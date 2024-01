360° Raumkomfort von SIEGENIA: Zukunftsszenario "smartes Haus" live erleben (01/25/2024 02:46:33 PM) Mit einer absoluten Branchenpremiere auf der FENSTERBAU 2024



360° Raumkomfort erlebbar machen – auf der FENSTERBAU 2024 unterstreicht SIEGENIA mit zukunftsweisenden Lösungen seinen Anspruch, gesunde, komfortable und smarte Räume zu schaffen, in denen Menschen sich wohlfühlen. In Halle 4, Stand 215 wartet eine absolute Premiere auf die Besucher. Dort erfahren sie live, wie ein smartes Haus das Wohnen der Zukunft ermöglicht und wie Produktinnovationen von SIEGENIA die Einrichtung intelligenter Szenarien unterstützen. Unter dem Messemotto "SIEGENIA. 360° Zukunft." demonstriert das Unternehmen außerdem, wie bei SIEGENIA die Entwicklung zukunftsweisender Produkte und Systeme eng mit maßgeschneiderten Services und ressourcenschonenden Prozessen verbunden ist.



Smarte Lösungen herstellerübergreifend vernetzen, intelligente Wohn- und Lebensräume schaffen – als Highlight auf dem Messestand von SIEGENIA können die Besucher live erfahren, wie ein smartes Haus den Alltag erleichtert: Das komplette Gebäude verriegelt sich beim Verlassen automatisch und sorgt so für Sicherheit. Bei der Rückkehr öffnet es sich ebenfalls smart und von allein, während motorische Antriebe und Lüftungsgeräte frische Luft in das Gebäude bringen. Weil dies bedarfsgerecht der Fall ist, wird der Einsatz wertvoller Energie für das Heizen oder Kühlen des Gebäudes effizient gesteuert.



Unterwegs können Hauseigentümer jederzeit überprüfen, ob alle Fenster geschlossen sind und bei Bedarf aus der Ferne handeln – auch das sorgt für beruhigende Gewissheit. Das Garagentor öffnet sich beim Nachhausekommen selbsttätig, ganz ohne lästigen Griff zum Schlüssel. All dies und mehr ermöglicht die Zentralsteuerung, die auf der FENSTERBAU als Branchenneuheit zu sehen sein wird. Von der einfachen Integration der smarten Lösungen von SIEGENIA über den herstellerübergreifenden Matter-Standard bis zur intuitiven Benutzersteuerung über Smart Speaker ist die Zentralsteuerung konsequent auf 360° Raumkomfort ausgerichtet. Ebenfalls eingeschlossen ist die komfortable Einrichtung intelligenter Szenarien wie Coming Home, Leaving Home oder die auch aus dem Automobilbereich bekannte Zentralverriegelung.



"Unsere Vision der Zukunft geht hin zur vernetzten Digitalisierung und zum smarten Zuhause", erläutert Marco Nehren, Leiter Produktmanagement bei SIEGENIA. "Die breite, herstellerübergreifende Anwendbarkeit von Matter ermöglicht uns, Endanwendern smarten Mehrwert zu bieten und künftig gemeinsam mit unseren Partnern verstärkt neue Märkte zu erschließen. Die Möglichkeit zur Integration von SIEGENIA-Lösungen in die KNX-Gebäudeautomation ist ein weiterer wichtiger Eckpfeiler dieser Vision."



Ver- und Entriegeln per App: der smarte Fenstergriff

Abschließbare Fenster intelligent und komfortabel ver- und entriegeln – im smarten Haus können sich die Messebesucher von den Qualitäten des smarten Fenstergriffs überzeugen, der auf der FENSTERBAU erstmals zu sehen ist. SIEGENIA ist derzeit der einzige Hersteller mit einer smarten Lösung für abschließbare Fenstergriffe im Matter-Standard. Der innovative Griff mit der eleganten Optik kombiniert Sicherheit, Komfortbedienung und Design in einer einzigen Lösung. Sobald der Griff per App entriegelt wurde, kann das Fenster direkt am Flügel bedient werden. Smart sind auch die zahlreichen Zusatzfunktionen. So lassen sich die smarten Fenstergriffe individuell, raumweise oder auch in Gruppen steuern oder in Leaving- bzw. Coming-Home-Szenarien einbinden. Für Bedienkomfort und Sicherheit sorgt die Einrichtung von Zeitprofilen. Auch unterwegs wird das Thema Sicherheit großgeschrieben: Die Stellung der Griffe lässt sich per Remotefunktion überwachen.



Durch die Einbindung in kompatible Smart-Home-Systeme erhalten Endanwender mit dem smarten Fenstergriff Zugang zu weiteren Raumkomfort-Optionen. Die Kopplung des Griffs mit weiteren Matter-fähigen Produkten erlaubt das Anlegen von Szenarien, z. B. für mehr Energieeffizienz: Sobald ein Fenster geöffnet wird, fährt das smarte Thermostat den Heizkörper im Raum herunter, so dass keine wertvolle Wärme verlorengeht.



