GEZE Türtechnik erneut als Architects' Darling ausgezeichnet (11/21/2022 03:06:41 PM) Rund 1.900 Architekten und Planer haben sich auch in diesem Jahr wieder an der Abstimmung zu den Architects' Darlings beteiligt. Die Türtechnik von GEZE haben sie mit dem Bronze Award ausgezeichnet. Damit konnte das Traditionsunternehmen bereits zum wiederholten Mal in dem Wettbewerb punkten.



Marco Zaoral, Team Lead Internal Building Project Consulting bei GEZE, sagt: „Für uns ist ein Award bei Architects' Darling besonders wertvoll, weil hier keine Design-Jury entscheidet, sondern sehr viele Menschen aus der Praxis abstimmen. Für GEZE ist das ein tolles Feedback, dass wir wirklich auf die Bedürfnisse im Markt eingehen und hier Mehrwert liefern – von der Planung bis hin zur Bauausführung.“



GEZE betreut Architekten und Planer über den ganzen Objektzyklus

Je nach Einbausituation müssen Türen heute vielfältige Vorgaben aus Brand-, Einbruch-, Wärme- und Schallschutz sowie zur Barrierefreiheit erfüllen. Rasant steigende Energiekosten und deutlich erhöhte Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden kommen hinzu. Daraus ergeben sich sehr komplexe Anforderungsprofile an einzelne Türen wie auch an das Management aller Türen eines Gebäudes. GEZE bietet Architekten, Planern und Verarbeitern deswegen für die Planung, Installation und Inbetriebnahme von komplexen Türanlagen individuelle Beratung über alle Projektphasen hinweg an. Dazu gehören praktische Planungs- und Management-Tools wie kostenfreie BIM-Objekte, Textbausteine für Ausschreibungen oder Installationsanleitungen und Checklisten.





ÜBER GEZE

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.