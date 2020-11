Stellenangebot Position:

Mitarbeiter/in* Produktmanagement (*m/w/d) Region:

Aalen Klassifizierung:

Management Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unsere Zentrale in Aalen



Mitarbeiter/in* Produktmanagement (*m/w/d)



Ihre Aufgaben: Mitarbeit bei der strategischen Ausrichtung und Zielsetzung bei der Entwicklung des Produktportfolios

Begleitung der Produktentwicklung

Managen des Produktangebotes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen

Vorbereitung und Durchführung der Markteinführung durch Erstellung der Produktpositionierung und der vertrieblichen Argumente für die Zielmärkte sowie deren Vermittlung zur Unterstützung von Marketing und Vertrieb

Sammeln von Ideen und Konsolidieren der Anforderungen im Rahmen der laufenden Produktbetreuung

Kontinuierliche Marktbeobachtung und -analyse im In- und Ausland

Auswertung von relevanten Kennzahlen hinsichtlich des Produktportfolios

Erstellung der Produktunterlagen,

Erstellen von Produktpräsentationen

Ausarbeitung von Verkaufsargumentationen, Abgrenzungs- und Alleinstellungsmerkmalen

Implementierung und Pflege der Produkte im Warenwirtschaftssystem

Ihr Profil: Sie haben bereits Erfahrung im Produktmanagement, bevorzugt im technischen Bereich Fenster/Fassade und weiteren baunahen Bereichen und umfassende Marktkenntnisse

Sie haben gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und können mit Zahlen umgehen

Sie richten ihr Tun und Handeln konsequent an Markt- und Kundenanforderungen aus

Sie sind stark und wirkungsvoll in der internen und externen Kommunikation

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, sind weltoffen und empathisch

Sie arbeiten gerne im Team

Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

gute MS Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt

Wir bieten: Einarbeitung und Schulung durch unsere erfahrenen Kollegen

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Familienunternehmen

Umfangreiche Sozialleistungen

30 Tage Urlaub

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe zum möglichen Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Unternehmensprofil: ISO-Chemie entwickelt, produziert und vertreibt seit über 40 Jahren innovative Gebäudeabdichtungslösungen und technische Schaumstoffe. Wir sind mit eigenen Vertriebsbüros und Logistikzentren in mehreren europäischen Ländern auf den internationalen Märkten vertreten. Mehr über uns erfahren Sie unter www.iso-chemie.de.





Kontaktadresse: ISO-Chemie GmbH Herr Wolfgang Lukat Röntgenstr. 12 73431 Aalen Telefon: e-Mail: w.lukat@iso-chemie.de Internet: www.iso-chemie.de