Smarter Sensor: die Fenster jederzeit im Blick

Matter-fähig ist auch der smarte Sensor von SIEGENIA, der schon bald als zusätzliche Option für Smart-Home-Anhänger zur Verfügung stehen wird. Als erste Lösung seiner Art ermöglicht er die verlässliche Zustandsüberwachung von Fenstern, Fenstertüren und Großflächenelementen in kompatiblen Smart-Home-Systemen. Aufgrund der verdeckt liegenden Montage unmittelbar am Beschlag ist die smarte Innovation in der Lage, "geschlossen" und "geöffnet" zuverlässig zu unterscheiden. Durch die flexible Vernetzung mit Matter-fähigen Lösungen anderer Hersteller erlaubt der smarte Sensor zudem die Schaffung intelligenter Szenarien für mehr Raumkomfort. Höchsten Komfort und Sicherheit schafft er zudem beim Verlassen des Hauses. Mit einem kurzen Blick auf das Smartphone oder über eine Abfrage per Sprachsteuerung können Endanwender schnell und zuverlässig herausfinden, ob alle Fenster im Haus geschlossen sind. Auch unterwegs haben sie die beruhigende Gewissheit, ihre Fenster jederzeit im Blick zu haben. Mit einer optionalen Abdeckkappe bzw. aufliegend eignet sich der smarte Sensor darüber hinaus auch für die Montage an Hebe-Schiebe-Elementen, Haustüren oder auch Garagentoren.



PORTAL

360° Raumkomfort wird für die Besucher der FENSTERBAU auf dem gesamten Messestand erfahrbar. Auch die neuen Lösungen für Schiebetürsysteme der Produktgruppe PORTAL demonstrieren den Anspruch von SIEGENIA, gesunde, komfortable und smarte Räume zu schaffen, in denen Menschen sich wohlfühlen. Neben der weiterentwickelten ECO PASS niveaugleichen 0-mm-Bodenschwelle und dem auf zahlreiche Profilsysteme ausgelegten Schiebebeschlag ECO SLIDE CO präsentiert SIEGENIA dort zwei wegweisende Innovationen, die Raumkomfort mit Verarbeitungseffizienz verbinden: der komplett verdeckt liegende Hebe-Schiebe-Antrieb DRIVE axxent LS und der neue HS slim SKY axxent für Elemente aus Holz und Holz-Aluminium.



ECO PASS niveaugleiche 0-mm-Bodenschwelle jetzt auch für Kunststoff

Barrierefreiheit ohne Kompromisse: Die ECO PASS niveaugleiche 0-mm-Bodenschwelle für den PORTAL HS erlaubt die Realisierung von Durchgängen nach draußen ohne jedes noch so kleine Hindernis. Dank der komplett im Profil versenkten Laufschiene bietet sie generationsübergreifenden Komfort und Lebensqualität – ganz ohne Schrägen – und verbindet dies mit Hochwertigkeit rund um den Bauanschluss. Das belegt die Prüfung nach den ift-Regularien der MO-01/1 auf Dichtheit. Jetzt erweitert SIEGENIA die Anwendungsvielfalt der ECO PASS niveaugleichen 0-mm-Bodenschwelle. Ergänzend zum Einsatz in Hebe-Schiebe-Elementen aus Holz und Holz-Aluminium ist nun auch die Verarbeitung der energieeffizienten Bodenschwelle in ersten Profilsystemen aus Kunststoff möglich. Verarbeiter überzeugt die ECO PASS niveaugleiche 0-mm-Bodenschwelle durch ihre durchdachte, effiziente Verarbeitung und Montage, so z. B. durch ihr modulares System für eine schlanke Lagerhaltung, die Beibehaltung bekannter Verarbeitungsabläufe und auf Wunsch die maßgenaue Vorkonfektionierung in der COMFORT UNIT.



Motorischer Antrieb DRIVE axxent LS – verdeckt, schnell, leise

Mit einem neuen motorischen Antrieb für den gehobenen Wohnungs- und Objektbau erweitert SIEGENIA den Handlungsspielraum von Verarbeitern, Architekten und Endanwendern. Der DRIVE axxent LS, der auf der FENSTERBAU zu den Highlights der Produktgruppe PORTAL zählt, besticht durch seine leistungsstarke Kombination aus Design und Funktion. Größte Stärke der neuen Lösung für Hebe-Schiebe-Elemente, die selbst höchsten Ansprüchen an Raumkomfort gerecht wird, ist der verdeckt liegende Einbau. Erstmalig schließt dieser neben dem Hebe- nun auch den Schiebeantrieb ein. Für ästhetische Perfektion sorgt der Verzicht auf aufliegende Bauteile oder zusätzliche Abdeckungen. Dank der sehr kompakten Konstruktion sind die Motoren auch für schlanke Profilsysteme und alle Rahmenmaterialien geeignet. Bis auf den dezenten Bedienknopf ist nicht zu erkennen, dass es sich um ein motorisches Element handelt. Vom Funktionslicht im Bedientaster für ein fehlersicheres Handling über ein leises Hebegeräusch bis zur Verkürzung des Hebevorgangs auf gerade einmal 3 Sekunden zeigt der DRIVE axxent LS darüber hinaus beim Thema Bedienkomfort Stärken. Verarbeiter profitieren zudem von der schnellen Verarbeitung und der einfachen Montage. Der DRIVE axxent LS wird ab dem Sommer verfügbar sein.



