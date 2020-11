HAUTAU erstellt Nachschlagewerk zu Montage und Bauanschluss (11/17/2020 10:59:10 AM) Mit seinem neuen Handbuch bietet HAUTAU eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage und Abdichtung von Hebe-Schiebe-Türen.

Die optimale Abdichtung des Hebe-Schiebe-Systems aus Kunststoff bietet HAUTAU mit der Bodenschwelle ATRIUM® HS ThermoTop® 2.2. Die Anpassungen der Bodenschwelle ermöglichen einen bündigen Bauanschluss. Sie erleichtern die Montage und sorgen für eine fachgerechte und zuverlässige Abdichtung zum Baukörper. In diesem Zusammenhang wurden die Themen Montage und Bauanschluss umfassend überarbeitet, um den Anforderungen aus Normen und Richtlinien zu entsprechen und den gestiegenen Ansprüchen des Marktes sowie einer sich permanent weiterentwickelnden Technologie gerecht zu werden.



Begleitend entstand der aktuelle Ratgeber, der auf rund 30 Seiten viel Fachwissen zu Montage und Abdichtung einer Hebe-Schiebe-Tür präsentiert. Hier werden die wichtigsten Schritte des fachgerechten Bauanschlusses anschaulich bis ins Detail beschrieben und durch umfangreiches Bildmaterial ergänzt. Das Handbuch bietet komfortabel und kompakt alle Informationen auf einen Blick. Mit der vorausgesetzten Fachkunde und der verwendeten Terminologie wurde es primär für Architekten, Planer und Fachbetriebe erstellt. Das Handbuch richtet sich an geschultes Personal, um eine sichere und fachgerechte Montage der Hebe-Schiebe-Tür sowie Inbetriebnahme der Hebe­Schiebe-Beschläge zu gewährleisten.



Das Handbuch steht zum Download auf der Homepage des Spezialisten fr Schiebetechnik und Fensterautomation unter https://www.hautau.de/fileadmin/download/300001.pdf bereit. Eine kostenlose Printversion kann über den HAUTAU-Außendienst angefordert werden. Auf der Homepage www.HAUTAU.de finden sich die Kontaktdaten.