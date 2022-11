Höchste Qualität von WnD (11/21/2022 03:37:37 PM) 9001-Zertifizierte Türen und Fenster



Herausragende Qualität ist weiterhin eines der besten Verkaufsargumente. Qualität entsteht jedoch nicht nur in der Produktion, sie ist das Ergebnis aller ineinandergreifender Prozesse in Betrieben. WnD, ein Tochterunternehmen von Oknoplast, einem der führenden Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium in Europa, hat dafür im vergangenen Jahr ein Qualitätsmanagementsystem nach der Norm ISO 9001:2015 eingeführt.



„Dieses Qualitätsmanagementsystem bedeutet, dass jeder Prozess bei WnD, von der Produktion, über Lagerhaltung, Personalverwaltung und Buchhaltung bis hin zum Transport, im Hinblick auf die Qualität der Produkte geprüft, optimiert und umgesetzt wird,“ sagt Arkadiusz Pędziwiatr, Geschäftsführer von WnD Sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki/Polen.



Vorausgegangen war der Einführung des Systems eine Gap-Analyse aller Unternehmensprozesse im Jahr 2019. Identifizierte Veränderungen wurden daraufhin durch intensive Schulung der Mitarbeiter im Hinblick auf neue Standards implementiert und später evaluiert. Mittlerweile erlaubt es das Qualitätsmanagementsystem, die getroffenen Entscheidungen kontinuierlich auf Effektivität zu prüfen und zu überwachen. Alle Prozesse im Unternehmen werden laufend auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten geprüft.



Die konsequente Umsetzung der ISO 9001:2015 hat auch Auswirkungen auf den Fachhandel. Die Zusammenarbeit wird effizienter, Verkauf, Montage und Kundenbetreuung sind optimal aufeinander abgestimmt und der Endkunde hat die Sicherheit, ein hochwertiges Produkt im Hinblick auf Qualität, Ästhetik und Service zu erwerben. Bestätigt wird dies durch das Siegel einer unabhängigen Prüfungsorganisation, um das man sich in regelmäßigen Abständen neu bewerben muss.

„WnD und seine Produkte haben dieses Siegel seit 2021. Das Unternehmen wird daran arbeiten, es auch in Zukunft weiter tragen zu dürfen,“ ergänzt Jens Eberhard, Geschäftsführer von Oknoplast Deutschland, abschließend.







Fotos: WnD



Über WnD



Seit 2012 produziert WnD Fenster und Türen aus Kunststoff für alle Ansprüche. Abgerundet wird das Angebot durch Garagentore und Rollläden. Mittlerweile zählt WnD mit einem Volumen von 648.000 Fenstereinheiten pro Jahr zu den fünf größten polnischen Produzenten und erobert dabei erfolgreich den europäischen Markt. Die Marke WnD steht für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Komfort und bietet funktionelle Lösungen für eine breite Kundenzielgruppe, speziell auch für den Objektbereich. Kennzeichnend sind optimale technische Parameter zu einem vorteilhaften Preis. WnD beschäftigt 437 Mitarbeiter*innen und bietet seinen Handelspartnern eine schnelle Auftragsabwicklung, eine große Produktpalette und die einfache Kommunikation mit allen Abteilungen in deutscher Sprache. Fenster und Türen von WnD haben eine hohe Qualität und überzeugen mit sehr guten Werten im Wärme- und Schallschutz. Die Zusammenarbeit mit renommierten Systemgebern, Beschlagherstellern und Isolierglasproduzenten ermöglicht ein konstant hohes Qualitätsniveau und kurze Lieferzeiten.