Maximaler Lichteinfall mit dem HS slim SKY axxent

Die Grenzen zwischen Innen und Außen verschmelzen lassen – mit einer als Konzept präsentierten Lösung, die bewährte Stärken des Portfolios für den PORTAL HS zu einer hochwertigen Gesamtlösung vereint, unterstreicht SIEGENIA auf der FENSTERBAU seine Innovationskraft für den gehobenen Wohnungsbau. Im Fokus des HS slim SKY axxent, der ab dem Herbst erhältlich sein wird, steht ein nahezu rahmenloses Design für maximalen Lichteinfall in das Gebäude. Hierzu kombiniert der HS slim SKY axxent für Hebe-Schiebe-Elemente aus Holz- und Holz-Aluminium die rundum schlanken Ansichtsbreiten des HS slim durch seine umlaufend schlanken Kompaktbauteile und die optisch ansprechende Gestaltung des Festfelds, wie sie die Bodenschwelle ECO PASS SKY axxent erlaubt: Durch die Einsparung der Festflügelprofile kann das Glas elegant mit der Bodenfläche abschließen; seitlich und oben weichen die Profile zugunsten einer größeren Glasfläche. Abgerundet mit der ECO PASS niveaugleichen 0-mm-Bodenschwelle, lässt sich das Hebe-Schiebe-Element so in die Wand einputzen, dass im eingebauten Zustand lediglich der schlanke Flügel sichtbar ist.



Die edle, rahmenlose Optik des HS slim SKY axxent befriedigt selbst höchste Ansprüche an die exklusive Ausstattung in der modernen Architektur und lässt sich auf Wunsch mit weiteren Raumkomfort-Qualitäten – so z. B. einer Einbruchhemmung gemäß RC 2 – verbinden. Für die Sicherheit von normenkonformen, dauerhaft hochwertigen Lösungen sorgt die Kompatibilität mit den geprüften Komplettlösungen von SIEGENIA für den fachgerechten Bauanschluss der ECO PASS Bodenschwelle. Besonders einfach und komfortabel wird die Bedienung mithilfe des neuen motorischen Antriebs DRIVE axxent LS, der die Wertigkeit des Elements durch die verdeckt liegende Montage besonders betont und zudem die Schlankheit der Profile unterstützt.



Vielseitig, robust, platzsparend: der Schiebebeschlag ECO SLIDE CO

Raumsparend im Einsatz, robust in der Bedienung und mit den Fertigungsvorteilen eines Dreh-Kipp-Beschlags: ECO SLIDE CO von SIEGENIA verbindet Raumkomfort mit Effizienz in der Fertigung. Als vielseitig einsetzbare Lösung bietet der Schiebebeschlag Endanwendern eine attraktive Kombination aus Bedienkomfort, intuitivem Handling und Design. Als Schiebefenster oder -tür passt er sich perfekt jedem Raum an und sorgt mit seiner reduzierten, profilsystemabhängigen Durchgangshöhe von ca. 30 - 45 mm für einen komfortablen Durchgang nach draußen. Für ein behagliches Wohlgefühl und hohe Energieeffizienz steht dabei seine umlaufende Dichtung, die sich mit Andruck an den Rahmen legt. Verarbeitern bietet die neue Lösung, die alternativ zum bewährten ECO SLIDE u. a. für Profine Premislide erhältlich ist, durch ihre Eignung für eine Vielzahl an Profilsystemen und eine besonders wirtschaftliche Fertigung spürbare Vorteile.



KFV

Mit neuen Lösungen, die Verarbeitern zu mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit verhelfen und Endanwendern ein hohes Maß an Raumkomfort verschaffen, unterstreicht SIEGENIA auf der FENSTERBAU seine Innovationskraft rund um Lösungen für Türsysteme. Im Fokus stehen die neue Automatik-Mehrfachverriegelung BS 3700, das verdeckt liegende Türband axxent 750 ALU und der als Konzept vorgestellte Sensor-Türgriff, ein Bedienkonzept für die Haustür der Zukunft.



