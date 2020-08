Neue Insektenhotels auf dem Werksgelände (08/18/2020 07:00:00 AM) Kooperation von Remmers und Sozialem Briefkasten



Es kommt nicht oft vor, dass ein Hotelneubau innerhalb weniger Stunden entsteht. Auf dem Remmers-Werksgelände wurden jetzt zwei große Insektenhotels aufgestellt. Nachdem im Frühjahr schon 20 Nistkästen - ökologisch beschichtet mit der Öl-Farbe [eco] - für verschiedene Vogelarten auf dem Gelände aufgehängt worden waren, erhalten nun also auch Insekten eine behagliche Bleibe. Sowohl die Nistkästen als auch die 40 kg schweren Insektenhotels hatten Jugendliche vom Sozialen Briefkasten in Handarbeit gefertigt und bereits Ende Juli fest einbetoniert. „Wir freuen uns über den Auftrag der Firma Remmers und hoffen, dass die Aktion Aufmerksamkeit findet. Wir sind offen für weitere Aufträge anderer Löninger Firmen.“ betonte Tischlermeister Torsten Meyer von der sozialpädagogischen Einrichtung.



Ebenso wie im Frühjahr die farbig beschichteten Nistkästen erhielten auch die Insektenhotels einen Anstrich mit Remmers-Produkten, um sie gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Für den Bau der Insektenhotels verwendeten die Jugendlichen vom Sozialen Briefkasten Lärchenholz, das eine Beschichtung mit der nachhaltigen Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] bekam. Die tragenden Stahlpfosten strichen sie mit Buntlack 2in1 im Farbton moosgrün. Die Inneneinrichtung der Hotels folgt den Empfehlungen des Naturschutzbundes Deutschland. Bei den ersten Gästen soll es sich um Ohrenkneifer, Florfliegen und Marienkäfer handeln. Weitere artenspezifische Unterkünfte stehen für Bienen, Nachtfalter und Schmetterlinge zur Verfügung.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.remmers.com.







Bereits im Frühjahr 2020 konnten zahlreiche Nistkästen auf dem Remmers-Werksgelände aufgehängt werden.

Bildquelle: Remmers, Löningen





Zufrieden mit dem Resultat zeigten sich die Jugendlichen vom Sozialen Briefkasten, Tischlermeister Torsten Meyer (rechts) und Wilfried Stagge (Remmers, links im Bild).

Bildquelle: Remmers, Löningen