SageGlass® Dreifachisolierglas Classic für Sportwagen-Spezialist in Zürich Gut im Rennen (11/23/2021 09:58:46 AM) octane126 ist eine Anlaufstelle für Sport- und Luxuswagen-Liebhaber. Direkt neben dem neuen Serliana Tower in Zürich Wallisellen hat das Unternehmen seinen Sitz in einem ehemaligen Gewerbebau. Dazu gehört auch ein ungewöhnliches Autohotel, in dem Sportwagenbesitzer ihre Lieblinge gut geschützt in Obhut geben können. Unter anderem verhalf das selbsttönende Sonnenschutzglas SageGlass® Dreifachisolierglas Classic dem Bestandsbau zu ganz neuen Qualitäten.



Im Hintergrund hört man das stetige Rauschen der Autobahn. Rund 150 000 Fahrzeuge fahren auf der A1 täglich durch die Gemeinde Wallisellen, die nordöstlich an Zürich grenzt. An der neunspurigen Straße, direkt gegenüber vom erst kürzlich sanierten Einkaufszentrum Glatt, ist in der Richtistraße ein weiteres, beeindruckendes Gebäudeensemble entstanden. Das Projekt „Serliana“ besteht aus drei unterschiedlichen Baukörpern. Entworfen und gebaut wurde es von der ortsansässigen, gleichnamigen Serliana AG.



Riegelförmig legt sich ein Gewerbebau parallel zur Autobahn vor ein Bürohochhaus und einen kompakteren Hotelbau. So grenzt er beide Bauten zur Fahrbahn hin ab. Während das siebenstöckige Hotel der B&B-Gruppe Geschäfts- und Städtereisenden offen steht, besticht der 20 Ebenen umfassende, 68 Meter hohe Serliana Tower durch seine Architektur mit Retro-Charme: Er dient als Bürogebäude und erinnert stark an die Hochhäuser aus dem New York der 1930er Jahre. Damit wird er im Vorbeifahren zu einem echten Blickfang. Ergänzt wird das Ensemble durch eine Tiefgarage.



1000 Quadratmeter Platz für edle Sportfahrzeuge



Passend zur Lage an der vielbefahrenen Autobahn hat sich der Sportwagen-Spezialist octane126 im Gewerbebau niedergelassen. Das Unternehmen ist nicht nur offizieller Maserati- und Ferrari Servicepartner, sondern betreibt hier unter anderem ein „Autohotel“: Auf etwa 1 000 Quadratmeter verteilen sich die gut geschützte Einstellfläche und der Showroom für edle Sportfahrzeuge. octane126 verfügt vor Ort außerdem über diverse Spezialwerkstätten und bietet allerlei Dienstleitungen rund um die Marken an. Sogar ein eigenes Ferrari Racing-Team gehört zum Unternehmen.



Der Bau, in dem sich das Unternehmen niedergelassen hat, befindet sich schon lange auf dem Gelände. Bis 2012 hatte die Armaturenfabrik arwa hier ihre Produktionsstätte. Im gleichen Jahr wurde octane126 gegründet und übernahm die Räume, die zunächst an die neuen Bedürfnisse angepasst werden mussten. Heute ist er nach Westen hin zwölf Meter länger. Zudem wurden drei Stockwerke ergänzt. Die Bestandsfassade wurde entfernt und durch eine hochmoderne, besonders dichte, aber schlank konstruierte Elementfassade ersetzt. Ebenso wie der Serliana Tower erinnert der Industriebau nun an die Architektur des frühen 20. Jahrhunderts und erzeugt so zusammen mit Tower und Hotel ein harmonisches Gesamtbild.



Schutz vor Sonneneinstrahlung und übermäßigem Wärmeeintrag

dank SageGlass® Dreifachisolierglas Classic



Seine Klinkerfassade und die raumhohen, insgesamt 1 900 Quadratmeter Fläche umfassenden Fensterelemente entsprechen heute höchsten Ansprüchen an ein modernes Gebäude. Dank einer ausgeklügelten, besonders stabilen Konstruktion des Gossauer Metallbauers Aepli konnten die Klinker-Steinelemente direkt auf der schlank dimensionierten Fassade vormontiert werden. Gleichzeitig setzte Aepli bei den 229 großflächigen, 3fach-Isolierglas Fensterelementen größtenteils SageGlass® ein. Das intelligente, dynamische Sonnenschutzglas SageGlass® Dreifachisolierglas Classic dunkelt sich dank seiner elektrochromen Beschichtung in Abhängigkeit vom Lichteinfall automatisch ab. Die Innenräume überhitzen so auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht und Blendungen werden vermieden. In insgesamt drei Stufen passt es sich an die Beleuchtungsumgebung an. Im nicht getönten Zustand liegt der Gesamtenergiedurchlassgrad der hier eingesetzten Gläser bei niedrigen 35 Prozent, während er im getönten Zustand sogar nur drei bis acht Prozent beträgt. Sowohl den im Gebäude befindlichen Luxuswagen, als auch den Mitarbeitern kommt das zugute: Die reduzierte Sonneneinstrahlung schützt nicht nur die hochwertigen Fahrzeuge, sondern sorgt auch für ein dauerhaft angenehmes Raumklima. Dadurch, dass das Sonnenlicht an heißen Tagen blockiert und dessen Energie an kalten Tagen maximal genutzt wird, wird gleichzeitig der Energieverbrauch des Gebäudes deutlich gesenkt.



Die Eigenschaften von SageGlass bringen darüber hinaus auch in puncto Gebäudeästhetik Vorteile: Das lichtdurchflutete Gebäude kommt trotz des hohen Glasflächenanteils ganz ohne zusätzliche Verschattungen an den Fensterelementen aus. Im Inneren sorgt dies für maximale Weite, von außen besticht der Bau durch seine ungestörte, klare und aufgeräumte Form.



Nicht nur mit seinem Racing-Team, sondern auch mit seinem neuen, rundum durchdachten Unternehmenssitz auf dem Serliana Arial kann octane126 von einer guten Position ins Rennen gehen.



Parallel zur A1 befindet sich auf dem Serliana Areal in Wallisellen der Unternehmenssitz des Ferrari und Maserati Spezialisten in einem langgestreckten, ehemaligen Industriebau. Vervollständigt wird das Ensemble von einem Bürohochhaus und einem Hotel







Harmonischer Dreiklang: Zusammen mit dem Serliana Tower und einem Hotelgebäude bildet der Gewerbebau ein harmonisches Ensemble, das an die Architektur der 1930er Jahre erinnert. Alle drei Fassaden wurden vom Metallbauer Aepli mit zukunftsweisender Fassadentechnik ausgestattet.











Insgesamt wurden 1 900 Quadratmeter 3-fach verglaste Elemente mit SageGlass® Dreifachisolierglas Classic verbaut. Die klare Architektur kommt dank der intelligenten, dynamischen Gläser komplett ohne zusätzliche Verschattungen an der Fassade aus.







Im „Autohotel“ können Fahrzeugliebhaber ihre hochwertigen Boliden einlagern. SageGlass® Dreifachisolierglas Classic verdunkelt sich in Abhängigkeit zur Sonneneinstrahlung automatisch in drei Stufen und schützt so Luxusfahrzeuge und Mitarbeiter vor zu starker Sonneneinstrahlung oder einem unangenehmen Raumklima.