Heizkosten sparen durch Dachfensteraustausch



Fast zwei Drittel (63 %) der deutschen Hausbesitzenden sind sehr oder sogar extrem besorgt über die steigenden Energiekosten. Das ergab eine repräsentative Studie von OnePoll im Auftrag von Velux aus dem Oktober 2023. Eine einfache Möglichkeit, Heizenergie zu sparen, ist der Austausch alter Fenster, die nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine effektive Wärmedämmung entsprechen. Beim Austausch von Dachfenstern kann man zwischen mehreren Varianten wählen. Velux erklärt die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung.



Wer seine Dachfenster modernisiert, sollte auf Modelle mit sehr guten Wärmedämmwerten setzen. Denn wenn der UW-Wert 1,0 W/m²K oder niedriger ist, spart man nicht nur Heizenergie, sondern kann zudem von bis zu 20 Prozent staatlicher Förderung profitieren. Dadurch kann der Kauf höherwertiger Dachfenster sogar günstiger als der von Standard-Modellen mit schlechteren Dämmwerten sein. Beim Austausch empfiehlt Kevin Bode, Fensterexperte bei Velux, am besten auch gleich die Innenverkleidung zu erneuern: „So kann der Dachhandwerksbetrieb auch die Anschlüsse entsprechend den Anforderungen des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sicherstellen. Dies minimiert Wärmebrücken, verbessert die Dichtigkeit und sorgt so für niedrigere Heizkosten." Für alle Varianten des Fensteraustauschs gilt, dass sich die Energieeffizienz des Gebäudes nur deutlich verbessert, wenn auch die Dämmung des Daches den heutigen Anforderungen entspricht.



Teillösung mit Einbußen bei Wärmedämmung

Neben einem Komplett-Austausch inklusive aller Dämm- und Anschlussprodukte sind auch Teillösungen möglich, bei denen nur das eigentliche Fensterelement ohne die Innenverkleidung erneuert wird. Die Größe des Fensters bleibt dabei unverändert und das vorhandene Innenfutter erhalten, sodass meistens auch keine Fliesen oder Holzvertäfelungen im Zimmer erneuert werden müssen. Wichtig zu wissen: Die Wärmedämmung verbessert sich dabei nicht im selben Maße wie bei einem Komplett-Austausch.



Austausch für ein Plus an Tageslicht nutzen

Im Rahmen eines Komplett-Austauschs ist auch eine Erweiterung der Fensterlösung denkbar. Während der bauliche Aufwand meist nicht sehr viel größer ist, steigt die Wohnqualität durch mehr Tageslicht deutlich. Und davon profitiert man jeden Tag von Neuem – auch durch geringeren Energieaufwand für Kunstlicht. Denkbar sind etwa die Verlängerung des Dachfensters mit einem Zusatzelement bis zum Boden oder ein zweites Dachfenster direkt neben dem ohnehin vorhanden Dachausschnitt. Die Einbaudauer verlängert sich nur unwesentlich, sodass die Montage in der Regel innerhalb eines Tages abgeschlossen ist.



Individuelle Beratung

Wer unsicher ist, welche Lösung sich im eigenen Haus realisieren lässt, findet unter www.velux.de weitere Informationen und kann dort eine Tageslichtberatung inklusive Besuch vor Ort beauftragen. Zudem gibt es auf der Website auch einen Fenster-Konfigurator, der bei der Auswahl der gewünschten Lösung hilft und einen ersten Überblick zu den Kosten vermittelt.





Ein Austausch alter Dachfenster gegen neue Modelle mit guten Wärmedämmwerten hilft, steigende Energiekosten zu kompensieren.

Foto: Velux





Mit größeren Fensterflächen profitiert man dank des hohen Tageslichteinfalls von mehr Wohnqualität und reduziert gleichzeitig die Energiekosten für elektrische Beleuchtung.

Foto: Velux/ David Franck





Entscheidet man sich beim Austausch für eine größere Fenster-Lösung, ist der bauliche Aufwand oft nicht sehr viel größer, aber die Wohnqualität steigt durch mehr Tageslicht deutlich.

Foto: Velux







Wer seine Dachfenster rechtzeitig erneuert, muss in der Heizperiode weniger Sorge vor steigenden Energiekosten haben.

Foto: Velux