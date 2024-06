ASSA ABLOY feiert erfolgreiches PARTNERSHIP Programm in Deutschland (06/18/2024 09:46:05 PM) Für ihr bundesweites PARTNERSHIP Programm richtete die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH am 4. und 5. Juni ein großes Event in Berlin aus. Rund 200 Kompetenzpartner folgten der persönlichen Einladung in die außergewöhnliche Classic Remise in Berlin und kamen in den Genuss eines abwechslungsreichen Infotainment-Programms.



Mit dem strategischen Ziel enger mit Sicherheitsfachpartnern in ganz Deutschland zusammenzuarbeiten und gemeinsame Synergien wertschöpfend zu nutzen, legte ASSA ABLOY vor 19 Jahren den Grundstein für sein PARTNERSHIP Programm. Geprägt von einem starken „WIR Gedanken“ und Teamspirit gilt das Netzwerk seither als beispielhaft im Wettbewerb und ist ungebrochen erfolgreich. Aktuell nehmen mehr als 300 hochqualifizierte und zertifizierte Kompetenzpartner aus ganz Deutschland daran teil. Im engen Schulterschluss treibt das stetig wachsende Netzwerk seither regelmäßig neue Sicherheitsstandards und technologischen Fortschritt in der gesamten Branche voran – zuletzt verstärkt zukunftsweisende Innovationen im Bereich digitaler Zutrittslösungen und Schließanlagen.



Gemeinsam stark in der Digitalisierung des Zutritts

Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ASSA ABLOY in diesem Jahr nach längerer Pause wieder mit einer besonderen PARTNERSHIP Konferenz würdigte, die von der bekannten TV-Moderatorin Christiane Stein moderiert wurde. Zum Start des Events erwarteten die Teilnehmenden gleich mehrere Expertenvorträge und Insights zu aktuellen Entwicklungen, Wachstumspotenzialen und der strategischen Weiterentwicklung des Partnerprogramms. „Wir nehmen schon in den letzten Jahren einen enormen Digitalisierungsschub bei Zutrittslösungen wahr. Auch verstärkt durch die erhöhten Cybersicherheitsverpflichtungen, die mit NIS2 einhergehen, liegt hier eine große Wachstumschance für uns“, stimmte Andreas Wagener, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Deutschland, die Anwesenden in seinem Begrüßungsvortrag auf die zukünftige Mission ein.



Erfolgsrezept einer integrierten Zusammenarbeit

Die Themenschwerpunkte der anschließenden Vorträge bewegten sich genau in diesem Spannungsfeld. Während Robert Witte, SVP & Head of M&A and Strategy Development EMEIA einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Investitionsprojekte der Konzerngruppe gab, informierte Chief of Technology (CTO) Dr. Frank Stier über aktuelle Forschungsprojekte und vielversprechende Zukunftstechnologien. Wie in diesem Kontext noch smartere Konzepte und effizientere Produktionsprozesse bei ASSA ABLOY etabliert werden, war im Anschluss das Fokusthema der Präsentation von Dr. Timo Spiegel, Head of Operations in Berlin. Dennis Johe, Head of Development Management PEU, stellte schließlich unter dem Motto „WIR macht Markt“ als direkte Schnittstelle zu Marketing und Vertrieb das Erfolgsrezept seines Teams im Zusammenspiel mit den Kompetenzpartnern vor. Dabei ließ er die Anwesenden auch an aktuellen Projektreferenzen und Chancen für das Erschließen neuer Zielsektoren und -branchen teilhaben. In der abschließenden Podiumsdiskussion hatten alle anwesenden Gäste wiederum die Möglichkeit praxisnah und auf Augenhöhe die Vorzüge der Zusammenarbeit zwischen ASSA ABLOY Vertrieb, Kompetenzpartnern und Endkunden miteinander zu erörtern und gemeinsam neue Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit zu setzen.



Teambuilding mit Bull’s Eye und Schließanlagen im Fokus

Natürlich kam auch der Spaß- und Teamfaktor während des Events nicht zu kurz. Denn neben den fachlich fundierten Vorträgen in der Konferenz zählte auch das Dart-Turnier am Abend zu den Highlights vieler Gäste. Dabei konnten sie nach einer inspirierenden Keynote der bekannten „Stimme des Darts“, Moderator und Coach Elmar Pauke, ihr eigenes Können und ihren Zielfokus unter Beweis stellen. Abgerundet wurde das Programm am Folgetag mit einer exklusiven Werksführung durch die komplette Fertigungshalle, inklusive Einblick in die Produktion der mechanischen und elektronischen Schließanlagen in direkter Nachbarschaft zum ehrwürdigen Goerzwerk.









Weitere Informationen:



ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Attilastraße 61 - 67

D-12105 Berlin

www.assaabloy.com/de





RUESS INTERNATIONAL GMBH – MEMBER OF RUESS GROUP

Lindenspürstr. 22

D-70176 Stuttgart

www.ruess-group.com



200 Kunden und Kompetenzpartner folgten der persönlichen Einladung zum Event in Berlin, mit dem die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ihr erfolgreiches Partnershipprogramm in diesem Jahr feierte.





Andreas Wagener, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Deutschland, begrüßte gemeinsam mit TV-Moderatorin Christiane Stein die Gäste und stimmte auf das spannende Infotainment-Programm ein.





In der Konferenz bekamen die Teilnehmenden Experten-Insights zu aktuellen Entwicklungen, Wachstumspotenzialen und der strategischen Weiterentwicklung des Netzwerks.







In den Pausen gab es für die Gäste reichlich Gelegenheit für angeregten Dialog und Networking im Wohlfühlambiente der bekannten Classic Remise Berlin.



Fotos: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH