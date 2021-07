Jahrestagung 2021 des Bundesverbandes Wintergarten e.V. mit neuen Formaten: (07/06/2021 04:27:05 PM) Endlich wieder Wintergartentage



Im September ist es endlich wieder so weit: Die Win- tergartenbauer treffen sich am 21./22. September in Berlin zu den Wintergarten- tagen. Auf dem Programm der Veranstaltung des Bundesverbandes Wintergarten e.V. stehen fundierte Fachvorträge, die unterschiedliche Bereiche des Wintergartenbaus thematisieren.





Fachtagung: Wissenstransfer für die tägliche Praxis der Fachbetriebe



Den Anfang der Fachtagung macht Ralf Spiekers, Sachverständiger und Abteilungsleiter beim Bundesverband Holz und Kunststoff, Berlin. Er referiert über die aktuellen Herausforderungen durch neue Gesetze, Normen und Richtlinien. Im Fokus stehen u.a. die DIN 18008, Glas mit sicherem Bruchverhalten sowie die Frage, wann eine geprüfte Glasstatik erforderlich ist.

Anschließend wird sich einem Thema gewidmet, das seit kurzem in der Branche für Verunsicherung sorgt: Es geht um eine mögliche Kontaminierung mit Asbest durch Putze und Spachtelmassen in älteren Gebäuden. Ulrich Leber, Sachverständiger und Berater im Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz referiert über die erforderliche Beprobung und präsentiert Lösungsansätze.





Neues Format: Workshops ermöglichen Vertiefung bestimmter Fragestellungen



Erstmals wird eine Reihe von Workshops angeboten. Damit soll die Bandbreite der Themen erhöht und eine vertiefende Diskussion in einem kleineren Kreis ermöglicht werden.

Am ersten Tag werden insgesamt drei Workshops präsentiert, die jeweils zweimal durchgeführt werden, so dass jeder Teilnehmer an zwei Workshops teilnehmen kann.

In Workshop 1 widmet sich Jan Eiermann, Technischer Berater beim Fachverband Glas-Fenster-Fassade, Karlsruhe, dem Thema „Glas im Wintergartenbau“ und vertieft die Fragestellungen des Plenumsvortrags.

Workshop 2 beschäftigt sich mit den bemerkenswerten Änderungen im RAL- Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren. Geleitet wird der Workshop von Ralf Spiekers.

Die bereits im Plenumsvortrag behandelte Thematik „Asbest in Putzen und Spachtelmassen“ wird in Workshop 3 weitergeführt. Ulrich Leber zeigt hier detailliert auf, was auf den Handwerksbetrieb zukommt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.



Auch am zweiten Tag der Tagung werden Workshops angeboten. Workshop 4 beschäftigt sich mit den Verbandsrichtlinien zur Prüfung und Zertifizierung von Wintergärten und Terrassendächern. Peter Ertelt stellt in Zusammenarbeit mit weiteren Mitgliedern des Arbeitskreises Technik den Aufbau des Prüfungsszenarios vor und präsentiert die Zertifikate für Systemgeber, Planer und Monteure. Schließlich greift Workshop 5 ein Thema auf, das für jeden Betrieb langfristig relevant ist, nämlich die Nachfolgeregelung in Handwerksbetrieben. Dr. Reinhard Walter (PaX Fenster und Türen AG, Ingelheim) stellt die erforderlichen Maßnahmen vor und präsentiert Strategien zur Rekrutierung externer Unternehmer.



















Foto: Bundesverband Wintergarten e.V.









Wird auch dieses Mal die Wintergartentage begleiten: Eine Foyerausstellung, auf der Zulieferer der Branche ihre Produkte und Lösungen präsentieren.



Foto: Bundesverband Wintergarten e.V.









Prämiere für den neuen Vorsitzenden: Dipl.-Ing. Peter Ertelt, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes Wintergarten e.V. wird 2021 in Berlin erstmals die Teilnehmer der Wintergartentage begrüßen.



Foto: Bundesverband Wintergarten e.V. Zweiter Tag mit Mitgliederversammlung und Fortsetzung der Fachtagung



Nachdem der erste Tag mit einer stimmungsvollen Bootsfahrt beendet worden ist, steht für den zweiten Tag zunächst die turnusgemäße Mitgliederversammlung auf der Tagesordnung.

Das Fachprogramm wird mit einem für Handwerksbetriebe zentralen Thema fortgesetzt: „Mitarbeiter führen, fördern und finden – aber wie denn?“ Susanne Hasemann (Litano Coaching, Hanstedt) stellt vor, wie auch kleinere Betriebe erfolgreich Maßnahmen entwickeln können, die Mitarbeiter langfristig an einen Betrieb binden.

Nach den Workshops 4 und 5 bildet das leidige Thema „Forderungsmanagement“ den Abschluss der Fachtagung. Rechtsanwalt Michael Pinstock (Ehringshausen) präsentiert alternative Mittel und Methoden, wie man dennoch an sein Geld kommen kann, wenn die herkömmlichen Mitteln nicht gewirkt haben.





Foyerausstellung ergänzt die Fachtagung



Neben dem Fachprogramm wird die Tagung durch eine Foyerausstellung ergänzt. Zulieferer für die Wintergartenbranche präsentieren hier ihre Lösungen und ermöglichen intensiven Gespräche in kleinem Kreis. Dies wie auch die zahlreichen Fachgespräche in den Pausen und während der Abendveranstaltung stehen für intensiven Erfahrungsaustausch während der Wintergartentage.



Die Fachtagung ist für alle Interessierten offen. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Mitglieder des Bundesverbandes 485 € (2. Teilnehmer einer Firma 395 €) und für Gäste bzw. Nicht-Mitglieder 590 €. Weitere Informationen und das



Anmeldeformular findet man auf der Homepage des Bundesverbandes: www.bundesverband-wintergarten.de.







