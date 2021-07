René Precker übernimmt Vertriebsleitung bei Schüt-Duis (07/13/2021 10:49:58 AM) Seit dem 01. April hat Schüt-Duis einen neuen Vertriebsleiter: René Precker, gelernter Tischlermeister, Master-Coach und Business Trainer, bringt 29 Jahre Berufserfahrung und wertvolles Know-How aus der Fensterbau-Branche mit.



Aurich, im Juli 2021 – René Precker ist in einer Familie von Einzelhändlern aufgewachsen. Neben seiner Ausbildung zum Tischlermeister, bildete sich Precker zum Master-Coach und Business Trainer aus. Über Stationen als Key-Account-Manager der Zulieferindustrie für das Handwerk und Geschäftsführer mehrerer Handwerksbetriebe zog es ihn als Vertriebsleiter in die Fensterbau-Branche und jetzt zu Schüt-Duis Fenster & Türentechnik.



„Der Vertrieb hört und spricht für ein Unternehmen und ist somit am Puls und Herzen des Kunden. Meine Aufgabe im Unternehmen definiere ich daher als Begleiter, der die Rahmenbedingungen für eine wertschätzende Zusammenarbeit, die auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist, ermöglicht“, so Precker.



In seiner neuen Position als Vertriebsleiter will Precker die Zukunft von Schüt-Duis, als einem traditionell gewachsenen Familienunternehmen, erfolgreich mitgestalten. „Schüt-Duis hat es über rund 180 Jahre verstanden, sich gekonnt auf seine Kunden einzustellen. Und weil ein Unternehmen nur dann dauerhaft existieren kann, wenn es die Kundenbedürfnisse präzise bedient, kommt dem Vertrieb eine zentrale Rolle im Unternehmen zu“ ist der 45-Jährige überzeugt.



René Precker übernimmt die Leitung des Vertriebs von Hermann Frerichs, der vergangenes Jahr überraschend verstarb.







Weitere Informationen



Schüt-Duis Fenster & Türentechnik

Liebigstraße 4,

26607 Aurich

Telefon: +49 (0)4941 60 06-172

Email: info@schuet-duis.de

Homepage: www.schuet-duis.de

René Precker



©Schüt-Duis