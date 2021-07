Perfekte Passform (07/06/2021 01:10:49 PM) Neues Höhenausgleichprofil für die Glas-Faltwand



Der Einbau besonders breiter Glasfassaden bringt viele Herausforderungen mit sich. Um sein Produkt optimal an den Baukörper anzupassen, hat Solarlux für die Glas-Faltwand ein neues Profil zum Justieren entwickelt.



Großzügige Öffnungen für den Außeneffekt im Innenraum: Dafür ist die Glas-Faltwand von Solarlux bekannt. Die verbundenen Glaselemente lassen sich einfach zur Seite aufschieben und als platzsparendes Paket zusammenfalten. Dank der ausgefeilten Technik lässt sich so etwa die komplette Fassade eines Wohnraums oder Schwimmbades öffnen.



Unbegrenzte Öffnungen

Je nach Bausituation können beliebig viele Glaselemente aneinander gereiht werden. Dabei kann jedes einzelne bis zu 3,5 Meter hoch und über einen Meter breit sein. So entsteht eine unbegrenzt lange Glasfassade, die für zahlreiche Einsatzgebiete geeignet ist wie etwas als klassisches Außenelement im privaten Wohnraum, als multifunktionaler Geschäftseingang oder als Lärm- und Wetterschutz im Einsatz als Balkon- oder Fassadenverglasung. Bei der Größe der Fassadenöffnung werden keine Grenzen gesetzt. Mit diesem Anspruch stellt sich Solarlux den Herausforderungen der Planung und Produktion breiter Glasfassaden.



Ausgefeilte Technik

Neben der Entwicklung und Herstellung der maßgefertigten Produkte verlangt auch die Montage äußerste Präzision. Denn je nach Rahmenbreite und Beschaffung des Baukörpers ist dieser beim Einsetzen der Glas-Faltwand frei überspannt, sodass eine nachträgliche Justiermöglichkeit obligatorisch ist.

Damit der Höhenausgleich mit geringem Aufwand verbunden ist, hat Solarlux für seine Aluminium-Glas-Faltwände Highline und Ecoline ein neues Höhenausgleichsprofil entwickelt Das Höhenausgleichsprofil, das in U-Form den oberen Rahmen umfasst, ist mit einer Justierschraube zur Befestigung am Baukörper versehen. Diese ermöglicht jederzeit das Anpassen an die veränderte Gebäudelücke. So muss der Rahmen, um eine Gebäudesenkung aufzufangen, nicht abgeschraubt, angepasst und neu unterfüttert werden. Das erspart viel Zeit und Aufwand bei der Montage.





Weitere Informationen:

www.solarlux.com







Glas-Faltwände von Solarlux ermöglichen im Schulhaus für Kunst und Musik in Lörrach eine variable und großzügige Öffnung der Fassade ohne Stützen über fast 16 Meter.

Bildnachweis: Tom Philippi für Solarlux



Das thermisch getrennte Höhenausgleichsprofil ermöglicht es Bautoleranzen bis 7,5 mm nach oben und unten im eingebauten Zustand auszugleichen.

Bildnachweis: Solarlux GmbH

Copyright Bilder: Solarlux GmbH Über Solarlux GmbH

Seit über 40 Jahren ist Solarlux Spezialist für bewegliche Fenster- und

Fassadenlösungen aus einer Hand. Sämtliche Produkte – von Glas-Faltwänden, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen und Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und Präzision produziert werden und dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ entsprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die umfassende Unterstützung von Architekten, Handwerksbetrieben und Bauherren spezialisiert. Dabei werden Sorgfalt und Erfindergeist gekonnt miteinander verbunden – immer mit dem Ziel vor Augen, für jedes noch so anspruchsvolle Projekt die optimale Lösung zu entwickeln. Gegründet von Herbert Holtgreife, wird das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in Melle bei Osnabrück in zweiter Generation von seinem Sohn Stefan Holtgreife geführt. In der Unternehmenszentrale am Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit wirken rund 900 Mitarbeiter am Erfolg mit.