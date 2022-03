Sonnenschutzglas mit Überlänge (03/08/2022 10:50:04 AM) Ein hochselektives Sonnenschutzglas von SAINT-GOBAIN GLASS bildet die Hülle des neuen Eingangsgebäudes zum Schindler Innovation Campus in Berlin. Die farbneutrale Durchsicht und die fast acht Meter hohen, ohne Querteilung durchlaufenden Scheiben schaffen einen transparenten Baukörper, der zwischen zwei sehr ungleichen Nachbarn vermitteln kann.



Gibbins Architekten aus Potsdam haben den Berliner Firmensitz des Schweizer Liftspezialisten Schindler zum Innovation Campus umgebaut. Mit der Restrukturierung entstand ein Wissens- und Informationszentrum für die Digitalisierung der vertikalen Mobilität, bei der Schindler als einer der Pioniere gilt. Herzstücke des Ensembles in Alt-Mariendorf sind ein denkmalgeschütztes und sensibel restauriertes Fabrikgebäude aus den 1930er Jahren sowie ein Bürobau aus den 1980ern.



Beide Bestandsbauten sind heute durch ein neues Eingangsgebäude verbunden, für das die Architekten eine zurückhaltend-klare, dabei aber eindeutig moderne Formensprache wählten. Die vertikal orientierte Verglasung vermittelt gekonnt zwischen den deutlich höheren und in ihrer Architektur so verschiedenen Nachbarn. Das Dreifach-Isolierglas mit zwei Metern Breite und bis zu knapp acht Metern Länge lieferte Thiele Glas aus seinem auf Überlängen spezialisierten Werk.



Mit seinen Qualitätsmerkmalen war CLIMATOP COOL-LITE XTREME 50/22 II von SAINT-GOBAIN GLASS die perfekte Lösung für die Gestaltungsideen der Architekten: Klar in der Geometrie, weil über die gesamte Höhe ohne Unterbrechung und Querteilung. Störungsfrei im

Foto: HGEsch Durchblick, weil hochtransparent und farbneutral. Leistungsfähig im sommerlichen und im winterlichen Wärmeschutz, weil der Ug-Wert von 0,5 W/m²K eine zeitgemäße Energieeffizienz sicherstellt. Mit einer Gesamt-Nenndicke von nur 60 mm im symmetrischen Aufbau 10/16/8/16/10 ließ sich das schlanke Glas zudem elegant in die Fassadenkonstruktion einfügen.



Um eine Überhitzung des auf beiden Seiten großzügig verglasten Eingangsgebäudes auszuschließen, wurde das Sonnenschutzglas CLIMATOP COOL-LITE XTREME 50/22 II eingesetzt. Mit einem g-Wert von nur 0,19 schützt es hocheffizient gegen die Wärme der Sonneneinstrahlung. Gleichzeitig sorgt das klare und transparente Basisglas PLANICLEAR für einen perfekten Durchblick. Als besondere Leistung bei der Produktion der Scheiben gilt die Tatsache, dass die Verglasung bei der enormen Größe, dem Vorspannen zu ESG und der Sonnenschutzbeschichtung heute keinerlei Verwerfungen und Anisotropien aufweist. Schindler hat sich für die neue Visitenkarte auf seinem Campus für Glas auf höchstem Qualitätsniveau entschieden.







Objektdaten



Objekt: Schindler-Campus, Eingangsgebäude



Bauherr/Investor: Schindler Deutschland



Standort: Berlin Alt-Mariendorf



Architekten: Gibbins Architekten, Potsdam



Gläser: CLIMATOP COOL LITE XTREME 50/22 II



Glasverarbeitung: Thiele Glas



Fertigstellung: 2021





Weitere Informationen:

Saint-Gobain Building Glass Deutschland

T +49 (0)24 02/121-888

Nikolausstraße 1 • D-52222 Stolberg (Rheinland)

de.saint-gobain-building-glass.com/de