Automatik-Mehrfachverriegelung BS 3700 mit integrierter Selbstjustierung

Höchsten Mehrwert für Verarbeiter bietet die völlig neuartige Automatik-Mehrfachverriegelung BS 3700, die SIEGENIA auf der FENSTERBAU erstmals vorstellt. Mit ihrer Selbstjustierung verfügt die innovative Lösung mit Arretierelementen und Schwenkhaken über ein Alleinstellungsmerkmal, das Türenherstellern erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglicht: Die intelligente Konstruktion der Arretierelemente und der darauf abgestimmten Rahmenteile macht das lästige Nachjustieren vor Ort – z. B. aufgrund von thermischen Einflüssen – über den kompletten Lebenszyklus der Tür hinweg hinfällig. Sobald die Arretierelemente z. B. aufgrund von Toleranzen beim Einfahren in das Rahmenteil schon vor Erreichen der Endposition stehenbleiben, werden sie durch eine Rückdrucksicherung gesperrt. Diese hält den Türflügel zuverlässig in Position. Der automatische 20-mm-Ausschluss von Schwenkhaken und Hauptschlossriegel bewirkt zudem ein hohes Maß an Sicherheit bereits ab 35 mm Dornmaß. Auch das Öffnen der Tür ist dank der reibungsarmen Materialpaarungen bequem und leichtgängig. Für größtmögliche Flexibilität sorgt darüber hinaus die Möglichkeit, die Automatik-Mehrfachverriegelung BS 3700 bedarfsgerecht auf die Wünsche von Endanwendern auszulegen. Vom optionalen A-Öffner über eine Tagesentriegelung oder Türöffnungssperre bis zu den Anschlussstulpen für 3 m hohe Türen lassen sich diese frei miteinander kombinieren.



Für Flügel bis 180 kg: verdeckt liegendes Türband axxent 750 ALU

Dieses innovative Türband für Haustüren aus Aluminium verbindet eine zeitgemäße Optik in der Trendfarbe Schwarz mit Zusatzvorteilen: Das verdeckt liegende Türband axxent 750 ALU von SIEGENIA trägt hohe Flügelgewichte bis 180 kg zuverlässig und unterstützt die Einbruchhemmung bis RC 2 ganz ohne Zusatzbauteile. Neben dem hochwertigen Erscheinungsbild der verdeckten Technik wissen Endanwender insbesondere die komfortable Drehung des Türflügels auch bei hohen Gewichten zu schätzen. Grund hierfür ist die reibungsoptimierte Türbandlagerung. Auch in puncto Verarbeitungseffizienz beweist das neue Türband Stärken: Die Verstellung erfolgt einfach und unkompliziert über die in das Flügelbauteil integrierte 3D-Justierung und ermöglicht eine automatisierte Montage auch ohne Lösen der tragenden Verschraubung. Anders als bei anderen Lösungen werden dabei für die Höhenverstellung keine weiteren Bauteile benötigt. Zusätzlich unterstützt werden automatisierte Fertigungsprozesse durch die selbstfurchenden Schrauben. Für Handlungssicherheit sorgt zudem die intuitive "Click in"-Technik. Das neue Türband axxent 750 ALU eignet sich für eine Vielzahl von Aluminium-Profilsystemen und wird in Tiefschwarz (RAL 9005) sowie Weißaluminium (RAL 9006) erhältlich sein.



Sensor-Türgriff als Konzept: für die Haustür der Zukunft

Als echtes Highlight unter den Lösungen für Türsysteme präsentiert SIEGENIA ein innovatives Bedienkonzept für die Haustür der Zukunft, das in dieser Form bislang einzigartig ist. Der multifunktionale Türgriff, der auf der FENSTERBAU als Konzept gezeigt wird, macht das Öffnen von Türen auf der Innenseite des Gebäudes intuitiver, komfortabler und schneller denn je. Schon optisch ist er ausgesprochen wertig, denn Drücker und Schließzylinder werden hier durch eine elegante Griffmuschel ersetzt. Diese dient nicht nur dem bequemen Öffnen und Schließen der Tür, sondern unterstützt außerdem die Aktivierung intelligenter Zusatzfunktionen wie Tagesentriegelungen oder Kindersicherungen. Hochwertig ist auch die intelligente Annäherungssensorik, die die Tür auf das Öffnen vorbereitet. Ihre vorausschauende Entriegelung verhindert lästige Wartezeiten – nach nicht einmal einer Sekunde lässt sich die Tür öffnen. Geeignet für die Ver- und Entriegelung über die KFV GENIUS oder A-Öffner, soll der innovative Sensor-Türgriff zusätzlich mit einer motorisierten Öffnung kombiniert werden und so für ein Maximum an Bedienkomfort sorgen. Ersten Pilotkunden wird der Sensor-Türgriff voraussichtlich zum Jahresende zur Verfügung stehen.



TITAN

Die beiden Raumkomfort-Themen Sicherheit und Komfort stehen bei den Lösungen von SIEGENIA für Fenstersysteme auf der FENSTERBAU im Fokus. Als Innovation stellt SIEGENIA auf dem Messestand den TITAN Öffnungsbegrenzer 90° vor, der die anspruchsvolle Richtlinie DOEB erfüllt. Die Prüfung gibt Verarbeitern und Endanwendern die Sicherheit einer dauerhaft zuverlässigen Lösung, die auch beim Thema Bedienkomfort überzeugt. Außerdem können die Messebesucher die Qualitäten der Öffnungsbegrenzer Komfort und Sicherheit sowie einer neuen Ausführung der Bandseite TITAN heavy duty für bodentiefe Elemente mit einem besonders hohen Flügelgewicht erstmals live erleben.



