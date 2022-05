Stellenangebot Position:

Auftragsbearbeiter (m/w/d) Arbeitsvorbereitung Region:

Niedersachsen Klassifizierung:

Kaufmännische Berufe/Verwaltung Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir erfahrene Auftragsbearbeiter/Sachbearbeiter (m/w/d).



Ihr Aufgabengebiet umfasst die Erstellung von Angeboten und produktionsreifen Aufträgen im Klaes-Fensterbauprogramm.



Ihr Profil:

- Produkt- und Branchenkenntnisse

- sicherer Umgang im Klaes-Fensterbauprogramm

- technisches und kaufmännisches Verständnis



Wir bieten Ihnen:

- einen sicheren und ganzjährigen Arbeitsplatz

- diverse freiwillige Sozialleistungen

- angemessene Vergütung

- ein motiviertes und offenes Team



Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!



Falscher Standort?

Auch die M.B. Fenstertechnik GmbH & Co.KG in 16775 Gransee sucht Verstärkung im Bereich der Auftragsbearbeitung.



Vermerken Sie in Ihrer Bewerbung einfach den gewünschten Standort! Unternehmensprofil: Die MB Fensterfabriken setzen sich zusammen aus der MB Fenster und Türen GmbH in Georgsmarienhütte und der M.B. Fenstertechnik GmbH & Co.KG in Gransee (bei Berlin). Zusammen beschäftigen wir derzeit knapp 110 Mitarbeiter.



Unsere Kompetenzen sind häufig gerade dann gefordert, wenn die technischen

Anforderungen an Fenster, Türen und Lüftungen besonders ausgeprägt sind.



Zu unserem Aufgabenspektrum gehört die Fertigung, Lieferung und Montagen von:



• Fenstern und Türen

• Haustüren

• Sonderelementen

• Hebeschiebetüren

• Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK)

• Faltelementen

• Panik/Fluchttüren

• Rauch/Brandschutztüren

etc.



Kontaktadresse: MB Fenster und Türen GmbH Frau Michaela Hecht Hamburger Straße 10 49124 Georgsmarienhütte Telefon: 05401-33918-114 e-Mail: michaela.hecht@mb-fensterfabriken.com Internet: www.mb-fensterfabriken.com