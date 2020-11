Exzellente Bonität bestätigt (11/24/2020 02:38:38 PM) Solarlux erhält erneut das "CrefoZert"



Zum dritten Mal in Folge ist die Solarlux GmbH mit dem "CrefoZert" ausgezeichnet worden. Das Zertifikat bescheinigt dem Spezialisten für gläserne Fassadenlösungen auch in diesem Jahr eine exzellente Bonität.



Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit: Was bei der Solarlux GmbH sowohl in puncto Produkte als auch Produktion gilt, trifft ebenso im Hinblick auf die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens zu. Das ist nun erneut mit dem "CrefoZert" bestätigt worden: Solarlux erhält das begehrte Zertifikat zum dritten Mal in Folge. Es bescheinigt dem niedersächsischen Familienunternehmen mit Sitz in Melle eine tadellose Finanzführung, eine hervorragende Bonität und prognostiziert darüber hinaus eine positive künftige Geschäftsentwicklung.







Bildnachweis: Solarlux GmbH

Copyright Bilder: Solarlux GmbH. Verliehen wurde das Bonitätszertifikat von der Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG, einer der bundesweit 128 Geschäftsstellen des Verbands der Vereine Creditreform e. V., dessen Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert reichen. Nach Angaben des Verbands sind bundesweit weniger als zwei Prozent aller Unternehmen überhaupt qualifiziert für das Zertifikat. Daher ist die Freude bei Solarlux entsprechend groß: "Wir haben seit jeher den Anspruch, zuverlässige Produkte zu bauen und zugleich ein zuverlässiger Geschäftspartner zu sein. Dass dieser Anspruch nun erneut extern bestätigt wurde, ist uns ein weiterer Ansporn", sagte Geschäftsführer Stefan Holtgreife.



Erneut lobte Creditreform die Produktions- und Fertigungskette des auf Glasanbauten und gläserne Fassadenlösungen spezialisierten Unternehmens: Solarlux setzt auf einen ständigen internen Prüf- und Verbesserungsprozess, um weiterhin seiner Vorreiterrolle gerecht zu werden im Hinblick auf Produktinnovation und Qualitätssicherung. "Die Kontinuität dieser Maßnahmen hat sich einmal mehr als Erfolgsrezept erwiesen", sagte Armin Trojahn, Prokurist der Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG.



Im Zuge einer Zertifizierung prüft Creditreform nicht nur die Bonität eines Unternehmens, sondern lässt durch die Creditreform Rating AG – eine BaFin-zertifizierte Tochtergesellschaft – auch eine umfangreiche Jahresabschlussanalyse durchführen. Um die hohen Qualitätsstandards einhalten zu können, die mit dem "CrefoZert" verbunden sind, wird das Zertfikat stets nur für ein Jahr vergeben und einem regelmäßigen Monitoring unterzogen.



Die Creditreform wurde 1879 als Wirtschaftsauskunftei in Mainz gegründet. Heute ist die Gruppe einer der international führenden Anbieter bei der Bewertung der Bonität von Unternehmen und bietet ein breites Spektrum an integrierten Finanz- und Informationsdienstleistungen. Creditreform verfügt über die weltweit größte Datenbank zu deutschen Unternehmen, ein europaweites Netz von 175 Geschäftsstellen und mehr als 165.000 angeschlossene Unternehmen.





Über Solarlux GmbH

Seit über 35 Jahren ist Solarlux Spezialist für bewegliche Fenster- und Fassadenlösungen aus einer Hand. Sämtliche Produkte – von Glas-Faltwänden, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen und Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und Präzision produziert werden und dem Qualitätsanspruch "Made in Germany" entsprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die umfassende Unterstützung von Architekten, Handwerksbetrieben und Bauherren spezialisiert. Dabei werden Sorgfalt und Erfindergeist gekonnt miteinander verbunden – immer mit dem Ziel vor Augen, für jedes noch so anspruchsvolle Projekt die optimale Lösung zu entwickeln. Gegründet von Herbert Holtgreife, wird das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in Melle bei Osnabrück in zweiter Generation von seinem Sohn Stefan Holtgreife geführt. In der Unternehmenszentrale am Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit wirken rund 850 Mitarbeiter am Erfolg mit.