SIEGENIA: nachweislich nachhaltig

Feierliche Übergabe individueller EPDs durch das ift Rosenheim



Die Entwicklung zukunftsweisender Produkte und Systeme ist bei SIEGENIA auf das Engste mit nachhaltigem Denken und Handeln verknüpft. Ziel des Unternehmens ist es, das Bauen und Wohnen zukünftiger Generationen verantwortungsvoll und innovativ zu gestalten. Den hohen Nachhaltigkeitsanspruch, den das Unternehmen an seine Produkte und Lösungen stellt, belegen jetzt auch die EPDs (Environmental Product Declarations), die das ift Rosenheim als erfahrene, kompetente und akkreditierte Stelle SIEGENIA auf der FENSTERBAU 2024 überreichte. Mit den individuellen EPDs unterstreicht SIEGENIA seine Vorreiterposition in der Beschlagbranche.



Transparente Daten für nachhaltiges Bauen

„Mit der Erstellung individueller EPDs, die konkrete, verlässliche Zahlen zum CO2-Fußabdruck unserer Produkte liefern, unterstreichen wir unsere Vorreiterposition in der Branche“, schildert Markus Bade, Leitung Geschäftsbereich Strategische Geschäftsfeldentwicklung und Produktmanagement bei SIEGENIA. „Die EPDs belegen, dass unsere Produkte gegenüber den branchenüblichen generischen Daten







Prof. Jörn P. Lass (3. v. l.), Institutsleiter ift Rosenheim, überreicht Wieland Frank (l.), Geschäftsführender Gesellschafter von SIEGENIA, EPDs für die Lösungen von SIEGENIA. Mit den individuellen EPDs unterstreicht das Unternehmen seine Vorreiterposition.



Bildquelle: SIEGENIA deutlich reduzierte Emissionswerte ausweisen. Damit verschaffen wir unseren Kunden Mehrwert bei der klimafreundlicheren Gestaltung von Fenstern und Türen. Die von uns gelieferten Daten sind für Zertifizierungen auf Gebäudeebene, z. B. mit dem Qualitätssiegel ‚Nachhaltiges Gebäude‘ (QNG), erforderlich und werden es in Zukunft verstärkt sein.“



Die Erstellung der EPDs erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen SIEGENIA und dem ift Rosenheim – aus Sicht beider Partner eine wertvolle Kooperation. Markus Bade hebt hervor: „Als Hersteller braucht man einen leistungsfähigen Partner an seiner Seite, um diese Aufgabe umzusetzen. Diesen Partner haben wir im ift gefunden.“ Prof. Jörn P. Lass, Institutsleiter ift Rosenheim, ergänzt: „Für das ift Rosenheim ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit starken Partnern aus der Industrie Aussagen zur Nachhaltigkeit in die Branche tragen, die auf einer wissenschaftlich fundierten Basis stehen.“



Nachhaltigkeits-Knowhow als Treiber für die Produktentwicklung

Von der Beschlagtechnik über motorische Antriebe bis hin zu smarten Raumkomfort-Lösungen hat SIEGENIA sämtliche Produktlinien einer umfassenden Bilanzierung unterworfen und diese zur Erstellung von EPDs genutzt. Auch in die Entwicklung neuer Lösungen soll das gewonnene Knowhow künftig einfließen: „Die detaillierte Datenerhebung versetzt uns in die Lage, bereits sehr frühzeitig verschiedene Produktvarianten miteinander zu vergleichen, um deren Nachhaltigkeit zu bewerten und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen“, so Markus Bade.





