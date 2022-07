Flachglas MarkenKreis Gesamttreffen in Leipzig (07/20/2022 07:00:00 AM) Ende Juni fanden nach zweijähriger pandemiebedingter Pause das Jahrestreffen der Mitglieder im Flachglas MarkenKreis sowie die Generalversammlung der Flachglas eG in Leipzig statt. Im Rahmen der Tagung wurden Glas Dreisbusch, PG Projekt Glas und Flexo Raumsysteme als neue Mitglieder begrüßt. Personelle Veränderungen ergeben sich im Vorstand und Aufsichtsrat der Flachglas eG. Die Kooperation setzt in der Zukunft weiterhin auf die intensive Zusammenarbeit mit industriellen Partnern. Die Veranstaltung bot neben informativen Vorträgen viel Zeit für Kommunikation und einen intensiven Austausch untereinander.



Seit 2021 bereichern Glas Dreisbusch GmbH, Goldbach und PG Projekt Glas GmbH, Talheim das GlasNetzwerk, seit Anfang 2022 auch Flexo Raumsysteme GmbH, Vreden. Die drei Unternehmen stellten sich im Rahmen der Generalversammlung der Flachglas eG vor und wurden als neue Mitglieder begrüßt.



Vorträge der Partner

Die Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen Industrie, Komponenten und Systeme gehört zum Selbstverständnis des Glas-Netzwerks. Aus diesem Grund bot der erste Tag der Veranstaltung den Partnern eine Plattform: AGC, DORMA-Glas, MicroShade, Viprotron, arcon, Softsolution, eco-in, OnLevel und Rolltech/Glass Alliance präsentierten in ihren Vorträgen Produkte und Dienstleistungen.

Traditionell zählt ein Vortrag der Pilkington Deutschland AG als langjähriger Basisglas-Partner zum Tagungsprogramm. In ihrem spannenden Vortrag beleuchteten Dr. Christian Quenett, Chairman Architectural Glass Europe und Tobias Breil, Commercial Director Zentral- und Nordeuropa die Auswirkungen des Ukraine Krieges auf die europäische Glasindustrie sowie Szenarien möglicher Einschränkungen bei der Versorgung mit Gas.



Keynote von Martin Langen, B+L Marktdaten

Während die Angebotsseite des Glasmarktes aufgrund einer drohenden Gas-Knappheit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet ist, prognostizierte Martin Langen, GF des Marktforschungsinstituts B+L Marktdaten, eine positive Entwicklung der Bau-Nachfrage.

Diese Einschätzung stützt er mit seiner Bewertung der Entwicklung der globalen Wirtschaft, der europäischen Baumärkte sowie verschiedenster begünstigender Einflussfaktoren.



Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat der Flachglas eG

Seit Gründung der Flachglas eG im Jahr 2008 haben alle Mitglieder im Flachglas MarkenKreis Anteile der Genossenschaft gezeichnet. Da die Flachglas eG seit 2017 alleiniger Gesellschafter der Flachglas MarkenKreis GmbH ist, sind die Mitglieder Eigentümer der Systemzentrale. Als Vertretung der Mitglieder und als Kontrollinstanz fungiert der Aufsichtsrat, der die Vorstände beruft.



In der turnusmäßigen Aufsichtsratswahl wurden Axel Rössler, GF Spiegel-Thomas und GKD GmbH & Co. KG und Siegfried Borke, GF Antik- und Decorglas ADG GmbH als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt. Joachim Gohde, GF H.W. Ibsen GmbH stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde mit großem Dank für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit aus dem Aufsichtsrat verabschiedet. Für ihn wurde Tilmann Schöninger, GF Schöninger GmbH & Co. KG in den Aufsichtsrat gewählt.



Mitglieder und Partner besichtigten nach der Tagung den Leipziger Zoo





Die Abendveranstaltung im Palmengarten bot viel Zeit für den persönlichen Austausch





Blick auf die Porsche-Teststrecke: Interessierte Fahrer können hier ihr Können unter Beweis stellen





Im „Porsche Diamanten“ fand die zweite Abendveranstaltung statt



Bilder: Flachglas MarkenKreis GmbH Dieter Scholz, GF Glas Scholz GmbH und Martin Böger, GF Risse Glas GmbH, beide Vorstandsmitglieder seit Gründung der eG, gaben ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf eigenen Wunsch auf und wurden auf der Tagung gebührend verabschiedet. Den Vorstand der Flachglas eG bilden aktuell Michael Scheer, GF Flachglas MarkenKreis GmbH sowie Friedrich Decker, GF Glas Mayer Ginsheim GmbH.



Netzwerken und Kommunikation

Im GlasNetzwerk besitzt der intensive Austausch untereinander einen großen Stellenwert. Das Rahmenprogramm und die Abendveranstaltungen boten hierzu ausreichend Gelegenheit: am ersten Tag besuchten die Teilnehmer bei schönstem Wetter den Leipziger Zoo, am zweiten Tag stand eine Werksführung mit anschließendem Abendessen bei der Porsche AG auf dem Programm. Nach dem gelungenen Wiedersehen freuen sich die Mitglieder schon auf 2023; dann wird das Jahrestreffen beim österreichischen Mitglied Pilkington Austria in Bischofshofen stattfinden.

he Diamanten“ fand die zweite Abendveranstaltung statt







Der Flachglas MarkenKreis ist eine Kooperation mittelständischer, leistungsstarker Unternehmen in Deutschland und Europa. Die juristisch und organisatorisch selbstständigen Mitglieder der Gruppe produzieren, handeln und installieren Marken-Funktionsgläser (Isoliergläser, Einscheiben- und Verbundsicherheitsgläser) in Lizenz. Die Fertigung erfolgt gemäß einheitlicher Qualitätsrichtlinien und aus Halbzeugen namhafter Basisglas-Hersteller.



Als Systemzentrale unterstützt die Flachglas MarkenKreis GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen die Aktivitäten ihrer Mitglieder durch zahlreiche Dienstleistungen und Serviceprodukte. Sie ist außerdem der zentrale Ansprechpartner für anwendungstechnische Beratung.

Die Gruppe arbeitet partnerschaftlich mit Herstellern von Halbzeugen und Komponenten zusammen. Gemeinsam werden innovative Lösungen aus Glas für Fassaden und Interieur entwickelt.



Mitglieder, Systemzentrale und Partner bilden ein umfassendes und leistungsstarkes GlasNetzwerk für alle Bauglas-Produkte und Bauglas-Anwendungen.

Mehr Informationen gibt es unter www.flachglas-markenkreis.de.