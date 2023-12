Wechsel im Vorstand der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge (12/05/2023 01:21:29 PM) Alfred Dinkelborg löst Richard Rackl als Vorstandsvorsitzenden ab.



Nach acht Jahren als stellvertretender Vorstandsvorsitzender übernimmt Alfred Dinkelborg den Vorstandsvorsitz der Gütegemeinschaft. Der Leiter Produktmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung der Winkhaus Gruppe ist branchenerfahren und kennt die spezifischen Anforderungen an die technischen Komponenten von Bauelementen.



Der bisherige Obmann Richard Rackl stellte sein Amt zur Verfügung, um kürzer zu treten. Er blickt auf insgesamt 16 Jahre Vorstandsarbeit zurück, davon acht Jahre als Vorsitzender. Der Vorstand der Gütegemeinschaft dankte ihm in seiner Sitzung am 16. November 2023 für sein ehrenamtliches Engagement und würdigte seine Leistungen in dieser langen Zeit. Stellvertretender Vorsitzender ist weiterhin Wolfgang Landwehr.





Alfred Dinkelborg, Leiter Produktmanagement der Winkhaus Gruppe und Mitglied der Geschäftsführung. Bild: Winkhaus

Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge ist eine Organisation zur Durchführung und Überwachung der Gütesicherung und vergibt das RAL-Gütezeichen an güteüberwachte Hersteller von Schloss- und Beschlagprodukten. Diese unterziehen sich freiwillig strengen Prüfungen und garantieren damit dem Verbraucher qualitativ hochwertige Produkte.



Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge orientiert sich an nationalen und internationalen Normen, lässt sich regelmäßig von neutralen Prüfinstituten kontrollieren und unterzieht sich der RAL-Überwachung durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL).



Die erfolgreiche Teilnahme an der RAL-Überwachung berechtigt zur Verleihung des RAL-Gütezeichens (RAL-GZ 607) an Hersteller von Produkten und Anbieter von Dienstleistungen der Schloss- und Beschlagbranche.



Zu den derzeit 44 Mitgliedern der Gemeinschaft zählen Schloss- und Beschlaghersteller.