TITAN Öffnungsbegrenzer 90° – für Bedienkomfort und Langlebigkeit

Dieser neue Öffnungsbegrenzer schützt Flügel und Bandseite vor unsachgemäßem Gebrauch und Beschädigungen: Der TITAN Öffnungsbegrenzer 90° beschränkt die Öffnungsweite beim Drehöffnen auf 90° und schützt den Flügel vor einem Aufprall an der Laibung oder an Einrichtungsgegenständen. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist die erfolgreiche Prüfung der neuen Lösung gemäß DOEB-Richtlinie, die die Haltbarkeit der Bandseiten und des gesamten Systems einer besonders harten Belastungsprobe aussetzt. Einfach zu montieren und absolut wartungsfrei sorgt die neue Komfortlösung für Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster dafür, dass der Flügel vor Erreichen der 90°-Stellung gedämpft wird und sich sanft und komfortabel in die Endstellung bringen lässt. Das gewährleistet höchste Langlebigkeit und Bedienkomfort. Die arretierte Endstellung vermeidet zudem beim Lüften das ungewollte Zufallen des Flügels. Der neue Öffnungsbegrenzer 90° eignet sich für den Einsatz mit aufliegenden und verdeckt liegenden Bandseiten in allen Profilwerkstoffen, Einbruchhemmung bis RC 2 sowie für Bodenschwellen. Die schrittweise Markteinführung im jeweiligen System und Bandseiten erfolgt ab dem Spätsommer.



Öffnungsbegrenzer Sicherheit und Komfort: edle Optik mit Zusatznutzen

Zusätzlich erweitert hat SIEGENIA sein Portfolio mit den Öffnungsbegrenzern Sicherheit bzw. Komfort. Geeignet für Dreh- und Dreh-Kipp-Flügel unterstützen sie die Realisierung unterschiedlichster Anforderungen an Raumkomfort. Für eine dezente, edle Optik sorgt dabei die clevere Konstruktion, die ohne zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Fensterflügel auskommt. Mit dem Öffnungsbegrenzer Sicherheit, der kindersicheren Ausführung gemäß EN 13126-5, bleiben kleine Kinder stets auf der sicheren Seite. Hierzu beträgt die Öffnungsweite in der Drehstellung weniger als 89 mm. Bei Bedarf, z. B. zum Fensterputzen, lässt sich die Begrenzung auf einfache Weise über den Fensterhebel freischalten. Neu und erstmals auf der FENSTERBAU zu sehen ist eine Zuschlagsicherung, die bei Zugluft vor Verletzungen schützt.



Besonders einfach wird die Deaktivierung der Öffnungsbegrenzung mit dem Öffnungsbegrenzer Komfort. Er eignet sich für Anwendungsfälle ohne spezielle Sicherheitsanforderungen und reduziert die Öffnungsweite in der Drehstellung ebenfalls auf unter 89 mm. Das Entkoppeln lässt sich in dieser Variante mit einem einfachen, bequemen Handgriff bewirken.



Barrierefreiheit mit der Bandseite TITAN heavy duty

Ein weiteres Highlight in der Produktgruppe TITAN ist eine Innovation, die Bedienkomfort jetzt auch bei schwergewichtigen Elementen mit Bodenschwellen ermöglicht. Hierzu wird die Bandseite TITAN heavy duty ab der FENSTERBAU in einer neuen Ausführung für Bodenschwellen erhältlich sein. Auch die Realisierung barrierefreier Lösungen bei Fenster-Schwergewichten ist möglich. Die leistungsstarke Bandseite, die Drehflügel bis 300 kg und Dreh-Kipp-Flügel bis 200 kg zuverlässig trägt, eignet sich für Fensterflügel aus Holz mit einer Breite von bis zu 1.800 mm und einer Höhe bis zu 3.000 mm. Ihre hohe Tragkraft kombiniert sie mit einer edlen Optik, hoher Leichtgängigkeit und Energieeffizienz. Auch verarbeitungstechnisch wartet die Bandseite mit zahlreichen Vorzügen auf, denn gewohnte Abläufe in der Fertigung können beibehalten werden. Ein echtes Plus bei der Montage ist die leistungsstarke 3D-Justierung, die eine Einstellung ohne das Anheben des Flügels ermöglicht.



ALU

Von Fenster- und Schiebetürbeschlägen bis zu Schließsystemen für Eingangstüren deckt das ALU Gesamtprogramm von SIEGENIA das komplette Spektrum möglicher Anwendungsbereiche ab. Auf der FENSTERBAU zeigt SIEGENIA leistungsstarke Lösungen, die zusätzliche Handlungsfreiräume für Architekten, Verarbeiter und Metallbauer erschließen.



ALU axxent PLUS 170 kg – Synthese aus Ästhetik und Energieeffizienz

Als Weiterentwicklung des ALU axxent PLUS, der mit seiner verdeckt liegenden Optik die klare Linienführung moderner Architektur mit ihren schmalen Profilansichten unterstützt, trägt die Bandseite ALU axxent PLUS 170 kg auch hohe Flügelgewichte bis 170 kg. Das ermöglicht die Realisierung großzügiger Glasflächen mit hohem Lichteinfall selbst bei energieeffizienten Dreifachverglasungen oder anderen schweren Sonderverglasungen. Überzeugend ist zudem die Verwendung korrosionsfreier Materialien, die den ALU axxent PLUS besonders langlebig und damit zu einer idealen Lösung für den gehobenen Objektbau macht. Zur Hochwertigkeit dieser Lösung tragen auch die Möglichkeit zur Kombination mit dem Designhebel ALU GLOBE RR sowie zur Einbruchhemmung bis RC 3 bei. Verarbeiter profitieren in Fertigung und Montage von der hohen Effizienz der Bandseite. Ihre Konstruktion ist mit der Vorgängerversion identisch, so dass Verarbeiter bereits etablierte Abläufe beibehalten und sich die zahlreichen Verarbeitungsvorteile zunutze machen können.



