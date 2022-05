Berner Torantriebe Schulungsbetrieb wieder im Rhythmus (05/19/2022 08:49:15 AM) Schulungsbetrieb wieder im Rhythmus



Nach Monaten „schaumgebremster“ Aktivität aufgrund der Corona-Einschränkungen findet das 2020 eröffnete Schulungszentrum von Berner Torantriebe, Rottenburg/Neckar, jetzt zu einem normalen Rhythmus im Schulungsbetrieb zurück. Im Wechsel bietet Berner hier Einzel- und Gruppenschulungen, Online- und Präsenz-Seminare mit bis zu zehn Teilnehmern an.



Der Fokus des Seminarbetriebs liegt bei Berner Torantriebe auf Schulungen am eigenen Standort. Das Zentrum zeigt die gesamte Produktpalette. Einzelne Systeme sind voll funktionstauglich installiert und können in Aktion beobachtet und bedient werden. Selbst praxisferne Einstellungen sind möglich. Sehr im Fokus stehen für Berner der Erfahrungsaustausch und die damit verbundene Alltagserleichterung, weil auf diese Weise Fehler vermieden werden.



Integriert in die Seminare sind Firmenbesichtigungen. Die Teilnehmer, vornehmlich Monteure und Fachhändler sowie Spezialisten aus dem Vertrieb, erleben die Produktion live und erhalten Einblicke in spezielle Abläufe. Vielfach können bei diesen Besuchen auch individuelle Anforderungen und deren Umsetzung besprochen werden.



Das Seminarprogramm selbst ist durch eine hohe Flexibilität gekennzeichnet. Einzelteilnehmer oder Gruppen haben die Möglichkeit, anhand eines Themenkataloges die Inhalte der Schulungen selbst zu komponieren. Damit ist ein Höchstmaß an Praxisrelevanz gewährleistet. Das pädagogische Konzept der Seminare ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ausgerichtet. Besonderen Wert legt Berner darauf bei online-Schulungen. Um Motivation und Aufmerksamkeit am Bildschirm aufrecht zu halten, werden immer wieder Frage-Antwort-Sequenzen oder Diskussionen mit der Technik eingestreut.



Berner Torantriebe sieht in einem Großteil der Schulungen eine sinnvolle Ergänzung zu den umfangreichen Produktunterlagen. Sowohl Einsteiger als auch langjährige Kunden erwartet in diesen Veranstaltungen so mancher „Aha-Effekt“, den schriftliche Unterlagen nicht vermitteln können. Gut zu wissen: Berner unterstützt auch im Nachgang die Teilnehmenden. Die in den Seminaren gezeigten Präsentationen und Unterlagen werden gerne zur Verfügung gestellt. Spätere Nachfragen oder knifflige Herausforderungen werden gemeinsam behandelt und zu einer Lösung geführt. Für die Rottenburger ist die Zielsetzung klar: Zu den Kundinnen und Kunden engen Kontakt halten und ihnen das Tagesgeschäft erleichtern.



Interessierte finden das Berner Schulungsprogramm unter: https://www.berner-torantriebe.de/berner/394-de-Schulungen.html. Dort steht auch ein Schulungsflyer zum Download bereit. Die genaue Abstimmung der Inhalte läuft über den zuständigen Berner-Außendienstmitarbeiter in Kooperation mit der Seminarleitung.













Das im Jahr 2020 neu entstandene Produkt- und Schulungszentrum mit Showroom bietet beste Voraussetzungen für die Seminare bei Berner in Rottenburg.





Der Seminarraum ist mit modernster Präsentationstechnik ausgestattet. Bis zu zehn Teilnehmende finden hier ausreichend Platz für konzentriertes Lernen.





Im Showroom des Schulungszentrums wird die gesamte Produktpalette gezeigt. Die Systeme sind voll funktionstauglich installiert. Sie können in Aktion beobachtet und bedient werden.





Fotos: Berner Torantriebe