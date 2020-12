Stellenangebot Position:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER Region:

Bundesweit Klassifizierung:

Management Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

zur strategischen Weiterentwicklung unserer CLOUDWINDOW Lösungen



Profil: Eine gute Auffassungsgabe und eine ausgeprägte Kundenorientierung

Sicherer Umgang mit digitalen Medien und Softwaretools

Kenntnisse der Fensterbaubranche

Kommunikationsfähigkeit und Erfahrung in der Arbeit mit Remotetools

Sehr gute Deutschkenntnisse, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Aufgaben: Strategische Weiterentwicklung unserer Cloudwindow Lösungen – die digitale Plattform für die Bauelemente-Branche

Support unserer Kunden bei der Einführung und dem Betrieb von Cloudwindow

Unterstützung unseres Vertriebs im Innen- und Außendienst bei der Vermarktung von Cloudwindow

Erschließung neuer Märkte und Vertriebswege mit digitalen Geschäftsprozessen

Weitere Informationen zu CLOUDWINDOW: www.cloudwindow.de





Bewerbungen richten Sie bitte an jobs@helmut-meeth.de Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Helmut Meeth GmbH & Co. KG Werkstraße 3 c 54516 Wittlich Telefon: e-Mail: jobs@helmut-meeth.de Internet: www.cloudwindow.de