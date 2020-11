Neu von Kneer-Südfenster (11/17/2020 09:10:11 AM) AHF 115 Sky Festverglasung für großformatige Panoramafenster



Kneer-Südfenster bietet mit seinem neuen System für Festverglasungen jetzt noch mehr Möglichkeiten, architektonisch anspruchsvolle Gebäude mit großen Glasflächen auszustatten. Im System AHF 115 Sky werden Festverglasungen in der Kombination Aluminium-Holz in großen Formaten mit schlanken Rahmenansichten gefertigt. Ideal für Panoramafenster, da problemlos auch sehr große Abmessungen realisiert werden können. Die Sky-Festverglasungen holen viel Licht in den Raum und bieten hervorragende Ausblicke. Außen lässt sich das Panoramafenster als Teil der Architektur zu einem wahren Blickfang inszenieren.



Die Festverglasung ist auf die Hebe-Schiebe-Tür Sky Axxent abgestimmt, die mit einer Verglasung bis in die Schwelle designorientiertes Wohnen mit maximalem Glasanteil ermöglicht. Mit der AHF 115 Sky Festverglasung, die ebenfalls individuell gefertigt wird, baut Kneer-Südfenster diese anspruchsvolle Reihe weiter aus. Als puristisches Element ist das System eine interessante Alternative für Bauherren und Renovierer, die eine Fassadengestaltung mit viel Glas wünschen, jedoch im Vergleich zu einer kompletten Glasfassade eine preisgünstigere Variante suchen. Ausführungen mit reduziertem Design, bei denen fast nur Glas zu sehen ist, sorgen für besonders viel Tageslicht.



Sitzfenster - Highlight mit Wohlfühlfaktor

Kneer-Südfenster zeigt beispielhaft, dass sich ein solches Panoramafenster auch leicht in ein gemütliches Sitzfenster verwandeln lässt. Ausgestattet mit breiter Holzbank und zusätzlicher Verkleidung, wird das Panoramafenster kurzerhand zum Sitzfenster - und damit zum Lieblingsplatz für die Bewohner. Neben maximalem Tageslichteinfall bietet das Sitzfenster also auch einen hohen Wohlfühlfaktor. Es passt ausgezeichnet zum behaglichen Wohnen im skandinavischen Stil.



Montagefreundlich mit Beratung und Service

Der große Vorteil ist, dass die Festverglasungen von Kneer-Südfenster bei der Montage von außen in die Fassade eingesetzt werden können. Die großen und schweren Scheiben lassen sich komfortabel mit Hilfe eines kleinen Krans an die richtige Stelle transportieren und anschließend sicher montieren. Kneer-Südfenster steht dabei den Fensterfachbetrieben vor Ort mit Unterstützung und Beratung in Sachen Transport und Einbau zur Seite.



Weitere Informationen:

www.kneer-südfenster.de











Fotos: Kneer-Südfenster