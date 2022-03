One forty West: Spektakuläre Ausblicke von gläsernen Balkonen (03/15/2022 01:46:14 PM) Der Turm One Forty West. ist das Highlight zwischen den Frankfurter Stadtteilen Bockenheim und Westend



Zwischen den Frankfurter Stadtteilen Bockenheim und Westend liegt das Senckenberg Quartier. Das Highlight dieses Quartiers ist der 145 Meter hohe Turm One Forty West. Mit seiner lebendigen Fassade setzt er eine auffällige Silhouette an die Frankfurter Skyline. Blickfänge sind die das Gebäude charakterisierenden gläsernen Balkone, die sich wie ein gestreiftes Band um die oberen Etagen des One Forty West legen. Für maximale Transparenz und Sicherheit der Ganzglas-Geländersysteme sorgen von OnLevel aus Emmerich entwickelte Sonderprofile.



Das Hochhaus mit der hybriden Nutzung aus Premium-Wohnen, Top-Hotellerie und Spitzen-Gastronomie stammt aus der Feder des Architekturbüros cma cyrus moser architekten mit Sitz in Frankfurt am Main. Im Erdgeschoss befinden sich Lobbys und ein Restaurant, auf den Etagen 2-23 ein Hotel. Die Skybar mit ihrer spektakulären Terrasse im 15. Obergeschoss ist öffentlich zugänglich. Ab der 24.- 40. Etage befinden sich die Wohnungen. Realisiert wurden insgesamt 187 Eigentumswohnungen. Jede Einzelne bietet einen grandiosen Panoramablick. Die niedrigste Eigentumswohnung liegt auf ca. 110 Metern Höhe. Balkone ziehen sich in einem drei Kilometer langen aufwärtsstrebenden Band um den Turm. Aufgrund ihrer versetzten Anordnung hat fast jede Wohnung einen anderen Grundriss und bietet mit bodentiefen Fenstern einzigartige Ausblicke. Für eine ungestörte Sicht wurde diese Transparenz auch außen fortgeführt, die Balkone erhielten komplett verglaste Brüstungen. Insgesamt wurden 1400 Balkone verbaut.



Anforderungen und Ausführung der Glasgeländer

Die Glasgeländer am Turm zählen zu den absturzsichernden Verglasungen der Kategorie B nach DIN 18008-4. Diese müssen neben einer Holmlast von 1.0 kN/m die erhebliche Windlast von 1.8 kN/m2abtragen. Die Abtragung dieser Lasten in die Unterkonstruktion war bei der Auswahl der richtigen Profilsysteme und des Glasaufbaues zu berücksichtigen, damit die Anforderungen an die Sicherheit und Tragfähigkeit der Konstruktion sowie an das Bruchverhalten der Verglasung erfüllt werden. Zudem musste das gewählte Profil Bautoleranzen wie folgt ausgleichen: Breiten Ausgleich +/- 25 mm, Höhen Ausgleich +/- 10 mm, Einstellung der Glasneigung +/- 1 °.



Der Beschlagsspezialist Onlevel entwickelte für die Balkongeländer des One Forty West ein spezielles Sonderprofil. Das Glas – eingelassen in eine Klemmschiene aus Aluminium - wurde mithilfe des Onlevel Flex-Fit Profilsets verankert. Dieses Profil hat gleich mehrere Vorteile: das Glas – hier ein Verbundsicherheitsglas aus ESG 15/4/10 – ist stufenlos vertikal und kraftschlüssig im Profil einstellbar. Dabei erfolgt keine Be- oder Entlastung auf den inneren und äußeren Gummis. Weiterer Pluspunkt: das System ermöglicht einen Anschluss mit nur einer Befestigung pro laufenden Meter an die Unterkonstruktion. Das Flex-Fit Profilsystem wird zudem von der Balkoninnenseite montiert, was gerade in großen Höhen ein großer Vorteil ist. Bei diesem Auftrag spielte der letzte Aspekt allerdings keine Rolle, da alle Glasgeländer schon vor der Montage von der Fa. Lindner an die Balkone montiert wurden. Die zu erfüllenden Anforderungen waren eine Just-in Time Produktion und pünktliche Lieferung an die Baustelle sowie die Montage der vorgefertigten Elemente in vorgegebener Zeit. Nicht nur fertigungstechnisch, sondern auch in logistischer Hinsicht war dies beim One Forty West Turm eine besondere Herausforderung.



OnLevel Glassysteme

Ob Fenster, Balkone, Treppen, Gebäude, Fassade – OnLevel bietet ein System aus Bodenprofilen, raumhohen Verglasungen, Punkthaltesystemen und innovativen Klemmlösungen für unzählige Anwendungen. Die Stärke des Produktprogramms ist, dass alle Komponenten vielfältig miteinander kombiniert werden können: Profile, Glasklemmen und Adapter mit verschiedenen Handläufen. So sind die Ganzglasgeländer für den Innen- und Außenbereich geeignet und man kann zwischen linearen Befestigungen mit Bodenprofilen oder Punktfixierungen mit Glasadaptern und Glasklemmen wählen. Um die totale Transparenz zu erlangen, ist alles mit runden, eckigen oder ovalen Handläufen kombinierbar.



Das Unternehmen ist seit 2020 auch Partner des Flachglas MarkenKreis und unterstützt mit seinen Produkten das Produktportfolio des Glasnetzwerkes.

Der Flachglas MarkenKreis ist eine Kooperation mittelständischer, leistungsstarker Unternehmen in Deutschland und Europa. Die juristisch und organisatorisch selbstständigen Mitglieder der Gruppe produzieren, handeln und installieren Marken-Funktionsgläser (Isoliergläser, Einscheiben- und Verbundsicherheitsgläser) in Lizenz. Die Fertigung erfolgt gemäß einheitlicher Qualitätsrichtlinien und aus Halbzeugen namhafter Basisglas-Hersteller.

Als Systemzentrale unterstützt die Flachglas MarkenKreis GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen die Aktivitäten ihrer Mitglieder durch zahlreiche Dienstleistungen und Serviceprodukte. Sie ist außerdem der zentrale Ansprechpartner für anwendungstechnische Beratung.

Die Gruppe arbeitet partnerschaftlich mit Herstellern von Halbzeugen und Komponenten zusammen. Gemeinsam werden innovative Lösungen aus Glas für Fassaden und Interieur entwickelt.

Mitglieder, Systemzentrale und Partner bilden ein umfassendes und leistungsstarkes GlasNetzwerk für alle Bauglas-Produkte und Bauglas-Anwendungen.



