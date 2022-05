INSTINCT by MACO MACO führt revolutionäres Türverschlusssystem ein



MACO schreibt Türschlossgeschichte: Nach 150 Jahren des Schließzylin-ders gibt es eine völlig neue und revolutionäre Mehrfachverriegelung ohne Schließzylinder – INSTINCT by MACO. Diese vollelektronische Innovation eröffnet Türenherstellern noch nie dagewesene Montagefreiheiten und ein unvergleichliches Differenzierungspotenzial in kundenspezifischer Ausstattung sowie Design in der Türengestaltung.



Innovation und Vorsprung für Verarbeiter

„Nach 150 Jahren der Weiter/Entwicklung des Zylinderschlosses setzen wir mit dem disruptiven Türverschluss einen Meilenstein in der Türschlossgeschichte“, sagt Michael Weigand, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing der MACO-Gruppe. „Das elektronische Türverschlusssystem INSTINCT bietet eine hervorragende Chance zur Differenzierung am Markt. Es steht für schnelle und schlanke Logistik, maximale Flexibilität in der Verarbeitung, minimalen Fräsaufwand und einfache Installation. Die Vorteile für Verarbeiter und Elementehändler sind von großem Ausmaß, zudem setzen diese ein Statement bei Endkunden. Das verstehen wir unter Kundennutzen“, ergänzt Robert Andexer, Leitung Geschäftsfeld Tür & Service bei MACO.



Punktuelle Mehrfachverriegelung ohne Schließzylinder

Einzelne, bis zu acht ausschließlich motorisch gesteuerte Verschlusselemente können flexibel in der Tür platziert werden und durch ihre geringe Bautiefe von nur 20 Millimeter nicht nur im Türflügel, sondern auch im Türrahmen Platz finden. Durch diese kompakte Bauform entfaltet das System sein Potenzial: Motorische Komponenten können auch rahmenseitig verbaut werden. Dadurch kommen Türflügel ohne Kabelübergang oder Stößelkontakt aus und sind einfacher zu fertigen.



INSTINCT-iv clever

Die kraftvolle Mehrfachverriegelung basiert auf einer neuartigen Verriegelungsmechanik: Sie reagiert wie der menschliche Instinkt bei Schlüsselreizen rasend schnell und schützt das Hab und Gut. Dafür sorgen die Verschlusskomponenten mit dem Namen Guard: Nomen est Omen. Guard greift mit seinem pferdekopfartigen Verschlusshaken in das Schließteil ein und ver- bzw. entriegelt in Bewegungsrichtung der Tür. Damit macht er sich die Naturgesetze zu eigen: Er nutzt die Masse der Tür für sicheres Schließen mit höchstem Anpressdruck. Durch die viel direktere Krafteinwirkung verriegelt die Tür mit besonders starkem Halt. In der Ausführung Guard+ wird das Schließen zusätzlich motorisch unterstützt und der Dichtungsdruck noch weiter erhöht. Beide Ausführungen können zielgerichtet miteinander in einer Tür kombiniert werden.





Die Guard-Verschlusselemente sind in vier verschiedenen Farben verfügbar, Gehäuse und Deckelfarben unterschiedlich kombinierbar. Sie können in Holz-, PVC- und Aluminium-Systeme dezent oder bewusst als Eyecatcher eingesetzt werden.





Mit INSTINCT ist die Herstellung einer Tür nicht mehr an konventionelle, durchgehende Mehrpunktverriegelungen oder Schließteilleisten gebunden und lässt jegliche Formen, Höhen und Breiten zu. Die Verschlusskomponenten können flügel- wie rahmenseitig verbaut werden, horizontal, vertikal und an Schrägflächen.

