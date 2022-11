Für jedes Profilmaterial und Türdesign ein Band von Roto (11/29/2022 04:19:49 PM) "Roto Solid": Das passende Band für jede Außentür



Auch wenn die Bänder selten im Fokus stehen bei der Entscheidung für eine bestimmte Haus- oder Nebeneingangstür – die Profis wissen, dass ihr Design die Anmutung einer Tür und damit die Kaufentscheidung entscheidend beeinflusst. Deshalb bietet die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (Roto FTT) mehr: mehr technische Varianten, mehr Farben, mehr Oberflächen.



Erst vor wenigen Wochen hatte der Beschlaghersteller neue Rollenbänder für Kunststofftüren in den Markt eingeführt. Sie setzen Maßstäbe in Design und Funktion. Darüber hinaus umfasst das "Solid"-Programm der Roto FTT auch Aufschraubbänder für Türen aus sämtlichen Rahmenmaterialien sowie Rollenbänder und verdeckte Bänder für Aluminiumtüren.



Anwendungsgerecht konzipiert und hergestellt aus hochwertigen Materialien, zeichnen sich Roto-Türbänder durch hervorragende Gebrauchseigenschaften aus, betont die zuständige Produktmanagerin Theresa Oßwald. Die nach DIN EN 1935 absolvierten 200.000 Öffnungszyklen und eine 10-jährige Funktionsgarantie bestätigten ihre zuverlässige Dauerfunktion. Dank der Vielfalt der lieferbaren Bandtypen und Oberflächen fänden Hersteller im "Solid"-Programm das passende Band für jedes Türdesign.



Aufschraubbänder

Im Sortiment "Solid S" finden sich Aufschraubbänder für alle Rahmenmaterialien und jeden Bedarf. Große Verstellwege erlauben individuelle Anpassungen auf der Bandseite, die zur Funktionalität und Langlebigkeit der gesamten Tür beitragen.



Anwender können mit Bändern aus dem Sortiment "Solid S" viele Überschlaghöhen bedienen. Das bewährte Aufschraubband für Holz- und Kunststofftüren "PS 27" etwa deckt Überschlaghöhen von 14 bis 26,5 mm ab. "80 ATB” und "120 ATB” sind sowohl für flächenbündige als auch für flächenversetzte Aluminiumtüren geeignet. Das "117 H" wurde eigens für in den Niederlanden übliche Blockprofile mit negativem Überschlag konzipiert.



Rollenbänder

Rollenbänder werden immer beliebter und international stark nachgefragt. Die jüngst im Sortiment "Solid B" eingeführten Bänder "218 P", "318 P", "222 P" und "322 P" wurden für Außentüren aus Kunststoff entwickelt. Türenhersteller können aus zwei- und dreiteiligen Rollenbändern mit 18 bzw. 22 mm Durchmesser wählen.



Für Aluminiumtüren finden sich im Sortiment "Solid B" die Klemmbänder "224 A" (zweiteilig) und "324 A" (dreiteilig). Deren Klemmsteine werden an die systemspezifische Nut des Aluminiumprofils angepasst. So entstehen in enger Zusammenarbeit mit den Systemhäusern für deren Profile optimierte Bänder.



Bei allen Rollenbändern sind die Verstellmechanismen vollständig in die Bandrolle integriert. Es kommt also bei der Justierung der Tür zu keiner Spaltbildung zwischen Flügel- und Rahmenband. Ein Konturversatz wird vermieden. Eine stufenlose Höhen-, Seiten- und Anpressdruckverstellung macht die Justierung besonders komfortabel. Je nach Variante und Ausführung sind RC 2- bzw. RC 3-Lösungen realisierbar.



Verdecktes Türband

Große Haustüren aus Aluminium liegen im Trend. Ihre moderne Ausstrahlung, eine edle Optik und die Langlebigkeit begeistern viele Endkunden. Roto FTT bietet mit dem verdeckten Band "Solid C" eine Premiumlösung, die nicht nur für nach innen, sondern bei Bedarf auch für nach außen öffnende Türen genutzt werden kann. Besonders beliebt bei dunklen Aluminiumprofilen ist das verdeckt liegende Band in der Farbe Schwarz. "Solid C" bleibt dann nicht nur unsichtbar, wenn die Tür geschlossen ist, sondern wird selbst bei geöffneter Tür kaum wahrgenommen.



Große Farbvielfalt - höchster Korrosionsschutz

Nur wenige Menschen schauen zwar zuerst bewusst auf die Bänder, wenn sie das Design einer Tür bewerten. Dennoch haben diese einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf deren Anmutung und Wirkung. Mit der Vielfalt der Farben und Oberflächen, in denen "Solid"-Bänder angeboten werden, erweitere Roto deshalb den Spielraum bei der Gestaltung ganz bewusst, betont Oßwald.



"Vor allem ihre Haupteingangstür möchten Hausbesitzer individuell und bis ins Detail mitgestalten. Kunden von Roto können diesem Anliegen mit einem breiten Angebot an Standardfarben entsprechen. Darüber hinaus können sie Türbänder in zahlreichen weiteren RAL-Farben auch nach Kundenwunsch oder unbeschichtet für eine individuelle Oberflächenveredelung bestellen." Einige Modelle könnten auch eloxiert oder metallisiert werden.



Die meisten Türbänder von Roto werden in einer hochmodernen, automatischen Lackieranlage am Standort Kalsdorf pulverbeschichtet. Der Korrosionsschutz entspricht bei allen Türbändern der Klasse 5 gemäß DIN EN 1670 und damit höchsten Anforderungen.





Weitere Informationen:

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

www.roto-frank.com





Ob sichtbar oder verdeckt: Optisch und technisch überzeugende Bänder sind wichtig für das Design und die Funktion einer Tür. Das „Roto Solid“-Produktprogramm umfasst hochwertige Lösungen für alle Rahmenmaterialien. Dank einer großen Modellbreite und Farbvielfalt können Haustüren mit Roto-Bändern nach Kundenwunsch individuell gestaltet werden.



Bild: Roto





Roto-Türbänder (von links nach rechts im Bild): das verdeckte Band "Solid C" für Türen aus Aluminium sowie ein Rollenband aus dem Programm "Solid B" und ein Aufschraubband aus dem Programm "Solid S". Alle Bänder zeichnen sich laut Hersteller durch hervorragende Gebrauchseigenschaften, geprüfte Dauerbelastbarkeit gemäß DIN EN 1935 sowie höchsten Korrosionsschutz aus. Die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH gewährt eine 10-jährige Funktionsgarantie.



Bild: Roto





Roto bietet mit dem verdeckt liegenden Band "Solid C" eine Premiumlösung für Aluminiumtüren. Besonders beliebt bei dunklen Aluminiumprofilen ist es in der Farbe Schwarz.



Bild: Roto





Produktmanagerin Theresa Oßwald ist überzeugt: "In unserem ‚Solid‘-Programm finden Hersteller dank der Vielfalt der lieferbaren Bandtypen und Oberflächen das passende Band für jedes Türdesign."



Bild: Roto