SFS stellt Mehrwert in den Fokus (01/25/2024 01:30:56 PM) FENSTERBAU 2024: neue Systemlösungen für Fenstermontage und Bändertechnik



Mit innovativen Neuentwicklungen und leistungsstarken Systemerweiterungen für die Fenstermontage unterstreicht die SFS Group Germany auf der FENSTERBAU 2024 ihren Anspruch, Kunden und Partnern Mehrwert zu bieten. In Halle 1, Stand 1-437 zeigt der Spezialist für Befestigungstechnik neue Highlights der Fenstermontage und Bändertechnik. „Der Systemausbau für die Fenstermontage ist eine konsequente Fortführung unserer Strategie, mit geprüften und zugelassenen Befestigungssystemen maximale Handlungssicherheit zu schaffen“, so Michael Mittler, Leiter Produktmanagement bei SFS. „Der steigenden Bedeutung des Sanierungsgeschäfts tragen wir dabei durch speziell für derartige Anwendungen geprüfte Lösungen Rechnung. Auch die Qualitäten unseres Bändertechnik-Portfolios stehen auf dem Messestand im Fokus. Standbesucher dürfen sich auf eine Innovation freuen, die Design, Funktionalität und Verarbeitungseffizienz verbindet.“



Mehrwert für die Vorwandmontage: JB-D PLUS mit abZ

Neue Maßstäbe bei der Vorwandmontage setzt JB-D PLUS, das erste Befestigungssystem für Lastabtragung und Absturzsicherung in der Vorwandmontage, das über eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ) verfügt. Mit seinen ausgewiesenen Bemessungswerten schafft das System, das auf dem Messestand von SFS zu sehen ist, beste Voraussetzungen für die einfache, schnelle und dauerhaft sichere Montage. Sämtliche auf das Fenster einwirkenden Kräfte werden mithilfe von biegesteifen Konsolen punktuell abgetragen – bei Auskragungen bis 150 mm stufenlos. Ein speziell für hohe Auskragungen entwickelter Vierkantquerschnitt führt dabei zu einer spürbaren Verbesserung der Tragfähigkeit. Auch für hohe Anforderungen an den Brandschutz ist JB-D PLUS geeignet, denn es besteht komplett aus nicht brennbarem, stahlbasiertem Material gemäß DIN 4102-1 Klasse A. Weitere Stärken zeigt JB-D PLUS beim Thema Schallschutz. Das bestätigt ein unabhängiges Forschungsprojekt.



Spürbare Vorteile verschafft SFS ab sofort Metallbauern: Neue Lösungen und Systeme werden konsequent auf die zulassungskonforme Montage von Aluminiumfenstern ausgelegt. Hochwertige Ergebnisse im Metallbau sichert neben JB-D PLUS auch das absturzsichernde Befestigungssystem JB-D/FA PLUS mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung (abZ). Hierzu wurde der Anwendungsbereich auf Aluminiumfenster erweitert.



Schwellenbefestigung: geprüfte Lösungen für unterschiedlichste Unterbauprofile

Auf dem Messestand von SFS können sich die Besucher zudem von der Leistungsstärke des JB-W Winkelvollsortiments überzeugen. Das Winkelsortiment von SFS erlaubt die sichere Befestigung bodentiefer Fensterelemente mit den unterschiedlichsten Schwellenhöhen und -materialien – von äußerst flach bis mehr als 300 mm. Das schließt auch die zuverlässige Abtragung hoher Lasten bei absturzsichernden Anforderungen ein. Mit einer wegweisenden Neuerung vergrößert SFS jetzt den Handlungsspielraum von Verarbeitern: Eine umfangreiche Erweiterung der geprüften Varianten macht JB-W zum ersten Winkelsortiment, das geprüfte Sicherheit für die marktgängigen Unterbauprofilmaterialien bietet.



Optimiertes Serviceangebot

Als Spezialist für mechanische Befestigungstechnik legt SFS Wert darauf, in jeder Phase eines Bauprojekts leistungsstarken Service zu bieten. Mit umfangreichen Updates und Erweiterungen wurde das Angebot jetzt weiterentwickelt. Hierzu enthält die Neuauflage des Kompendiums, das sämtliche relevanten Daten für die Planung und Bemessung beinhaltet, diverse neue Produkte und Anwendungen. Auch die digitale Planung mit dem SFS Montageplaner wurde nochmals verbessert. Das ift-basierte Softwaretool für die zuverlässige Nachweisführung fragt systematisch alle für die normenkonforme, sichere Befestigung erforderlichen Kriterien ab. Neu im Leistungsumfang enthalten ist die Planung von oberem und unterem Abschluss für alle Einbausituationen.



