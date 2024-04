EMOTION ELEMENTS (04/24/2024 07:00:00 AM) Haustüren zeigen Persönlichkeit



Haustüren sagen viel über die Bewohner aus. So individuell wie die Bauherren sind auch deren Designwünsche. Um den jeweils passenden Look zu finden und dabei technisch auf dem neusten Stand zu sein, entwickelte Windor die neue Aluminium-Haustür-Kollektion EMOTION ELEMENTS.



Zwölf Standard-Trendfarben, weitere RAL-Farben als Extra, sechs verschiedene Keramik- und vier Echtholzoberflächen bieten zusammen mit einem großen Griff-Sortiment und etlichen Zusatzausstattungen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Auch LED-Lichteffekte können integriert werden.



Hohe Sicherheit ist Standard

Einzigartig im Markt sind die RC2-geprüften, verdeckt liegenden Bänder (Siegenia Protektus) für eine elegante Innenansicht. Alle Türen der Kollektion EMOTION ELEMENTS werden damit ausgestattet. Türmodelle mit geschlossener Füllung sind standardmäßig RC2 zertifiziert, die mit Lichtausschnitt erreichen RC2N.



Auch die weiteren technischen Features überzeugen: Beidseitige Aufsatzfüllungen mit extra starker Innen- (2mm) und Außenschale (3mm) sorgen für langlebige Ästhetik. Auch das 50-mm-Dornmaß trägt zur attraktiven Optik bei. Denn es eröffnet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Drückergarnituren, die zu den Innentüren des Hauses passen und ein harmonisches Gesamtbild entstehen lassen. Darüber hinaus umfasst das Programm Griffmulden und Edelstahl-Lisenen, auch in der Trendfarbe Schwarz.



Energieeffiziente Elemente

Mit dem Fünf-Kammer-System von Schüco (AD UP 90) erreichen die Türen Ud-Werte ab 0,65 W/m2K. Für die hohe Energieeffizient sind auch die vier Dichtungsebenen am Blendrahmen und drei an der Bodenschwelle verantwortlich. Demselben Zweck dient die innovative Sicherheits-Tür-Verriegelung Winkhaus autoLock AV4D. Ihre massiven Schwenkriegel verriegeln die Tür automatisch und kraftvoll schon beim einfachen Zuziehen. Zusätzliche Dichtigkeitselemente sorgen für noch mehr Stabilität und Schutz vor Zugluft und Wärmeverlust.



Individuelle Zusatzausstattungen

Umfangreich sind die Möglichkeiten für technische Upgrades: Vom neuesten Ekey-Fingerscanner-System d-Line über eine motorische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit App-Steuerung von Winkhaus (blueMatic EAV4+) und DCS-Kommunikationstechnik von Schüco bis zur Einbindung in Smart-Home-Systeme oder die Telefonanlage reicht das Spektrum.



Marketing- und Vertriebs-Unterstützung

Ein Online-Konfigurator auf der Website von Windor leistet bei der Zusammenstellung Unterstützung. Die hervorragende Qualität der Abbildungen, eine Merkzettelfunktion und die Möglichkeit, bebilderte Angebote mit und ohne Preisangabe zu erstellen, gehören zu den nutzerfreundlichen Details des Tools. Für den Showroom und die Beratung vor Ort bietet sich ein Musterkoffer an, den Windor mit DIN A 5 großen Original-Abschnitten der verschiedenen Design-Oberflächen bestückt.



Die Konditionen für Muster-Haustüren sind sehr günstig. Windor beabsichtigt, ein Leithändlernetz für diese Produktlinie aufzubauen.



Sicherer Transport in umweltfreundlicher Verpackung

Angeliefert werden die fertigen Tür-Elemente in nachhaltigen Transportverpackungen. Sie sind stabil und wiederverwendbar, bestehen aus Holz und kommen ganz ohne Folie und Schaumstoff aus.



Mehr zur Kollektion: https://www.windor-fensterwerk.de/emotion-elements.html







Informationen unter:



WINDOR Fensterwerk GmbH,

Nordhäuser Straße 74a

99752 Bleicherode

Tel. 036338/642-0

Fax 036338/642-20

info@windor-fensterwerk.de

www.windor-fensterwerk.de







1990 in Bleicherode in Nordthüringen gegründet, produziert die WINDOR Fensterwerk GmbH heute mit mehr als 100 Mitarbeitern jährlich rund 100.000 Fenstereinheiten und Haustüren in Kunststoff und Aluminium. Kunden in ganz Deutschland und in Europa schätzen das aktuelle, wertbeständige Programm hochwertiger Bauelemente „Made in Germany“ - und die vorbildliche Lieferzuverlässigkeit des RAL- und ISO 9001-zertifizierten Unternehmens.



















Authentische Materialien, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und ein hoher Sicherheitsstandard zeichnen die neue Aluminiumtür-Kollektion EMOTION ELEMENTS von Windor aus. Bilder: Windor









Reizvolle Kontraste: Die natürliche Optik langjährig gewachsenen Echtholzes im Zusammenspiel mit neuester Fingerscanner-Technologie. Bild: Windor





Sechs verschiedene Keramikoberflächen erweitern die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die repräsentative „Visitenkarte“ eines Hauses. Bild: Windor





Moderne LED-Beleuchtungstechnik gehört zu den Highlights der neuen Haustür-Kollektion EMOTION ELEMENTS von Windor. Bild: Windor