Mehr als nur ein Blickfang (03/15/2021 10:01:41 AM) Zuidas außergewöhnliches Terrassenwohnhaus "The George"



In Amsterdams weitgehend luxuriösem und internationalem Geschäfts- und Finanzdistrikt Zuidas haben Dok Architekten einen herausragenden Wohnkomplex mit 47 Apartments realisiert. Der Entwurf überzeugt nicht nur mit seiner charakteristischen Gestaltung und einem zeitgemäßen Nachhaltigkeitskonzept – er verschafft den Bewohnern ein hohes Maß an Lebensqualität.



Zuidas gilt als Amsterdams Finanzdistrikt und internationales Geschäftsviertel. Rasant gewinnt es auch an Bedeutung als Zentrum für Forschung und Bildung. Das World Trade Center Amsterdam sowie das Messezentrum RAI Amsterdam sind hier ebenso beheimatet wie multinationale Biotech Unternehmen und die Vrije Universiteit - eine der größten Universitäten der Niederlande. Das historische Stadtzentrum wie auch der Amsterdamer Flughafen Schiphol sind vom Bahnhof Zuid nur wenige Minuten mit der U-Bahn entfernt.

Mit dem aktuell bedeutendsten Infrastrukturprojekt der Niederlande "Zuidasdok" wird die Anbindung des Distrikts weiter vorangetrieben.



Entwurf von Wohnzufriedenheit

Das Zuidasdok-Projekt fördert zudem das Zusammenwachsen zu einem Arbeits-, Einkaufs- und Wohnviertel. Längst hat sich Zuidad zu einem beliebten Wohngebiet entwickelt, und dies nicht nur wegen seiner attraktiven Lage: Hier wird einer umweltbewussten Stadtplanung und einer Architektur, die sich an den Bedürfnissen der Bewohner orientiert, zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt.

Im Auftrag von Zuidschans C.V., einer Partnerschaft von Projektentwickler BPD und Flächen- und Immobilienentwickler AM, entstand hier ein neuer Komplex mit 47 Wohnungen: The George. Den 2020 fertiggestellten Wohnkomplex zeichnet sein zukunftsweisendes Konzept zu mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit aus.



Durchdachte Nachhaltigkeit

Vielerorts stehen schnell wachsende Städte angesichts begrenzten Wohnraumangebots vor großen Herausforderungen. Denn es gilt, nicht nur Lebensraum zur Verfügung zu stellen, sondern auch eine nachhaltige Bauplanung zu fokussieren.

Auf vielfältige Weise erfüllt The George die Ansprüche an energieeffizientes und ressourcenschonendes Bauen.

Das Dach in Form einer in der Längsachse halbierten Röhre ist vollständig mit Sonnenkollektoren ausgekleidet. So kann nicht nur das Regenwasser aufgefangen werden, das zur Bewässerung der Balkonbegrünung verwendet wird. Auch Sonnenenergie, die für die Beleuchtung der öffentlichen Bereiche des Komplexes genutzt wird, wird hier gewonnen. Durch die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung lässt sich der Primärenergieverbrauch des Gebäudes minimieren.



Vollkommen offen

Die Aspekte Gesundheit und Lebensqualität sind Kern des Entwurfes der Architektin Liesbeth van der Pol. Besonders wirkungsvoll drückt sich ihr Konzept in der Gestaltung der südlichen Fassade aus, die einem Kanal zugewandt ist. Die einzelnen Zeilen verjüngen sich nach oben. So schuf die Architektin Rücksprünge, die Balkone und Terrassen ermöglichen. Hier öffnet sich The George buchstäblich vollkommen: In allen 47 Luxusapartments können die großflächigen Verglasungen über die gesamte Breite der Terrassen und Balkone geöffnet werden



The George bringt Grün in das Geschäftsumfeld

Die Freiluftflächen des Gebäudes wurden begrünt, so dass jede Wohnung vom Vertical Gardening und der hierdurch verbesserten Luftqualität profitieren wird. "Für die Gesundheit und Lebendigkeit der Städte ist es wichtig, den Menschen die Natur näher zu bringen", schildert Liesbeth van der Pol ihr Anliegen.

Ein computergesteuertes System reguliert die Bewässerung der mehr als 500 laufenden Meter Grün über Rohre, die in die Pflanzkübel integriert wurden.



Gesundheit und maximale Lebensqualität

Die Glas-Faltwände in sämtlichen Wohnungen erfüllen den Wunsch nach mehr Raum, mehr Helligkeit und mehr Transparenz. Die beweglichen, größtmöglichen Gebäudeöffnungen lassen den Innen- und Außenbereich miteinander verschmelzen. So wird der Raum neu erlebt und die Umgebung miteinbezogen.

Die Architektin entschied sich für das System Highline des führenden Spezialisten für größtmögliche, bewegliche Gebäudeöffnungen Solarlux. Die für ihr Design und patentierte Technik vielfach ausgezeichnete Highline konnte entsprechend der verschiedenen Grundrisse der Apartments in unterschiedlichen Ausführungen integriert werden.



Glas-Fassade mit intelligenter Technik

Gemeinsam ist jedoch allen Glas-Faltwänden die Möglichkeit zur schwellenlosen Öffnung über die gesamte Breite von Balkon oder Terrasse. Auch geschlossen ermöglicht das System höchste Transparenz dank schlanker Ansichtsbreiten von 99 mm im Flügelstoß. So öffnen die geschosshohen Verglasungen ganze Raumwände, lassen viel Tageslicht einfallen und erlauben großzügige Blicke über die Stadt.



Insgesamt 47 wärmegedämmte Anlagen mit einer Breite von bis zu 7,50 Metern und einer Höhe von 2,70 Metern, bei einer Flügelbreite von ca. 0,90 Metern, wurden im Wohnkomplex verbaut. Den besonderen technischen Ansprüchen angesichts der exponierte Lage des elfgeschossigen Gebäudes kommt die geprüfte und zertifizierte Highline entgegen: Beste Werte belegen die hohe Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten. Die Sicherheit der großflächigen Systeme garantiert der nach Klasse RC2 zertifizierte Einbruchschutz.



Durch die Verwendung eines sechs Millimeter dicken Wärmefunktions-Isolierglases wird ein Ug- Wert von 0,6 erreicht. Zusammen mit der Möglichkeit zur unkomplizierten natürlichen Belüftung unterstützt die Glasfassade somit auch das energetische Konzept des George.



Mit seiner auffälligen Fassade und markanten Form ist The George schon weithin sichtbar.





Altbekanntes Baumaterial neu interpretiert: Das Muster aus glasierten Ziegelsteinen modelliert Plastizität und erzeugt in Kombination mit dem farblichen Spiel optisch Bewegung – das Gebäude scheint hin und her zu wogen.







Schmalste Profilansichten, beste Wärmedämmwerte, grenzenlose Kombinierbarkeit: Die Glas-Faltwand verbindet filigranes Design mit optimaler Technik und schlankem Design.







365 Tage im Jahr: Die Highline von Solarlux schafft den fließenden Übergang von drinnen nach draußen, mit großflächigen Glasfronten, die sich zu fast 100 Prozent öffnen lassen.





Den Wohnraum öffnen: Die einzelnen Elemente der Glas-Faltwand lassen sich zu einem schmalen Flügelpaket zur Seite falten – grenzenlose Ausblicke sind so garantiert.



Bildnachweis: Constantin Meyer für Solarlux GmbH



Copyright Solarlux GmbH: