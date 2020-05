Stellenangebot Position:

Gebietsverkaufsleiter m/w/d Region:

Baden-Württemberg und Hessen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir expandiern weiter und suchen zur Verstärkung unseres Vertriebsteams

zum nächstmöglichen Eintritt:



Gebietsverkaufsleiter m/w in Vollzeit



Sie sind vertriebsorientiert, haben Freude am Umgang mit Kunden, sind ehrgeizig,



motiviert und zielorientiert, besitzen technisches Versätndnis und haben

nachweislich Erfahrungen im Verkauf von Bauelementen aus Kunststoff und

Aluminium.



Ihre Aufgabe besteht darin, einen Kundenstamm neu aufzubauen weiter auszubauen und zu betreuen.

Wir bieten Ihnen ene eigenverantwortlich, interessante Tätigkeit mit einem

leitstungsbezogenen Gehalt, Fixum und Provision sowie Firmen-PKW, der auch privat genutzt werden kann.



Wenn Sie sich in einen dieser verantwortungsvollen und entsprechend dotierten Postitionen sehen, dann senden Sie bitte ihr Bewerbungunterlagen an:

Unternehmensprofil: Kontaktadresse: OLIVA GmbH Fenster und Türen

Frau Sandra Börger Boschstraße 1 D-45770 Marl Telefon: +49 (0) 23 65 / 98 80 - 0 e-Mail: boerger@oliva-fenster.de