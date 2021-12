Virtuelle Stadt rund um den Campus (12/07/2021 03:12:19 PM) Solarlux lädt bis 31. März zum Mitgestalten ein



Was erst nur als digitaler Rundgang geplant war, hat sich zu einer Mitmach-Aktion ausgeweitet: Solarlux gibt Hobby-Architekten die Möglichkeit, in Nachbarschaft zum Firmensitz virtuelle Traumhäuser zu bauen. Neben tollen Preisen hat die Aktion auch einen wohltätigen Zweck: Je nach Anzahl virtuell gepflanzter Bäume forstet das Meller Unternehmen den brasilianischen Regenwald auf.



Die Arbeit kann sich sehen lassen: Für eine hausinterne digitale Veranstaltung hat Solarlux den Campus – Firmensitz und Produktionsstätte des Unternehmens – in großen Teilen virtuell nachbauen lassen mit dem Microsoft-Programm Minecraft. Hauptgebäude, Produktionshallen, Büros und Lager sind in der Vogelperspektive komplett vorhanden. Und einige dieser Bereiche, etwa das imposante Foyer oder das Mitarbeiterrestaurant, können darüber hinaus sogar von innen erkundet und bestaunt werden! Jetzt geht das Projekt in die nächste Runde: Bis zum 31. März lädt Solarlux Hobby-Architekten und Minecraft-Begeisterte dazu ein, das Campus-Gelände nach Lust und Laune mitzugestalten.



Das Grundstück rings um den virtuellen Firmenkomplex herum ist dafür wie eine große Wiese angelegt und rasterartig in viele einzelne, gleich große Parzellen unterteilt. Die Teilnehmenden erhalten je ein solches leeres Grundstück und dürfen es nach eigenem Geschmack – und Geschick – bebauen. So entsteht rund um den Campus eine neue kleine Stadt. Eine Jury begutachtet und bewertet die fertigen Bauwerke, und im April werden die Sieger nach Melle zur Preisvergabe eingeladen. Der Hauptpreis ist ein zweitägiges Gaming-Event für bis zu fünf Personen in der Esport Factory in Osnabrück.



Was die ambitionierten Bauherren auf ihren Grundstücken bauen, steht ihnen völlig frei. Um allerdings am Ende der Challenge die Sieger zu ermitteln, verteilt die Jury Punkte in vier verschiedenen Bereichen: Transparenz: Ein möglichst transparent gestaltetes Haus bringt Punkte. Wer hier clever Solarlux-Produkte wie etwa Schiebefenster oder einen Wintergarten nachbaut, sichert sich einen Bonus.

Kreativität: Die Jury bewertet, wie aufwendig das Traumhaus insgesamt aussieht und wie geschickt es gebaut wurde.

Challenge teilen: Wer andere zum Mitmachen einlädt und die Challenge in sozialen Netzwerken teilt, sichert sich Extrapunkte.

Ökologie: Der letzte Punkt – Ökologie – ist doppelt wichtig. Ein besonders grün gestaltetes Grundstück bringt nicht nur Punkte: Je nach Menge der virtuell gepflanzten Bäume pflanzt Solarlux in Brasilien echte Bäume und trägt so dazu bei, die grüne Lunge des Planeten wieder aufzuforsten.

Die Teilnahme funktioniert ganz einfach:

Auf www.esportfactory.de/solarlux-the-challenge/ können Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich online registrieren. Solarlux verschickt dann eine E-Mail mit den Zugangsdaten zum Spiel. Und unter https://solarlux.docm77.de/ ist das aktuelle Campusgelände jederzeit einsehbar.

Wichtig: Die Solarlux Challenge kann nur auf dem PC gespielt werden. Dafür müssen die Teilnehmenden in Besitz der Minecraft Java Edition sein. Gespielt wird dabei im „Kreativ-Modus“. Das heißt: Es stehen unbegrenzt Baustoffe zur Verfügung, und die Bauherren können im virtuellen Raum sogar fliegen, um ihr Traumhaus leichter bauen zu können.









Ein Blick auf den virtuellen Solarlux Campus. Rechts im Bild das Hauptgebäude mit dem gläsernen Foyer und den Büros, links Fertigungs- und Lagerhallen.





Eine Stadt rund um den Campus. Einige von Mitspielern bebaute Grundstücke zeigen, dass der Fantasie bei der Solarlux Challenge kaum Grenzen gesetzt sind. Die leeren Grundstücke im Hintergrund warten noch auf neue Bauherren.



Bildernachweis: Solarlux GmbH