Sicheres Lüften ohne Platzeinbußen mit der Lüftungsklappe

Platzsparend und sicher lüften – und so auch in Büro-, Geschäfts- und öffentlichen Gebäuden für die bedarfsgerechte Frischluftzufuhr sorgen: Der ALU axxent PLUS LK ermöglicht das Lüften ohne Platzeinbußen im Inneren des Gebäudes. Die Beschlagvariante für Lüftungsklappen, die von SIEGENIA für schmalste Drehflügel ab 170 mm Flügelbreite oder auch flache Oberlichter konzipiert wurde, macht das Lüften ebenso einfach wie sicher. Als Variante des ALU axxent PLUS erlaubt sie die optisch harmonische Realisierung gekoppelter Elemente, die herkömmliche Öffnungsarten und Lüftungsklappen flexibel miteinander kombinieren. Optional ist auch eine einbruchhemmende Ausführung gemäß RC 2 erhältlich.



ALU Öffnungsbegrenzer: zertifizierte Sicherheit für Kinder

Gestaltungsfreiräume beim Thema Raumkomfort bieten zudem die Öffnungsbegrenzer Sicherheit und Komfort. Dank ihrer cleveren Konstruktion kommen sie ohne zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Fensterflügel aus. Das sorgt für ein dezentes, ansprechendes Erscheinungsbild sowie eine intuitive, sichere Bedienung. Einen zuverlässigen Schutz für den Nachwuchs bietet SIEGENIA mit der kindersicheren Ausführung, die gemäß EN 13126-5 zertifiziert ist. Die Öffnungsweite von weniger als 89 mm in der Drehstellung wird durch je zwei Begrenzer pro Flügel gewährleistet. Zum Schutz vor Verletzungen bei Zugluft wurde der Öffnungsbegrenzer Sicherheit jetzt durch eine neue Zuschlagsicherung optimiert. Ideal für Anwendungsfälle ohne spezielle Sicherheitsanforderungen ist der Öffnungsbegrenzer Komfort, dessen Öffnungsweite in der Drehstellung ebenfalls weniger als 89 mm beträgt. Das Entkoppeln ist in dieser Variante besonders einfach und lässt sich mit einem einfachen, bequemen Handgriff bewirken. Klare Stärken verzeichnen die Öffnungsbegrenzer in der Fertigung. Durch die Kompatibilität mit dem ALU Beschlagportfolio von SIEGENIA lassen sie sich problemlos in vorhandene Fertigungsprozesse integrieren.



AERO

Die Verbindung aus bedarfsgerechter Frischluftzufuhr und Energieeffizienz steht auf der FENSTERBAU im Fokus der Produktgruppe AERO. Sowohl die neuen Fassadenlüfter AEROMAT VT WRG und AEROMAT VT WRG plus als auch der neue Wandlüfter AEROPLUS WRG bieten Wärmerückgewinnung auf höchstem Niveau – eine dezente Optik und hoher Bedienkomfort inklusive. Die gebündelte Steuerung mehrerer Lüfter über ein komfortables Bedienteil – optional mit Sensorik – ermöglicht die dritte Innovation: Die neue Lüftungssteuerung erlaubt die Steuerung von einer beliebigen zentralen Position im Raum – auch von mehreren Lüftern.







360° Raumkomfort digital erleben: Als zentrales Tool für Vertriebsmitarbeitende erlaubt die SIEGENIA world den Partnern des Unternehmens, Lösungen im persönlichen Beratungsgespräch auf einzigartige Weise zu erfahren.





Fassadenlüftung der Extraklasse – das AEROMAT VT-System

Das AEROMAT VT-System von SIEGENIA verbindet die kontrollierte Lüftung mit hohem Zusatznutzen. Die Systemlösung mit der universellen Gehäuseplattform deckt vom Passivlüfter über Zu- bzw. Abluftvarianten bis hin zu Ausführungen mit Wärmerückgewinnung das komplette Spektrum dezentraler Lüftung ab. Das macht sie derzeit ebenso einzigartig wie die freie Kombinierbarkeit der einzelnen Lüftertypen, die die Realisierung von Komplettlösungen in einheitlichem Design erlaubt. Unterstützt wird die gefällige Optik durch verschiedenste Möglichkeiten zur dezenten Integration in die Fassade. Zu den weiteren Besonderheiten zählen eine hervorragende Schalldämmung, eine hohe Luftleistung und eine moderne, komfortable Bedienung.



