Fachkräfte von Morgen

Ventana setzt auf die Förderung des eigenen Nachwuchses



Für den Sonderfenster-Spezialisten ist die Ausbildung von Fachkräften ein zentraler Erfolgsfaktor. Das Unternehmen könne so zukünftige Mitarbeiter*innen optimal für den eigenen Bedarf schulen. Und das funktioniert: Die Übernahmequote liegt bei mehr als 90 Prozent.

Die ersten Auszubildenden starteten bei Ventana im Jahr 2007. Seitdem hat Ventana die Ausbildung ausgeweitet, professionalisiert und immer wieder neu strukturiert. So hat das Unternehmen im Jahr 2014 zum Beispiel ein Paten-System etabliert. Bei diesen Paten handelt es sich um erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Auszubildenden in allen Abteilungen und Bereichen begleiten, Inhalte vermitteln und jederzeit bei Fragen und Nöten ansprechbar sind. Mit Ausbildungsstart August´22 bildet der Sonderfenster-Spezialist 20 junge Menschen in 5 unterschiedlichen Berufsfeldern aus.



Ausbildung mit Zukunft

Die Auszubildenden profitieren von festen Ausbildungsplänen, in denen Abteilungswechsel, Feedback- und Zukunftsgespräche klar gegliedert sind. Auf diese Art fördert die Ausbildung neben der fachlichen auch die persönliche Entwicklung. Und auch nach der Ausbildung bietet Ventana gute Perspektiven: „Viele ehemalige Auszubildende übernehmen tragende Rollen bei uns im Unternehmen, was mit vielen Weiterbildungen gefördert wird. Einige der ehemaligen Auszubildenden haben sich etwa über ein berufsbegleitendes Studium oder Kurse weiterqualifiziert. Interne und externe Schulungen sind bereits fester Bestandteil der Ausbildung, Unterstützung gibt es zudem im schulischen Bereich. Dabei ist die Weiterentwicklung nie statisch, sondern wird an die zukünftige

Aufgabe sowie die Person angepasst.“, so Judith Pennekamp, geschäftsführende Gesellschafterin.



So ebnet sich ein Unternehmen selbst den Weg zu Fachkräften von Morgen, denn dass es in vielen Bereichen der Baubranche und vor allem im Handwerk generell an Personal fehlt und vor allem speziell ausgebildete Fachkräfte Mangelware sind, ist kein Geheimnis.









Arbeitgeberattraktivität

Mit dem noch in diesem Jahr beginnenden Bau des neuen Gebäudes am Hauptstandort des Sonderfenster-Spezialisten, wird sich auch das Angebot für Auszubildende erweitern. Eine Lehrwerkstatt und Platz für eine Ventana-Akademie mit Schulungs- und Seminarräumen sind nur ein Teil des umfänglichen Angebotes.

„Nicht nur die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte ist uns ein Anliegen, auch der Erhalt bereits angestellter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Experten auf ihrem Gebiet sind, ist uns sehr wichtig. Neben einem breit aufgestellten betrieblichen Gesundheitsmanagement mit unterschiedlichen Sportkursen, einer hauseigenen Kantine mit täglich frisch gekochtem Essen und einem strukturierten Onboarding-Prozess, ist uns vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Pflege ein großes Anliegen. Mit unserer firmeneigenen Großtagespflegestelle „Glücksfabrik“ und unserem jüngst mit der Charta „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ ausgezeichneten Pflege-Guide, stehen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Belangen zur Seite. Wir sind uns sicher, dass besonders die Arbeitgeberattraktivität mit Blick auf den steigenden Fachkräftemangel immer bedeutsamer wird und da fühlen wir uns in jedem Fall gewappnet.“, so geschäftsführender Gesellschafter Stefan Schwanekamp.









Über Ventana Deutschland

Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und -türen aus Kunststoff und Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebogene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schrägfenster, Hebe-Schiebe-Türen, Faltanlagen und Haustüren. Damit ist Ventana europaweit der einzige Vollsortimenter des Fenstersonderbaus.

Das inhabergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im angrenzenden Ausland und weltweit. Rund 270 Mitarbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche von über 10.000 Quadratmetern die Profile und Beschläge aller führenden Systemgeber.

Dem Kunden im In- und Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Konzepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und den USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und Frankreich, ist die Ventana Gruppe der weltweit führende Zulieferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.



Weitere Informationen:

Ventana Deutschland GmbH & CO. KG

Internet: www.ventana-deutschland.com