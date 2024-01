Bandtechnik mit Schwung und Technik (01/23/2024 01:56:47 PM) SIMONSWERK Group mit vielfältiger Übersicht von Bandsystemen auf der Messe Fensterbau vertreten



Auf der Messe Fensterbau 2024 präsentieren die Bandspezialisten unter dem Dach der Vertriebsmarke SIMONSWERK alle Bandsysteme aus dem Portfolio. Die Besucher erhalten vor Ort einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der Bandtechnik und die zahlreichen Einsatzbereiche von verdeckt liegenden Bandsystemen über Bandtechnik für Schwerlasttüren bis hin zu hydraulischen Bändern mit integrierten Türschließern für Ganzglastüren.



Bandtechnik für jeden Anwendungsbereich

Das Unternehmen SIMONSWERK aus Rheda-Wiedenbrück zählt seit 135 Jahren zu den führenden Komplettanbietern von hochwertiger Bandtechnik für Objekt-, Wohnraum- und Haustüren für Anwendungsbereiche aus Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff und Glas. Mit einem umfangreichen Sortiment von innovativer Bandtechnik in vielfältigen Oberflächenausführungen bietet der Bandspezialist einen großen Gestaltungsspielraum für jeden Architekturstil und für jeden Einsatz. Auf der Messe zeigt das Unternehmen einen Überblick der Produktvielfalt der Produktmarken BAKA, BILOBA, EVO, SIKU, TECTUS und VARIANT.



Breites Produktangebot für Ganzglastüren

Für den Einsatz an Ganzglastüren zeigt SIMONSWERK auf der Messe die verdeckt liegende Modellausführung TECTUS Glas sowie Bandsysteme mit hydraulischer Schließung. Die selbstschließenden Bandsysteme der Produktmarken BILOBA und COLLIO bieten eine konstante Dämpfungskontrolle, einen einstellbaren Endschwung, einen 180 0 Öffnungswinkel und hohe Belastungswerte.



Alles unter einem Markendach

Die Vertriebsmarke SIMONSWERK steht für Kompetenz und Erfahrungen bei der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von technisch anspruchsvollen Beschlagsystemen für hochwertige Türen. „Durch die Erweiterung unseres Produktportfolios um hydraulische Bandkonzepte bieten wir unseren Kunden noch mehr Gestaltungs-möglichkeiten. Auf unserem Messestand zeigen wir die Vielseitigkeit unser Bandsysteme aller Marken sowie die Synergien innerhalb des gesamten Produktportfolios der SIMONSWERK GROUP“, erläutert Michael Muhl, Regional Director Central Europe.







Das komplett verdeckt liegenden Bandsystem TECTUS vereinigt Design und Technik durch hohe Belastungswerten, eine 3D Verstelltechnik und vollkommene Flächenbündigkeit.

Fotocredit Hertha Hurnaus









Die hydraulischen Bandtechnik der Marke Biloba bieten ein elegantes und minimalistisches Design ohne sichtbare Schrauben und sind in attraktiven Oberflächenausführungen lieferbar.

Fotocredit Simonswerk

Neben der umfangreichen Produktpräsentation dient der Messeauftritt dem praktischen Erleben und dem Austausch. Auf dem Messestand können die Besucher alle Exponate haptisch erfassen, im Detail betrachten und die Oberflächenvielfalt entdecken. „Zudem möchten wir unsere digitalen Angebote vorstellen, die Fachbesucher über die Bandsysteme der Vertriebsmarke SIMONSWERK informieren und uns über das Themenfeld Tür und Bandtechnik austauschen“, sagt Michael Muhl über die Messekonzeption.



Weitere Informationen unter www.simonswerk.de und auf der Messe Fensterbau 2024 in der Halle 4 am Stand 143.



SIMONSWERK aus Rheda-Wiedenbrück ist seit 135 Jahren spezialisiert auf die Herstellung von Bändern und Bandsystemen für Türen. Mit seinen mehr als 800 Mitarbeitern in der SIMONSWERK Group zählt das Unternehmen zu den führenden Komplettanbietern von hochwertiger Bandtechnik für Objekt-, Wohnraum- und Haustüren aus Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff und Glas. In Deutschland ist SIMONSWERK Marktführer und in 70 internationalen Märkten in 35 Ländern mit eigenen Mitarbeitern, selbstständigen Tochtergesellschaften und Vertretungen aktiv. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.simonswerk.com.