Das Thema Energieeffizienz wird beim AEROMAT VT großgeschrieben. Hierzu bietet SIEGENIA zum einen den AEROMAT VT WRG mit seiner herausragenden Wärmerückgewinnung von bis zu 93 % und seinem ausgewogenen Verhältnis aus Baugröße, Eigengeräusch und Energieeffizienz. Ergänzend ist der AEROMAT VT WRG plus erhältlich, eine förderfähige Ausführung mit Energieeffizienzklasse A und einer Wärmerückgewinnung von bis zu 95 %. Das macht ihn zu einer extrem leistungsstarken Lösung.



AEROPLUS WRG: leistungsstarker Wandlüfter im hochwertigen Design

Dieser innovative Wandlüfter verbindet höchste Wärmerückgewinnung mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen für mehr Raumkomfort: der neue AEROPLUS WRG. Der kompakte Wandlüfter, der die gleichzeitige Regulierung von Zu- und Abluft in einer einzigen Lösung ermöglicht, kombiniert eine Vielzahl an Leistungsmerkmalen, die in dieser Form einzigartig sind. Hierzu zählen ein niedriges Eigengeräusch, eine hervorragende Luftleistung und eine hohe Schalldämmung. Letztere macht ihn ideal auch für Bauvorhaben mit höchsten Schallschutzanforderungen. Spürbare Vorteile bieten zudem die druckstabilen Ventilatoren, die selbst bei hohem Winddruck auf die Fassade verlässlich für den gewünschten Luftaustausch sorgen.



Zu den großen Stärken des AEROPLUS WRG zählt seine energiesparende, förderfähige Wärmerückgewinnung von bis zu 93 %. Dabei erlaubt der Rotationswärmetauscher die Erzielung hervorragender technischer Werte bei einem ansprechenden, äußerst kompakten Gehäusedesign. Durch die Möglichkeit zur Deaktivierung der Wärmerückgewinnung kann außerdem während der Sommermonate eine passive Kühlung erfolgen. Auch beim Bedienkomfort zeigt der AEROPLUS WRG Stärken: Über den Temperatur- und Feuchtesensor regelt er im Automatikbetrieb die bedarfsgerechte Lüftung selbsttätig. In der Ausführung als AEROPLUS WRG smart unterstützt er zudem die bequeme Bedienung über die SIEGENIA Comfort App sowie einen per CO2-Sensor gesteuerten Automatikbetrieb. Beide Varianten eignen sich für die externe Ansteuerung sowie zur einfachen Einbindung in die Gebäudeleittechnik.



Lüftungssteuerung: Bedienkomfort auch für schwer erreichbare Lüfter

Mit einer Komfortlösung macht SIEGENIA die bedarfsgerechte, energieeffiziente Frischluftzufuhr einfacher denn je: Die neue Lüftungssteuerung erlaubt die synchrone Steuerung von bis zu neun Lüftungsgeräten. Derzeit geeignet für den Einsatz mit dem AEROMAT VT-System sowie dem neuen Wandlüfter AEROPLUS WRG, erfolgt die Montage der kompakten Steuerung an einer beliebigen Stelle an der Wand. Das macht auch die Bedienung von schwer erreichbaren Lüftern – z. B. bei Sturz- oder deckennahem Einbau – ausgesprochen bequem. Die Montage ist ebenso einfach wie effektiv: Die Verkabelung zwischen Lüfter und Lüftungssteuerung erfolgt nach dem Plug-and-Play-Prinzip mithilfe eines einzigen vorkonfektionierten Buskabels – einfach und unkompliziert. Eine zusätzliche Stromversorgung der Lüftungssteuerung ist nicht notwendig.



Besonders effizient wird die bedarfsgerechte Lüftung in der Variante mit Sensorik. Ausgestattet mit einem integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler sowie einem CO2-Sensor, erfasst sie die Raumluftqualität an einer zentralen Stelle im Raum, zeigt diese per Ampelprinzip über eine LED-Leuchte an und aktiviert automatisch die für einen bedarfsgerechten Luftwechsel erforderliche Lüftungsstufe. Gerade bei messdatenkritischer Positionierung eines Lüftungsgeräts, z. B. in Heizkörpernähe, sorgt dies für präzise, verlässliche Werte. Die neue Lüftungssteuerung ist ab dem 2. Quartal erhältlich.



SIEGENIA world

Innovative Kundenberatung mit Live-Charakter

Kundennutzen weitergedacht: 360° Raumkomfort bedeutet für SIEGENIA, den Anforderungen seiner Partner nicht nur mit intelligenten Produkten gerecht zu werden, sondern diese nahbar zu präsentieren. Im Fokus steht die Entwicklung von Services, die den Kunden des Unternehmens Mehrwert bieten. Mit einem digitalen Tool schafft SIEGENIA jetzt ein völlig neuartiges Erlebnis von 360° Raumkomfort: Ergänzend zur Live-Präsentation der Exponate auf dem Messestand können Partner und Interessenten erstmalig auf der FENSTERBAU Aussehen, Funktion und Raumkomfort-Nutzen der SIEGENIA-Lösungen in der SIEGENIA world virtuell erkunden. Hierzu umfasst das innovative Tool eine Vielzahl an dreidimensionalen Räumen, die mithilfe ansprechender Animationen die Betrachtung von Produkten und Systemen aus jeder beliebigen Perspektive erlauben. Mit dem Ziel der Bedarfsabfrage präsentiert das Unternehmen zudem als Konzept die Möglichkeit, über Augmented Reality interaktiv in die Produktwelten der SIEGENIA world einzutauchen.



