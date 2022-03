Wechsel in der Geschäftsführung (03/11/2022 12:18:54 PM) Francis Cholley übernimmt die Leitung bei SWISSPACER



Zum 1. März 2022 hat die Geschäftsführung beim Warme Kante-Hersteller SWISSPACER gewechselt. Victoria Renz-Kiefel übernimmt bei Saint-Gobain Deutschland die Position "Direktor Systeme und Lösungen". Ihr Nachfolger bei SWISSPACER ist Francis Cholley.

Im Frühjahr 2020 übernahm Victoria Renz-Kiefel die Geschäftsführung von SWISSPACER. Sie steuerte SWISSPACER sicher durch die Corona-Krise und legte die Grundsteine für viele wichtige Veränderungen. "Gemeinsam im Team konnten wir viele Dinge anstoßen, um das Unternehmen auch für die Zukunft gut aufzustellen, wie unser neues CRM oder die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie", betont Renz-Kiefel. In ihrer neuen Tätigkeit wird sie bei Saint-Gobain die markenübergreifende Zusammenarbeit der Beratung bei Investoren, Architekten und Planern vorantreiben.



Die Stelle als Geschäftsführer hat Francis Cholley am 1. März 2022 übernommen, der seit 28 Jahren bei Saint-Gobain tätig ist. Francis Cholley hat in verschiedenen Positionen und Organisationen gearbeitet, zuletzt im asiatischen Raum. Langjährige Erfahrungen sammelte er unlängst auch bei SageGlass – dem Spezialisten für elektrochrome Verglasung. In den ersten Wochen wird er SWISSPACER gemeinsam mit Victoria Renz-Kiefel führen, um eine geordnete Übergabe sicherzustellen.



"SWISSPACER ist ein globales Unternehmen mit hoher Wertschöpfung und liefert eine Schlüsselkomponente für energieeffiziente Fenster- und Fassadenlösungen", so Cholley. "Der erste Eindruck, den ich von dem äußerst kundenorientierten und engagierten Team bekommen habe, ist beeindruckend. Ich habe viele Unternehmen bei Saint-Gobain geleitet, aber SWISSPACER ist wirklich einzigartig. Ich freue mich darauf, den ausgezeichneten Kurs von Victoria Renz-Kiefel weiter zu verfolgen."



Über SWISSPACER

SWISSPACER ist weltweit tätig und Innovationsführer von "Warme Kante" Abstandhaltern. Die Produkte überzeugen durch ihre ausgezeichneten funktionalen und ästhetischen Eigenschaften. Das Bauteil SWISSPACER AIR, das einen Druckausgleich im Isolierglas ermöglicht, ergänzt das Produktportfolio. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zur Saint-Gobain Gruppe.