Bild: ©MACO Sicherheit mit System

Die Verschlusselemente können vertikal, horizontal sowie an schrägen Flächen, im Flügel oder Rahmen – unabhängig von Höhe Breite oder Form der Tür – gesetzt werden. Drei Verschlusselemente reichen, um die Widerstandsklasse RC 2 zu erreichen. Jede Verschlusskomponente ist standardmäßig mit mehreren Sensoren ausgestattet, die Manipulationsversuche sofort erkennen. Diese automatische Einbrucherkennung ist einfach mit Smart-Home-Systemen oder Alarmanlagen kombinierbar. Hinzu kommen die integrierte Tagesentriegelung, Kindersicherung und der Einmalzutritt. Mit diesen Zusatzfunktionen sorgt INSTINCT für Sicherheit und Komfort bei höchster Flexibilität im täglichen Gebrauch und in jeder Lebenslage.



Designfreiheit

Mit INSTINCT ist die Herstellung einer Tür nicht mehr an konventionelle, durchgehende Mehrpunktverriegelungen oder Schließteilleisten gebunden und lässt jegliche Türformen, -höhen und -breiten zu. Sonderwünsche und architektonische Ansprüche können einfach realisiert und Türen als echte Hingucker gestaltet werden. Durch die geringe Bautiefe der Verschlusselemente werden ultraschlanke Türprofile für eine besonders ästhetische und cleane Türgestaltung realisierbar, die ohne Schließzylinder und Türdrücker auskommt. Das revolutionäre Verschlusssystem INSTINCT by MACO eröffnet dadurch neue Möglichkeiten in der Formgebung und ist für anspruchsvolle Türlösungen sowie Architekten unerlässlich.



Smart öffnen, lückenloses Zutrittsprotokoll

Statt Schließzylinder wird die Tür von innen z. B. mittels Taster, von außen mit der INSTINCT-App geöffnet, die für Android und iOS kostenlos verfügbar ist. Darüber lässt sich steuern, wer wann Zugang bekommt und ein lückenloses Zutrittsprotokoll abrufen. Durch ihre intuitive Benutzerführung kann der Endkunde alles selbst programmieren. Die Kommunikation mit der App funktioniert über eine im Türblatt verborgene, verschlüsselte Bluetooth-Schnittstelle, die alle Daten lokal speichert. Das schafft höchste Datensicherheit und einfache Verarbeitung, ideal für die private Eingangstür. Natürlich sind Fingerscan oder Codetastaturen als zusätzliche Öffnungsoption möglich.



Premium für alle Materialien

INSTINCT ist das erste Türschloss, bei dem auch Design eine Rolle spielt – vom Verschluss selbst bis zu den Designmöglichkeiten an der Tür. Die Guard-Verschlüsse sind in vier verschiedenen Farben verfügbar, Gehäuse und Deckelfarben unterschiedlich kombinierbar. Das macht sie für Holz-, PVC- und Aluminium-Systeme gleichermaßen attraktiv: dezent oder bewusst als Eyecatcher eingesetzt.





Effiziente und schlanke Logistik

Auch ausgefallene Sonderwünsche können mit einem kompakten Standardsortiment realisiert werden. Die kompakte Baugröße ermöglicht im Gegensatz zu herkömmlichen Mehrfachverriegelungen einen platzsparenden und ressourcenschonenden Transport. Damit werden nicht nur Transportkosten gespart, sondern auch das innerbetriebliche Handling beim Verarbeiter erleichtert sowie das Personal geschont. Perfekt aufeinander abgestimmtes Zubehör von A bis Z – vom Akustikmodul bis zur Zutrittskontrolle – rundet die clevere Lösung ab.



Mit zwei Awards am Start

Das revolutionäre Türverschlusssystem INSTINCT by MACO wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Der Rat für Formgebung hat INSTINCT mit dem German Innovation Award 2022 in der Kategorie „Excellence in Business to Business - Building & Elements“ gekrönt. Die Jury würdigte die herausragende Innovationsleistung. Zusätzlich prämierte der international renommierte Red Dot Award INSTINCT mit dem Product Design 2022 für außergewöhnliche Designqualität und dessen Innovationsgrad. „Mit dieser Auszeichnung wird großartige Leistung für ein breites Publikum sichtbar, darüber freuen wir uns sehr“, sagt Christoph Lahnsteiner, Leitung Produktmanagement Tür bei MACO.





Weitere Informationen:

MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH

Alpenstraße 173

5020 Salzburg

Austria

www.maco.eu