Als zentrales Beratungstool für Vertriebsmitarbeitende erlaubt die SIEGENIA world den Kunden des Unternehmens, Lösungen im persönlichen Gespräch auf einzigartige Weise zu erfahren. Zu diesem Zweck bietet die SIEGENIA world einzigartige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Gespräche. Via Laptop oder iPad können Vertriebsmitarbeitende den Partnern des Unternehmens – unterstützt durch die flexible Navigation innerhalb der Räume und deren Highlights – ein Live-Erlebnis von 360° Raumkomfort vermitteln. Das innovative Vertriebstool vermittelt zudem anschaulich, wie sich verschiedenste Produkte zu einer Gesamtlösung verbinden und spannende Szenarien realisieren lassen. Aktualität und weltweite Einheitlichkeit der Kundenpräsentationen in zahlreichen Sprachen sind dabei stets gewährleistet. Mit der SIEGENIA world demonstriert SIEGENIA zudem sein Bestreben, mit technologisch fortschrittlichen Methoden innovative Wege für optimale Kundenerlebnisse zu gehen.



Nachhaltigkeit

360° Raumkomfort: verantwortungsvoll und zukunftsgerichtet handeln

Raumkomfort ganzheitlich zukunftsfähig auszurichten, umfasst für SIEGENIA auch das klare Bekenntnis, seiner Verantwortung als Teil der Gemeinschaft durch zukunftsgerichtetes, nachhaltiges Handeln gerecht zu werden. "Als traditionsreiches, erfolgreiches Familienunternehmen ist es uns ein Anliegen, die nachhaltige Zukunft im Bau aktiv mitzugestalten", schildert Markus Bade, Leitung Geschäftsbereich Strategische Geschäftsfeldentwicklung und Produktmanagement bei SIEGENIA. "Geschäftsführung wie auch Mitarbeitende stehen hinter der kontinuierlichen Transformation und sind bestrebt, Nachhaltigkeit in all ihren Aspekten voranzutreiben. Der von uns entwickelte Klimaschutzfahrplan enthält konkrete, objektiv überprüfbare Maßnahmen, die wir schrittweise unter Nachhaltung der erzielten Effekte umsetzen. Rollierend kommen zudem neue Maßnahmen hinzu. Dabei richten wir unser gesamtes Denken und Handeln an dem Leitsatz ‚Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren‘ aus." Die von den SIEGENIA-Unternehmenswerten Verbindlichkeit und Integrität getragenen Initiativen werden durch ein Compliance-Managementsystem und den entsprechenden Code of Conduct geregelt und binden die Partner eng ein.



Die Übernahme von Verantwortung für den Lebensraum des Menschen und die innovative Gestaltung des Bauens und Wohnens zukünftiger Generationen steht bei SIEGENIA im Fokus von Standortmanagement, Produktentwicklung und Fertigung. Ziel ist es, hochwertige, nachhaltige Produkte zu schaffen, in Produktion und Geschäftsprozessen sorgsam mit Ressourcen umzugehen und einen wirksamen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. "Wir legen größten Wert darauf, genau zu wissen, wo wir stehen", erläutert Markus Bade. "Unseren CO2-Fußabdruck erfassen wir systematisch in allen Bereichen und haben damit eine transparente Grundlage für die stetige Optimierung geschaffen." Neben der gewissenhaften Umsetzung des Klimaschutzfahrplans, der Maßnahmen zur sukzessiven Reduzierung des CO2-Ausstoßes umfasst, belegen auch extern akkreditierte, individuelle EPDs (Environmental Product Declarations) für die Lösungen von SIEGENIA den hohen Anspruch des Unternehmens.



In dem Bewusstsein, seinen Erfolg sowohl seinen Mitarbeitenden als auch den Regionen zu verdanken, in denen SIEGENIA tief verwurzelt ist, sieht es das Unternehmen zudem als seine Aufgabe an, sich für die Menschen zu engagieren, mit denen es verbunden ist. Verantwortung für das Wohlergehen seiner Mitarbeitenden übernimmt das Unternehmen durch vielfältige Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf – von flexiblen Arbeitszeitmodellen über eine hauseigene Kindertagesstätte bis zu Gesundheitswochen. Von der IHK Siegen wurde SIEGENIA für seine umfangreichen Initiativen mit der Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen honoriert. Aus Überzeugung erhalten auch die Menschen aus den Regionen der SIEGENIA Standorte umfangreiche Unterstützung. Hier setzt sich SIEGENIA seit vielen Jahren durch Spenden und Aktionen mit Herzblut für lokale, regionale und überregionale Projekte ein.









Weitere Informationen:

SIEGENIA GRUPPE

Industriestraße 1 - 3

D - 57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com