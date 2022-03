Sonderfenster-Spezialist Ventana wächst auf vielen Ebenen (03/15/2022 09:42:30 AM) Das Geschäft im Bereich der Sonderfenster, Hebe-Schiebe-Türen und Faltanlagen steht nicht still – im Gegenteil.



Zunehmende Anfragen und eine stetig wachsende Produktpalette im Bereich Kunststoff und Aluminium bei Ventana, führten bereits vor einiger Zeit zu dem Entschluss, die Kapazitäten räumlich zu erweitern.

Nicht nur platztechnisch kommt es zur Erweiterung, auch das Team wächst. Im Vertrieb Deutschland verstärkt nun ein neues Mitglied aus den eigenen Reihen das Team. Lea Thering, wechselt aus dem technischen Innendienst und übernimmt das Vertriebsgebiet Nord, sodass es nun deutschlandweit insgesamt fünf Vertriebsgebiete gibt.

Und auch für den wichtigsten Absatz- und größten Exportmarkt des Sonderfenster-Spezialisten – die Niederlande – gibt es seit Anfang des Jahres Verstärkung, sodass unsere Nachbarn im Westen nun von einem kompetenten 3er-Team beraten werden.







Ventana_Hauptsitz: Das westmünsterländische Vreden – Hauptsitz des Sonderbau-Spezialisten Ventana Von je her setzt Ventana im Bereich des Vertriebs und der Sachbearbeitung, auf ein Zusammenspiel aus kaufmännischem und technischem Know-how, um den Kunden auf allen Ebenen kompetent zu beraten, sei es persönlich oder telefonisch. Damit das bei Ventanas Wachstum auch weiterhin möglich ist, werden die Telefondurchwahlen aller Mitarbeiter Anfang April erweitert. Ganz nach dem Motto „Ventana bleibt…persönlich“. Alle Kunden und Geschäftspartner werden hier noch genauestens informiert.





Über Ventana Deutschland

Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und -türen aus Kunststoff und Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebogene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schrägfenster, Hebe-Schiebe-Türen, Faltanlagen und Haustüren. Damit ist Ventana europaweit der einzige Vollsortimenter des Fenstersonderbaus.

Das inhabergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im angrenzenden Ausland und weltweit. Rund 250 Mitarbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche von über 10.000 Quadratmetern die Profile und Beschläge aller führenden Systemgeber.

Dem Kunden im In- und Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Konzepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und den USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und Frankreich, ist die Ventana Gruppe der weltweit führende Zulieferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.



