REHAU Window Solutions wird nicht an der Fensterbau Frontale 2022 teilnehmen. (12/20/2021 02:45:01 PM) REHAU Window Solutions wird nicht an der Fensterbau Frontale 2022 teilnehmen. Die Entscheidung ist das Ergebnis der erneut unkalkulierbaren Covid-Situation sowie des engen Austauschs mit dem Markt.



REHAU Window Solutions sieht von einer Teilnahme an der Fensterbau Frontale 2022 ab. Das Systemhaus hat stets die Nähe und den direkten Austausch mit seinen Partnern im Fokus. Diese Kommunikation ist momentan auf einer internationalen Großmesse in einem sicheren und gleichzeitig sinnvollen Rahmen nicht möglich.



„Sicherheit und Gesundheit stehen für uns als konsequent an unseren Partnern und Mitarbeitern orientierten Systemanbieter stets im Vordergrund. Aufgrund der anhaltend dynamischen pandemischen Lage lässt sich beides in der Umgebung einer internationalen Großmesse aktuell nicht in ein zielführendes Konzept übertragen“, sagt Carsten Heuer, Head of REHAU Window Solutions.



REHAU Window Solutions hat stets konsequent den Erfolg all seiner Partner und die Nähe zum Markt im Fokus

Zudem zeigen sich auf der ganzen Welt enorme Einschränkungen und Komplikationen bei internationalen Dienstreisen. Dies spiegelt sich in einem deutlichen Rückgang der Teilnehmerzahlen gerade bei internationalen Messen wider.



„Die dynamischen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für die gesamte Branche eine außerordentliche Herausforderung. REHAU Window Solutions hat stets konsequent den Erfolg all seiner Partner und die Nähe zum Markt im Fokus. Daran arbeitet unser motiviertes Team täglich mit vollem Engagement. Zahlreiche Gespräche mit Partnern und Mitarbeitern haben uns bestätigt, dass wir mit diesem Fokus gemeinsam auf dem richtigen Weg sind“, sagt Heuer.







REHAU Window Solutions wird nicht an der Fensterbau Frontale 2022 teilnehmen. Die Entscheidung ist das Ergebnis der erneut unkalkulierbaren Covid-Situation sowie des engen Austauschs mit dem Markt.









Carsten Heuer, Head of REHAU Window Solutions. REHAU Window Solutions 2022: zahlreiche innovative sowie ganzheitliche Lösungen für die Märkte

REHAU Window Solutions bedauert die Absage für die Veranstaltung in Nürnberg, die auch in Zukunft eine internationale Leitmesse der Branche sein wird. Das Systemhaus blickt positiv in die Zukunft und freut sich auf ein Jahr 2022 mit vielen Innovationen und einem intensiven Austausch mit Fensterprofis weltweit. „Gemeinsam werden wir den großen Erfolg des Jahres 2021 fortsetzen und auch 2022 zahlreiche innovative sowie ganzheitliche Lösungen bieten, die den Märkten erfolgreiche Antworten auf globale Megatrends wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Urbanisierung geben“, sagt Heuer.

Die REHAU Division Window Solutions erfindet Fenster und Türen täglich neu. Für Menschen und ihr Leben. Und mit einem einzigartigen Recycling-Ansatz: EcoPuls steht für ein konkurrenzloses Nachhaltigkeitskonzept innerhalb der Branche. REHAU Window Solutions ist als Vordenker und Treiber zukunftsfähiger Branchenlösungen der führende Experte für ganzheitliche Systemlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Windows. Reinvented for modern life.



Die REHAU Gruppe ist ein Polymerspezialist mit einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Ein unabhängiges und stabiles Unternehmen in Familienbesitz. Rund 20.000 Mitarbeiter sind weltweit für das Unternehmen an über 170 Standorten tätig. Europaweit arbeiten rund 12.000 Mitarbeiter für REHAU, davon alleine 8.000 in Deutschland. REHAU stellt Lösungen für die Bereiche Bau, Automotive und Industrie her. Seit über 70 Jahren arbeitet REHAU daran, Kunststoffprodukte noch leichter, komfortabler, sicherer und effizienter zu machen und beliefert mit innovativen Produkten Länder auf der ganzen Welt.





Weitere Informationen:

REHAU AG + Co,

Ytterbium 4,

91058 Erlangen,

DEUTSCHLAND

www.rehau.com