Bändertechnik von SFS: neues Highlight J-Tec 3D

Auch die Qualitäten des Bändertechnik-Portfolios von SFS stehen auf der FENSTERBAU im Fokus. Neben der Dynamic 3D-G Bandfamilie, dem Rollenbandsystem für Haustüren aus Kunststoff, stellt SFS dort ein innovatives Highlight vor: das verdeckt liegende Band J-Tec 3D für flächenbündige Aluminium-Türen. „Mit unseren Systemlösungen für Bändertechnik verfolgen wir das Ziel marktgerechter Bandsysteme für alle gängigen Werkstoffe, die unseren Partnern Mehrwert bieten. Das gilt auch für unsere Neuheit J-Tec 3D, die eine perfekte Ästhetik mit herausragenden Montageeigenschaften verbindet“, schildert Matthias Blum, Produktmanager Bändertechnik bei SFS.



Das verdeckt liegende Türband J-Tec 3D, das über einen Öffnungswinkel von ca. 110° verfügt und Flügelgewichte bis 120 kg zuverlässig trägt, überzeugt durch seine elegante Optik. Die Möglichkeit zur Gestaltung mit unterschiedlichen Oberflächen gibt Herstellern von Türen aus Aluminium dabei zusätzliche Handlungsfreiräume zur Realisierung hochwertiger Lösungen. Einzigartige Vorteile bietet das Band in puncto Stabilität. Dafür sorgen die vorkonfektionierte Lieferung, die auch zur Verkürzung der Fertigungszeiten beiträgt, und die durchdachte Konstruktion des kundenspezifisch anpassbaren Einhebel-Tragarms. Stärken zeigt das innovative Highlight zudem rund um Installation und Montage. Die leistungsstarke und komfortable 3D-Justierung erlaubt dank der reduzierten Anzahl an Bauteilen die einfache, effiziente Einstellung der Tür durch eine einzige Person. Das reduziert den Fertigungs- und Montageprozess spürbar.







Mehrwert für Kunden und Partner: SFS präsentiert auf der FENSTERBAU 2024 innovative Neuentwicklungen und leistungsstarke Systemerweiterungen für die Fenstermontage und Bändertechnik.







Neue Maßstäbe bei der Vorwandmontage: Als erstes Befestigungssystem für Lastabtragung und Absturzsicherung in der Vorwandmontage verfügt JB-D PLUS von SFS über eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ).







Als innovatives Highlight der Bändertechnik präsentiert SFS das verdeckt liegende Band J-Tec 3D für flächenbündige Aluminium-Türen. Es verbindet eine perfekte Ästhetik mit herausragenden Montageeigenschaften.







Michael Mittler, Leiter Produktmanagement bei SFS







Matthias Blum, Produktmanager Bändertechnik bei SFS



Dynamic 3D: designorientiert, funktional, montagefreundlich

Ebenfalls auf der FENSTERBAU zu sehen ist die Dynamic-Bandfamilie von SFS. Das Rollentürband für Haustüren aus Kunststoff verbindet Design mit hoher Funktionalität sowie einer einfachen, sicheren Montage und ist abgestimmt auf gängige Profilsysteme. Zu den herausragenden Eigenschaften des bewährten Türbands zählen zudem seine hohe Robustheit und der Verzicht auf eine Dichtungsunterbrechung. Dabei zeichnet sich das Band durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und eine komfortable 3D-Verstellung aus.







Über SFS:



Inventing success together: Dafür steht die Schweizer Unternehmensgruppe SFS und ihre deutsche Niederlassung im hessischen Oberursel. Als Spezialist für Befestigungslösungen rund um die Gebäudehülle bietet das Unternehmen innovative Produkte für zahlreiche Anwendungsgebiete in Industrie und Handwerk. Im Fokus stehen Befestigungssysteme für den Bereich der mechanischen Flachdachbefestigung, den Metallleicht- und Stahlbau, die Fenstermontage, den Holz- und Fassadenbau und modulare Bausysteme. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der mechanischen Befestigungstechnik und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung erfüllen die hochwertigen Systeme von SFS hohe Ansprüche an Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.