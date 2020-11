Der elektrische Oberlichtöffner Primat kompakt 195 (10/26/2020 02:35:49 PM) Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke nutzt HAUTAU-Lösung



Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) realisierte vor einigen Jahren ein einzigartiges Konzept für Menschen mit Muskelerkrankung. In zwei behinderten- und rollstuhlgerechten Probewohnungen können Personen mit körperlichen Einschränkungen, Angehörige und Pflegende verschiedene Hilfsmittel und bauliche Speziallösungen an Möbeln und Sanitäreinrichtungen nicht nur ansehen, sondern unter Alltagsbedingungen auch erproben. Jetzt ist der elektrische Oberlichtöffner Primat kompakt 195 von HAUTAU mit dabei. Er ergänzt die Barrierefreiheit der Appartements und unterstützt ein selbstbestimmtes Wohnen.



Vor allem Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen können die Musterwohnungen im Breisgau für einen





mehrtägigen Aufenthalt nutzen, um hilfreiche Lösungen kennenzulernen und im Alltag zu erproben. Das Angebot der DGM, eine Wohnung zu testen, die durch moderne Technik das Leben für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erleichtert, kommt an. Hier versteht man die Barrierefreiheit als einen fortlaufenden Prozess: Erfahrungswerte und eine Fülle von Ideen der Gäste geben wichtige Impulse für die kontinuierliche Anpassung und Optimierung der Wohnungseinrichtung und Hilfsmittelausstattung. Weitere Informationen über die Einrichtung erhalten Sie unter www.dgm.org/angebote-dgm/beratung-unterstuetzung/barrierefreie-wohnloesungen-testen.

Im Rahmen der jüngsten Renovierung stellte die HAUTAU GmbH nach Anfrage der DGM den Oberlichtöffner Primat kompakt 195 kostenlos zur Verfügung. Der elektromotorische Antrieb öffnet und schließt Oberlichtfenster absolut leise und ist besonders geeignet für geräuschsensible Bereiche. Seine Power trotz der kleinen Abmessungen und sein absolut geräuscharmes und leichtgängiges Auftreten machen ihn zu einem angenehmen Begleiter. Mit seinem filigranen Profil konnte er spielend leicht am neuen Kunststoff-Fenster sowie auch an den bereits vorhandenen Holzfenstern im Schlafbereich montiert werden. Er ist für alle Fensterwerkstoffe geeignet.



Die Steuerung des Beschlagsystems ist auf unterschiedliche Weise möglich. Neben der Bedienung über Taster sorgt die Bestätigung mittels Infrarot- oder Funkfernbedienung für noch mehr Komfort. In Kombination mit der HAUTAU WLAN-Box werden Smartphone oder Tablet zur zentralen Steuereinheit. Für noch mehr Flexibilität kann das Beschlagsystem über die HAUTAU WLAN-Box auch in ein komplexes Haussteuerungs- und Automatisierungssystem, z.B. Mediola eingebunden werden.



Nicht für alle Menschen ist Mobilität selbstverständlich. Bei körperlichen Einschränkungen kann die Betätigung von Fenstern und Fenstertüren ein Hindernis darstellen. Für ein barrierearmes Zuhause, aber natürlich ebenso für Menschen, die einen modernen Wohnstil bevorzugen, sind elektrische Fenster die erste Wahl. HAUTAU bietet eine breite Palette von individuellen Beschlaglösungen für mehr Eigenständigkeit bei der Alltagsbewältigung. Der Spezialist für Hebe-Schiebe-Beschläge und Fensterautomation sorgt mit innovativer Antriebstechnik für frische Luft ohne Hindernisse.



Weitere Informationen:

www.hautau.de