Design und Technik im Einklang (03/15/2021 07:00:00 AM) Das neue RAICO Hebe-Schiebetür-System SLIFT 170



Technische Präzision und maximale Flexibilität sind das Markenzeichen von RAICO – und beim neu entwickelten Hebe-Schiebetür-System SLIFT 170 zeigen sich diese Stärken in der Essenz. Durch seine schlanke Konstruktion ist SLIFT prädestiniert für elegante Gebäudehüllen mit klarer Linienführung: So bringt die Basisstufe mit zwei Ebenen eine Bautiefe von nur 75 mm pro Ebene und einer zwischenliegenden Dichtebene von 20 mm mit.



Ein weiterer Vorteil, der SLIFT zum perfekten Partner für anspruchsvolle Architektur macht, ist seine optimale Kombinierbarkeit mit den RAICO-Systemen FRAME+ und THERM+. Smarte Technikdetails wie z. B. der windlaststabile Mittelpfosten, die verstellbare Mitteldichtleiste und das durchdachte Entwässerungssystem garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit und Montagekomfort auch in herausfordernden Einbausituationen.





Anwendungsbeispiel SLIFT – Foto: Peter Würmli





Foto: RAICO