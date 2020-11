Mit Sicherheit dicht (10/20/2020 11:30:59 AM) Der neue Parallelschiebeleicht-Beschlag von Gretsch-Unitas



Der neue PSL von Gretsch-Unitas ist ein hochdichtes Parallelschiebesystem, das besonders für den Einsatz in hohen Gebäuden geeignet ist, bei denen erhöhte Anforderungen an Dichtigkeit gegeben sind.

Die PSL-Schließplatten sichern die Riegelbolzen in allen wichtigen Positionen. Der Riegelbolzen befindet sich nicht nur in der Geschlossenstellung sondern auch in der Lüftungsstellung in sicherer Position in der Schließplatte.



Produktvorteile Das gleichmäßige Öffnen und Schließen wird zwangsgesteuert über den Griff erledigt und über die PSL-Laufwagen, die PSL-Andruckeinheit ausgeführt.

Die hohe Dichtigkeit der PSL-Elemente wird durch zwei umlaufende Dichtungsebenen gewährleistet.

Die Flügelposition kann über die Höheneinstellung der PSL-Laufwagen an die jeweilige Rahmensituation angepasst werden. Der Flügel kann auch parallel in seiner Höhe eingestellt werden. Leichtes und geräuscharmes Bewegen der PSL-Tür durch präzise gefertigte PSL-Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen.

Der Flügelandruck kann über den Riegelbolzen an die individuelle Einbausituation angepasst werden.

Der neue PSL-Beschlag kann sowohl für Fenster als auch für großformatige Türen verwendet werden. Er ist für Flügelgewichte bis 200 kg geeignet.

Der neue PSL-Beschlag zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus. Alle Funktionen werden zentral über den Griff gesteuert.

Das Ver- und Entriegeln, das Abstellen und Andrücken der PSL-Tür/Fenster werden direkt über den Griff gesteuert.

Die ausgereifte Technik sorgt für geringste Bedienkräfte.











Bildernachweis: Gretsch-Unitas Öffnen, bewegen, schließen, sichern

Die GU-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Fenster- und Türtechnik, Automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagementsystemen. Sie fertigt und vertreibt unter den Marken GU, BKS, FERCO und ela-soft Systemlösungen, Baubeschläge, Schlösser, Schließsysteme und Zutrittskontroll-Systeme. Die GU-Gruppe bietet „Vorsprung mit System“ mit ihrem aufeinander abgestimmten Komplettsortiment und liefert Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassadenlösungen für Objekte.





Weitere Informationen:

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

D-71254 Ditzingen