannes Groß wird das Unternehmen bereits in der fünften Generation geführt. Von einer Schreinerei entwickelte sich der Betrieb zu einem leistungsfähigen Unternehmen, das mit modernsten Fertigungsanlagen jährlich bis zu 45.000 Fenster und Türen produziert. Meisterliches Können und höchste Produktqualität in Verbindung mit dem Blick fürs Detail, Individualität in der Kundenberatung und absolute Zuverlässigkeit waren und sind der Garant für den Firmenerfolg. Heute genießt das Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf im Fachhandel als innovativer und zuverlässiger Partner.



Gemeinsame Entwicklung

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Winkhaus und Groß basiert auf gegenseitigen Respekt und Verständnis. Beide Familienunternehmen wissen, was sie aneinander haben und pflegen ihre Partnerschaft aktiv. Sie legen Wert auf Innovation, Qualität und Flexibilität. So finden sich gemeinsam technische Lösungen, die individuell auf den Betrieb und zeitgemäße Trends abgestimmt sind. Ein Beispiel ist der Winkhaus Fensterbeschlag activPilot Topstar für Holz, an dessen Entwicklung Groß maßgeblich mitgewirkt hatte. Damit lassen sich innen flächenbündige Designfenster realisieren, die gehobene ästhetische Anforderungen erfüllen. Auch im Bereich der Türtechnik besteht ein reger Austausch. „Die Zusammenarbeit mit Winkhaus und die Betreuung durch den fachkundigen Innen- und Außendienst ist hervorragend – sowohl bei Fragen im Arbeitsalltag als auch bei ganz neuen Projekten“, sagt Johannes Groß.



Breite Produktpalette

Das Sortiment von Groß ist äußerst vielfältig. Dazu gehören Bauelemente aus Holz, Alu, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu für Neubauten ebenso wie für sanierungsbedürftige oder denkmalgeschützte Gebäude. Die Bandbreite reicht von zwei- und dreifach verglasten Fenstern mit niedrigen U-Werten über Kastenfenster bis hin zu Hebeschiebetüren. Die Fenstervielfalt beinhaltet neben Flügeln mit aufliegender Bandseite auch flächenbündige Fenster.



Je nach Bedarf werden die Elemente einbruchhemmend ausgerüstet (bis RC2). Besonders effektiv ist die Zusatzausstattung mit der gemeinsam entwickelten Tresor-Riegel-Verriegelung. Denn damit stellt sich ein Fenster Aushebelversuchen wirkungsvoll entgegen. Dabei hält es einer Kraft von über einer halben Tonne stand.



Für alle Fenster und Materialien verarbeitet Groß nur ein Beschlagsystem: Winkhaus activPilot. Das vielseitige Beschlagprogramm bietet für alle Anwendungen in dem Betrieb eine Lösung: „Das erspart uns einerseits eine aufwändige Lagerhaltung, andererseits fällt es uns leicht, im Service-Fall Teile kurzfristig bereit zu stellen“, sagt Martin Groß.



Moderner Schauraum setzt Produkte gekonnt in Szene

Neben den Fensterelementen zeigt der neu gestaltete Schauraum auf 450 m2 Fläche auch das große Haustürprogramm. Ob Kunststoff, Aluminium, Holz oder Kombinationen von Holz und Aluminium – hier findet sich für jedes Haus das passende Stück für ein repräsentatives Entree. Holzhaustüren werden auf Wunsch individuell als Unikate designt. Für die Außentüren verarbeitet Groß alle technischen Varianten, die Winkhaus anbietet: „Mechanische, automatische und motorische Verriegelungen, die auch mit Fingerprint oder Gesichtserkennung kombiniert werden können“, berichtet Johannes Groß.



Am häufigsten kommen bei Groß die automatischen Sicherheits-Tür-Verriegelungen Winkhaus autoLock AV3 und die besonders komfortable motorische Verriegelung Winkhaus blueMatic EAV3 zum Einsatz. Auch für die mechanische Mehrfachverriegelung Winkhaus hookLock entscheiden sich viele Bauherren.



Etliche Kombinationsmöglichkeiten

Private Bauherren aus der näheren Umgebung, deutsche und österreichische Händler und Schreiner im Umkreis von 250 km gehören zum Kundenkreis ebenso wie gewerbliche Stammkunden, die hochwertige Wohnanlagen errichten. Sie alle finden bei Groß kompetente Ansprechpartner, die ihr Handwerk verstehen und eine Produktvielfalt, die ihresgleichen sucht. Kunden müssen sich nicht zwischen einzelnen Werkstoffen entscheiden, sondern können kombinieren, wie es ihnen gefällt: Mit dem innovativen DESIGN-MIX setzt Groß Maßstäbe. Innerhalb der Produktfamilien Klassik-Line, Modern-Line und Style-Line lassen sich Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu-Fenster in einem Bauvorhaben bei gleicher Außenoptik kombinieren. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal bietet Groß seinen Fachhandelspartnern entscheidende Wettbewerbsvorteile.



Dank der hohen Flexibilität des Betriebs und der verarbeiteten Winkhaus Technik lassen sich die unterschiedlichsten Kundenwünsche umsetzen.

Gefertigt wird auf fast 12.000 m2 Produktionsfläche. Rund fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen dafür hochmoderne Anlagen zur Verfügung. 25 Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung sorgen für den Vertrieb. Mit drei eigenen Lkw-Zügen, die mit Staplern ausgerüstet sind, liefern die Fahrer aus.



Team arbeitet nachhaltig

Das Unternehmen ist in der Region tief verwurzelt und legt großen Wert auf deren Erhalt. Eine nachhaltige Arbeitsweise und verantwortungsvolles Handeln sind daher selbstverständlich für die Unternehmerfamilie. Beispielsweise kommt die Energie, die das Team im Büro und in der Produktion verbraucht, größtenteils von der Solaranlage auf dem Dach. Geheizt wird mit Spänen, die im Fertigungsprozess anfallen. Der Nachhaltigkeitsgedanke steht auch hinter der Auswahl der verarbeiteten Hölzer: Kiefer, Fichte, Tanne, Eiche und Lärche stammen aus einheimischen Wäldern. Mit diesem so vielfältigen Angebot und der Bereitschaft, individuell und innovativ auf Kundenwünsche einzugehen, haben die „Fenstermacher“ von Groß seit Generationen Erfolg. Mit starken Partnern wie Winkhaus an ihrer Seite wird das auch so bleiben.





Martin und Johannes Groß leiten das Unternehmen in fünfter Generation. Bild: Winkhaus







An der Entwicklung den Winkhaus Beschlags activPilot Topstar hat Groß mitgewirkt. Die „Fenstermacher“ statten ihre „CUBE“-Serie damit aus. Bilder: Winkhaus







Auf 450 m2 Ausstellungsfläche präsentiert Groß sein Fenster- und Haustür-Programm. Bild: Winkhaus















Für die Außentüren verarbeitet Groß alle Varianten von Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen (Bild 4) – darunter die AV-Verriegelungen (Bild 5) in motorischer Ausführung, die auch mit Fingerprint (Bild 6) oder Gesichtserkennung kombiniert werden kann. Bilder: Winkhaus







Mit modernsten Fertigungsanlagen produziert Groß jährlich bis zu 45.000 Fenster- und Türeinheiten. Bild: Winkhaus