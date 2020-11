Velux Lichtkuppel (11/04/2020 07:00:00 AM) Neue Lichtkuppel ergänzt Flachdach-Sortiment von Velux



Mit der neuen Velux Lichtkuppel bietet der Dachfensterhersteller erstmals eine Produktlösung speziell für nicht bewohnte, unbeheizte Gebäude mit flachem Dach an. Es ist die optimale Lösung, um Räume wie Garagen, Werkstätten oder Lagerräume über das Flachdach mit mehr Tageslicht und frischer Luft zu versorgen.

„Auch in Werkstätten und Lagerhallen werden Tageslicht und frische Luft benötigt. So lassen sich die Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen verbessern und die Nutzung von Kunstlicht verringern“, erklärt Oliver Steinfatt, Leiter Produktmanagement bei Velux Deutschland. Die neue Velux Lichtkuppel bildet eine passende und preislich attraktive Lösung für die dortigen Ansprüche, die sich gleichzeitig durch Robustheit und Haltbarkeit auszeichnet. Mit zehn Jahren Herstellergarantie auf Basis- und Oberelemente setzt Velux einen neuen Standard für diese Produktkategorie. Die Lichtkuppel ist erhältlich in neun verschiedenen Größen von 60x60 cm bis 150x150 cm. Zudem können Bauherren zwischen einem zwei- oder drei-schaligen Oberelement aus Acryl sowie einem feststehenden oder öffenbaren Basiselement inklusive 230 Volt-Motor und Aufsetzkranz in unterschiedlichen Höhen wählen. Alle Bestandteile sind vorgefertigt und aufeinander abgestimmt. So lässt sich die Velux Lichtkuppel einfach und sicher in Dächern mit 0° bis 15° Neigung montieren. Mit dem als Einbauzubehör erhältlichen Durchsturzgitter erfüllt es zudem die Anforderungen nach GS-Bau-18 an permanente Durchsturzsicherheit.



Mit der Lichtkuppel ergänzt Velux sein Flachdach-Sortiment – bestehend aus den Flachdach-Fenstern Kuppel, Flach-Glas und Konvex-Glas – um eine Variante für unbeheizte Räume. Velux Lichtkuppeln sind ab sofort über den Fachhandel bestellbar, die Lieferzeit beträgt fünf Arbeitstage. Für das Jahr 2021 plant Velux bereits Sortimentserweiterungen.





Über die Velux Deutschland GmbH

Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit ca. 11.500 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb über 1.600 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Smart-Home-Lösungen und automatisierte Systeme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Mit Velux Commercial bietet ein eigener Unternehmensbereich Tageslicht-Lösungen speziell für gewerbliche, öffentliche und industrielle Gebäude. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die VELUX Gruppe verpflichtet, zukünftige CO2-Emissionen im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaschutz-Abkommens deutlich zu reduzieren und bis 2041 „lebenslang klimaneutral“ zu werden. Dies realisiert sie gemeinsam mit dem WWF durch Waldprojekte, die alle seit Gründung im Jahr 1941 verursachten CO2-Emissionen binden werden.

Weitere Informationen unter www.velux.de.



















Die Velux Lichtkuppel ist in opaler Ausführung mit einem feststehenden oder öffenbaren Aufsetzkranz aus PVC-Material erhältlich.

Fotos: Velux Deutschland GmbH







Die Lichtkuppel ist erhältlich in neun verschiedenen Größen von 60x60 cm bis 150x150 cm, jeweils mit einem zwei- oder dreischaligen Oberelement.

Foto: Velux Deutschland GmbH











Die Lichtkuppel ist auch in einer öffenbaren Ausführung erhältlich. Mit dem als Einbauzubehör erhältlichen Durchsturzgitter erfüllt sie zudem die Anforderungen an permanente Durchsturzsicherheit nach GS-Bau-18.

Foto: Velux Deutschland GmbH