Vielfältige Winkhaus Neuheiten zogen Messebesucher an (04/10/2024 04:04:25 PM) Komfort und Sicherheit für Anwender, Arbeitserleichterung für Profis



Mit einem neuen Schiebe-Beschlag-Programm für Balkon- und Terrassentüren überraschte Winkhaus die Branche auf der Fensterbau Frontale. Als Besuchermagnete auf dem Stand in Halle 4 erwiesen sich auch die neuen motorischen Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit App-Steuerung sowie barrierefreie Lösungen für Fenster und Fenstertüren.



So international wie nie setzte sich das Fachpublikum zusammen, das den Stand in Nürnberg zahlreich aufsuchte. „Das Interesse an unseren Neuheiten war groß und die positive Resonanz übertraf unsere Erwartungen. Im Mittelpunkt stand unsere jüngste Produktfamilie im Schiebebereich, primePort. Auch Themen wie Komfort und Sicherheit für Anwender sowie leichte Verarbeitung und umfangreiche Services begeisterten unsere Kunden aus dem In- und Ausland“, resümiert Timm Scheible, Geschäftsleitung Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Winkhaus Gruppe, nach dem Messeauftritt.



Komplette Schiebe-Beschlag-Serie für unterschiedlichste Aufgaben

Allen voran überzeugte das neue Produktsortiment primePort die Messegäste. Dicht umringt waren die Exponate, die zeigten, wie leicht es ist, komfortable und attraktive Schiebe-Kipp-, Parallel-Abstell-Schiebe-, Abstell-Schiebe- oder Hebe-Schiebe-Fenster und -Fenstertüren zu bauen. Das neue Programm zeichnet sich durch hohen Bedienkomfort, einfache Verarbeitung und Effizienz in der Fertigung sowie ein breites Anwendungsspektrum aus.



Barrierefreie Fenster und Fenstertüren

Großes Interesse zeigten viele Besucher auch an den barrierefreien Lösungen für Fenster und Fenstertüren. Dank der starken Bandseite von Winkhaus, die bis zu 150 Kilogramm Flügelgewicht tragen kann, lassen sich mit dem Beschlag activPilot Concept auch große Fenster-Elemente fertigen und mit niveaugleichen Schwellen kombinieren.



Darüber hinaus entdeckten die Metallbauer unter den Messegästen, mit welchen Vorteilen das Beschlagsystem aluPilot für Aluminiumfenster im Objektbereich punktet. Das Winkhaus Sortiment ist inzwischen auf viele Systemhäuser zugeschnitten. Zu den Neuheiten im Programm zählen unter anderem Öffnungsbegrenzer, darunter einer für Fenster in Schulen und Kindergärten gemäß EN 13126-5. Er sorgt für gute Raumluft und mindert zugleich die Gefahr, dass Personen aus dem Fenster stürzen. Auch mit Lösungen im Objektbereich sowie Drehbegrenzern, die vor allem den Komfort am Fenster und dessen Funktion erhöhen, waren die Fenstertüren am Stand versehen. Damit sich solche Großformate besonders leicht und komfortabel aus der Kippstellung wieder schließen lassen, entwickelte Winkhaus eine passende Schließkraftunterstützung.







Überaus zufrieden blickt Winkhaus auf die Fensterbau Frontale 2024 zurück. Bild: Winkhaus







Das neue Schiebe-Beschlag-Programm primePort beeindruckt die Fachwelt. Bild: Winkhaus







Am Stand in Nürnberg konnten die Besucher live entdecken, welche Unterstützung die digitalen Services von Winkhaus konkret leisten. Bild: Winkhaus

Studie für Komfortfenster

Erstmals stellte Winkhaus eine umsetzungsreife Studie eines motorischen Fensters vor. Die Motoren und die Steuereinheit sind wie Schließbleche im Blendrahmen montiert. Die Resonanz auf das gezeigte Musterfenster war sehr positiv und bestärkt Winkhaus, diesen zukunftsorientierten Kurs beizubehalten.



Haustüren mit dem Smartphone öffnen

Mit blueMotion+, blueMatic EAV4 und blueMatic EAV4+ präsentierte Winkhaus in Nürnberg die neue Generation motorischer Sicherheits-Tür-Verriegelungen. Der Clou der neuen Tür-Verriegelungen blueMatic EAV4+ und blueMotion+ ist das zusätzliche Plus an Komfort. Dafür sorgt ein innovatives Motorgehäuse mit integriertem Funkmodul, das über Bluetooth® oder WLAN mit dem Smartphone kommuniziert. Damit ist bei der blueMatic EAV4+ die Entriegelung und bei der blueMotion+ die Ver- und Entriegelung der Tür möglich. Die Bedienung erfolgt einfach und trendgerecht über die Winkhaus eigene App doorControl (für Android und iOS). So wird das Smartphone zum universellen Türöffner. Zusätzliche Zutrittskontrollen sind möglich, aber nicht nötig. Das spart technischen Aufwand und Kosten bei der Herstellung der Türen.



Zugänge individuell sichern

Auch eine Auswahl mechanischer Schließzylinder-Serien war am Winkhaus Stand zu sehen – darunter das System keyOne X-pert, das durch seine Typenvielfalt besticht und als Lagerzylinder beliebt ist. Gleichzeitig bietet das Schließsystem viel Spielraum für individuelle Sonderlösungen.



Neu vorgestellt wurde das robuste Zackenschlüsselsystem keyTec VSX+. Es verfügt über eine zum Patent angemeldete, neuartige Kombination aus einem partiell in den Schlüssel eingebrachten Hinterschnitt mit optionaler Hinterschnittabfrage, genannt „Active Undercut Detection“ (AUD).



Elektronische Schließtechnik für zu Hause, im Job und im Verein

Neben den mechanischen Schließsystemen präsentierte sich auch das per App konfigurierbare elektronische Schließsystem blueCompact. Es punktet mit flächenbündigen Elektronikzylindern und einem Zutrittsleser für den Innen- und Außenbereich. blueCompact kommt bei Feuerwehren oder Sportvereinen ebenso gut an wie bei kleineren Unternehmen oder im gehobenen Eigenheimbereich. Vor allem dann, wenn mehrere Türen mit einem Identmedium geschlossen werden und der Zutritt zeitlich und örtlich gesteuert werden soll.



Digitale Services

Ergänzend zum umfangreichen Schulungsangebot, der Unterstützung bei der Stammdatenpflege sowie Tests mit kalibrierter Prüftechnik bietet Winkhaus auch zahlreiche Online-Services, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das 24/7-Angebot der Online-Plattform wird kontinuierlich ausgebaut. Messebesucher erlebten am Stand live, wie sie davon profitieren können.



Weitere Informationen:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

D-48291 Telgte

www.winkhaus.de