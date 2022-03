Anlagenpower für die Anwendungstechnik (03/09/2022 10:17:47 AM) Kundenservice wird bei Österreichs führendem Lackhersteller ADLER großgeschrieben



ADLER-Kunden erhalten nicht nur die beste Produktqualität, sondern auch praxisnahe Unterstützung für den gesamten Beschichtungsprozess. Für noch besseren Service hat ADLER sein anwendungstechnisches Kompetenzzentrum für den Fensterbereich weiter ausgebaut und um einen leistungsstarken Spritzroboter ergänzt. Damit verfügt die Fenster-Anwendungstechnik über eine vollständige Beschichtungsstraße nach modernstem Industriestandard, die viel Spielraum für Produkt-Tests, Kundenversuche und Schulungen bietet.



Vielseitig und flexibel

Eine Stärke des Spritzroboters des italienischen Herstellers Finiture liegt in seiner Vielseitigkeit. Matthias Stötzel, Leiter der Anwendungstechnik für Fenster- und Bautenlacke bei ADLER, erklärt: „Am Roboter sind zwei Pistolen montiert, mit denen im Airless- bzw. Airmix-Verfahren lackiert werden kann. Dazu ist der Roboter an eine E-Statik-Anlage angeschlossen, die bei Bedarf aktiviert wird. So können wir die unterschiedlichsten Verfahren simulieren.“ Bevor das Fenster über ein Fördersystem in die Spritzkabine geführt wird, wird es gescannt und der optimale Beschichtungsablauf errechnet. Durch seine hohe Beweglichkeit kann der Roboter dabei auch sehr komplexe Formen effizient und zeitsparend lackieren. Darüber hinaus punktet die Anlage durch eine benutzerfreundliche, intuitive Steuerung und nahtlose Integration in die bestehende Lackierstraße mit Flutanlage und Trockner. Matthias Stötzel betont: „Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen in unserem Unternehmen sowie durch die kompetente Unterstützung durch den Hersteller Finiture konnten wir die Anlage quasi bei laufendem Betrieb installieren und bereits nach wenigen Tagen erste Versuche durchführen.“



Modernster Stand der Technik

Mit dem modernen Lackierroboter baut ADLER sein Angebot im Fensterbereich weiter aus. Dr. Albert Rössler, Geschäftsleiter F&E erklärt: „In unserer Anwendungstechnik decken wir ein ungemein breites Aufgabenfeld ab. Wir beraten Kunden, die über die Anschaffung einer ähnlichen Anlage nachdenken. Wir führen Kundenversuche durch, um den optimalen Beschichtungsablauf für eine konkrete Aufgabenstellung zu ermitteln. Wir testen unsere eigenen Produkte unter Praxisbedingungen. Und nicht zuletzt bieten wir auch Schulungen für unsere Kunden und Mitarbeiter/-innen an. Mit unserem neuen Lackierroboter können wir all diese Aufgaben auf dem modernsten Stand der Technik erfüllen und unseren Kunden noch besseren Service bieten.“



ADLER – In unseren Adern fließt Farbe

Mit rund 670 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 22.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden in über 30 Ländern weltweit. ADLER hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger Produktionsstandort ist die ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol (A). Als eines der ersten Unternehmen seiner Branche ist ADLER seit 2018 zu 100% klimaneutral. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.



Der neue Spritzroboter des italienischen Herstellers Finiture punktet durch Vielseitigkeit und eine unkomplizierte Bedienung.





Dank des ungemein beweglichen Roboterarms kann jede Fensterform effizient beschichtet werden.





Der Spritzroboter ist mit unterschiedlichen Düsen für Airless- bzw. Airmix-Verfahren ausgestattet.





Ein engagiertes ADLER-Team sorgte für eine problemlose Umsetzung dieses Projekts: Stefan Sollhard (Einkauf), Dominique Schwaiger, Matthias Stötzel (Anwendungstechnik), Matthias Sponring (Betriebstechnik, v.li.).



(Fotohinweis: ADLER):