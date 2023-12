GEALAN ACADEMY: Der Seminarplan 2024 ist da (12/11/2023 01:48:32 PM) Der Kontakt von GEALAN zu Kunden, Fensterherstellern und Bauelemente-Händlern ist seit jeher sehr eng und persönlich. Daher ist der neue Seminarplaner 2024 der GEALAN ACADEMY wieder in echter Teamarbeit entstanden: Herausgekommen ist ein Seminarprogramm aus geballtem Fachwissen der Fensterbranche, verständlich vermittelt und auf unterschiedlichste Vorkenntnisse abgestimmt.



Fachwissen aufzubauen, im Unternehmen zu halten und auszuweiten, wird immer wichtiger. Die hauseigene Expertise bestimmt, ob sich Firmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen im Markt differenzieren, ob sie es schaffen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken oder ihre Marktposition erfolgreich auszubauen. Mitarbeitende regelmäßig auf neuestem Stand weiterzubilden, bringt echte Wettbewerbsvorteile. Hier unterstützt auch 2024 wieder die GEALAN ACADEMY mit geballtem Fachwissen.



14 verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten in Präsenz an insgesamt 35 Terminen sowie zusätzlich ein breites Spektrum an Online-Seminaren sind nun für das anstehende Jahr vorbereitet und im neuen Seminarplan 2024 erläutert. Die Präsenz- und Online-Seminare sind wieder für verschiedenste Vorkenntnisse aufbereitet, das Fachwissen wird praxisnah vermittelt von den Experten der GEALAN ACADEMY und Fachleuten aus Partner-Unternehmen.



Spannende Neuerungen: Neue Themen, noch mehr Schulungsstandorte

Um – im wahrsten Sinne des Wortes – noch näher an den Unternehmen der Fensterbranche, deren Themen und Bedürfnissen dran zu sein, hat die GEALAN ACADEMY jetzt einige spannende Entwicklungen angestoßen:



Kundenorientierung erweitern: Neue Themen

Ausführliche Gespräche mit Kunden und Partnern haben den Experten der GEALAN ACADEMY wertvolle Einblicke ermöglicht. So konnte noch besser verstanden werden, an welchen Stellen bei Unternehmen der Fensterbranche der Schuh drückt. Mit den Rückmeldungen wurde nun das GEALAN-Schulungsangebot gezielt erweitert und vertieft. Neu ist zum Beispiel das Praxisseminar “Fenstermontage Altbau Spezial”, das die besonderen Gegebenheiten bei Sanierungen älterer Objekte beleuchtet. Das zusätzliche Profiseminar “Oberfläche” zeigt unter anderem die Vorteile ausgeklügelter Technologien wie etwa GEALAN-acrylcolor®. In der neuen Weiterbildung “Kunststofffenster und nachhaltiges Bauen” beantworten die GEALAN-Experten spannende Fragen wie “Warum sind Fenster und Türen aus PVC besonders nachhaltig?”, “Wie funktioniert Fenster-Recycling?” oder “Welche Nachhaltigkeits-Zertifikate sollten Sie kennen?”.



Mit solchem Wissensvorsprung werden Fensterhersteller und Bauelemente-Händler optimal in ihren täglichen Arbeiten unterstützt.



Noch näher dran durch neue Schulungsstandorte

Um allen Interessierten auch räumlich entgegenzukommen, hat die GEALAN ACADEMY für das Jahr 2024 zusätzliche Schulungsstandorte ins Programm genommen: Neben den bereits bekannten Schulungsstandorten Berlin, Leverkusen und Melle finden nun auch Präsenzseminare in Fulda, Schwäbisch Gmünd und Windorf bei Passau statt. Diese Neuerung spart Teilnehmenden wertvolle Zeit durch kürzere Anfahrten.



Inhouse Seminare – flexibel auch vor Ort beim Unternehmen

Zeit ist ein knappes und kostbares Gut. Deshalb bieten die Fachleute der GEALAN ACADEMY auch 2024 an, interessierte Unternehmen vor Ort zu besuchen und dort Weiterbildungen durchzuführen. Diese flexible Option der Inhouse Seminare ermöglicht es Betrieben und deren Personal, die erstklassigen Schulungsprogramme direkt in gewohnter Arbeitsumgebung zu erleben.

























Kooperationen mit namhaften Branchenpartnern

Um sicherzustellen, dass ihre Schulungen stets auf dem neuesten Stand und von höchster Qualität sind, kooperiert die GEALAN ACADEMY auch 2024 mit namhaften Unternehmen aus der Branche. Diese Partnerschaften gewährleisten, dass bei jedem Thema die Tipps und Tricks von ausgewiesenen Fachleuten vermittelt werden.



Hier finden Sie das Seminarprogramm 2024 der GEALAN ACADEMY:





Weitere Infos rund um die GEALAN ACADEMY und die Möglichkeit, sich bei den aktuellen Seminaren anzumelden, gibt es hier:





Über GEALAN Fenster-Systeme

Die GEALAN-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Herstellern von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen in Europa.

GEALAN-Profile werden im eigenen Haus entwickelt, produziert und vertrieben. Sie sind die Basis dafür, Fenster, Türen und moderne Schiebe-Lösungen auffällig schön, ausgesprochen stabil sowie besonders sicher zu machen und mit Top-Wärmedämmwerten auszustatten. Die Extrusionswerkzeuge, die für die Profil-Produktion verwendet werden, stellt GEALAN im eigenen, hoch automatisierten Werkzeugbau her.

Als innovativer Systemgeber für Kunststoff-Fenster- und Türprofile bietet GEALAN seinen Partnern außerdem umfassende Dienstleistungen an. Unsere Architektenberatung und der Bautechnische Dienst unterstützt Architekten und Planer in der täglichen Arbeit. Intelligente Tools vereinfachen Planungen und Ausschreibungen. Schulungen und Seminare bringen unsere Partner auf den neuesten Stand in Sachen GEALAN-Lösungen.

Europaweit beschäftigt GEALAN 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von 390 Millionen EUR. Seit 2014 gehört GEALAN zur familiengeführten VEKA AG mit Sitz im westfälischen Sendenhorst.